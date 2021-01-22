Актеры, которые сыграли разных персонажей в одном фильме

Зачем нанимать большое количество актёров для съёмок фильма, если можно попросить уже имеющихся сыграть несколько ролей? И действительно, случаев, когда один и тот же исполнитель играет нескольких персонажей, немало, но нас интересуют именно те, когда зритель мог и не догадываться об этом.



Таким образом здесь не будет примеров, типа Юрия Яковлева в «Иване Васильевиче» — то есть одного актёра, играющего близнецов или очень похожих в сюжетных целях персонажей.



Для этой подборки мы вспомнили случаи, когда одни и те же актёры играли нескольких совершенно разных персонажей в одном и том же фильме.