FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4714 постов • 1031 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Актеры, которые сыграли разных персонажей в одном фильме

Актеры, которые сыграли разных персонажей в одном фильме (17 фото)

Автор:
22 января 2021 08:24
Сообщество : Кино
Метки: актер   забавно   интересно   кино   подборка   роль   фильм   фото   
529
17
Актёрам и так работы не хватает, а кто-то отбирает хлеб у коллег и играет сразу две роли в фильме.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актер   забавно   интересно   кино   подборка   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Andrey 48 минут назад
"Джентльмены удачи". Евгению Леонову даже грим не нужен был. Прекрасно сыграл двух абсолютно разных по характеру персонажей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
372
Рафаэль Полчаса назад
А двойной удар с ван дамом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vitenok 42 минуты назад
Новость о Джуманджи привела меня в шок. Моя жизнь уже не будет прежней.
Кстати, об Иване Васильевиче, смотрели как то в компании этот фильм, я то готов его пересматривать периодически, а вот те, кто впервые посмотрел его будучи взрослым, с восторгом осознали в конце, что двух царей играл один человек. Племянница спрашивала, как это возможно, ведь они абсолютно разные! И понадобился повторный просмотр эпизодов, что бы убедиться, - играл один актёр.
Всё таки Яковлев - великий актёр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Corvus Corax 44 минуты назад
Гаркалин "Ширли-мырли", Майк Майерс -все фильмы про Остина Пауэрса...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
На чем зарабатывает Навальный (8 фото) На чем зарабатывает Навальный (8 фото) 11 интересных фактов о Жераре Депардьё 11 интересных фактов о Жераре Депардьё 25 фактов о мире Гарри Поттера, которые знает настоящий фанат 25 фактов о мире Гарри Поттера, которые знает настоящий фанат Неизвестный Георгий Вицин Неизвестный Георгий Вицин Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Если бы 2020 был сценой из фильма Если бы 2020 был сценой из фильма
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

259827



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки
16
89
Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки
15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг
4
60
15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
1
109
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
Описание вязания крючком - Ктулхик
1
0
Описание вязания крючком - Ктулхик
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото)
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
14
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#Россия#собака#аварии#навальный#абсурд#смешно#дети
#интересно#история#прикол#люди#кино#дтп#подборка#авария дня#маразм#знаменитости
#факты#животные#познавательно#Разное#шоу бизнес#автомир#актеры#приколы#автомобили#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться