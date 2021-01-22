Актеры, которые сыграли разных персонажей в одном фильме

Актёрам и так работы не хватает, а кто-то отбирает хлеб у коллег и играет сразу две роли в фильме.
Зачем нанимать большое количество актёров для съёмок фильма, если можно попросить уже имеющихся сыграть несколько ролей? И действительно, случаев, когда один и тот же исполнитель играет нескольких персонажей, немало, но нас интересуют именно те, когда зритель мог и не догадываться об этом.
Таким образом здесь не будет примеров, типа Юрия Яковлева в «Иване Васильевиче» — то есть одного актёра, играющего близнецов или очень похожих в сюжетных целях персонажей.
Для этой подборки мы вспомнили случаи, когда одни и те же актёры играли нескольких совершенно разных персонажей в одном и том же фильме.
Таким образом здесь не будет примеров, типа Юрия Яковлева в «Иване Васильевиче» — то есть одного актёра, играющего близнецов или очень похожих в сюжетных целях персонажей.
Для этой подборки мы вспомнили случаи, когда одни и те же актёры играли нескольких совершенно разных персонажей в одном и том же фильме.
1. Джереми Буллок — «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980)
Роли: лейтенант Шекил / Боба Фетт.
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5. Эдди Мёрфи — «Поездка в Америку» (1988)
Роли: принц Аким Джоффер / Ренди Ватсон / Соул.
Всего актёр сыграл 4 роли в этом фильме.
Всего актёр сыграл 4 роли в этом фильме.
6. Питер Селлерс — «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964)
Роли: доктор Стрейнджлав / президент США Мёркин Маффли /полковник Лайонел Мандрейк.
10. Уорик Дэвис — серия фильмов о Гарри Поттере (2001-2011)
Роли: профессор Флитвик / гоблин-банкир / гоблин Крюкохват.
Бонус: актёры фильма «Облачный атлас» (2012). Хьюго Уивинг
Роли: Билл Смоук / медсестра Нокс / Старина Джорджи.
Всего актёр (как и последующие в списке) сыграл 6 ролей в этом фильме, но эти три самые контрастные.
Всего актёр (как и последующие в списке) сыграл 6 ролей в этом фильме, но эти три самые контрастные.
Хью Грант
Роли: преподобный Джайлз Хоррокс / смотритель отеля Сир Ри / вождь племени Конов (всего 6 ролей).
Помните ли вы ещё примеры подобных перевоплощений одного человека в пределах одного и того же фильма?
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Кстати, об Иване Васильевиче, смотрели как то в компании этот фильм, я то готов его пересматривать периодически, а вот те, кто впервые посмотрел его будучи взрослым, с восторгом осознали в конце, что двух царей играл один человек. Племянница спрашивала, как это возможно, ведь они абсолютно разные! И понадобился повторный просмотр эпизодов, что бы убедиться, - играл один актёр.
Всё таки Яковлев - великий актёр.