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Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах

Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах (14 фото)

Автор:
25 марта 2021 08:16
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   подборка   роль   фильм   фото   
1442
14
Давайте посмотрим, кто из известных зарубежных актёров засветился в российских кинопроектах и привлёк к ним дополнительный интерес зрителей.
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Метки: актеры   интересно   кино   подборка   роль   фильм   фото   
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14  комментариев
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4k
insaider Час назад
Кристиан Бейл,Мио, мой Мио.

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9k
Гуляка 2 минуты назад
Барбра Брыльски в "Ирония Судьбы"

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10k
ss 5 минут назад
"Тегеран 43" - целая плеяда иностранных актёров. В том числе и Ален Делон.
Эпопея "Освобождение" - немцев играли немцы из ГДР.
"Осенний марафон" - Норберт Кухинке немецкий актёр...
И т.д.
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5k
Vadim 12 минут назад
Про участие Коннери в съёмках "Красной палатки" у Высоцкого есть песня:
Ссылка youtu.be
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2k
Виталий Касандров Полчаса назад
"С новым годом мамы" не видел как то незаметно прошел.
Но вот Ален Делон снимался в широко известном фильме "Тегеран 43" вместе с ним там так же снимались Курд Юрген и Клод Жад.
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15k
Теуш Алексей 47 минут назад
Очи черные. 1987. Марчелло Мастроянни.
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15k
Теуш Алексей 55 минут назад
Ален Делон ещё в "Тегеран-43" снялся.
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93
alex Час назад
интересно, в этом списке есть стоящие фильмы?
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15k
Теуш Алексей alex Час назад
Красная палатка.
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6k
Alexandr Barhudarov Теуш Алексей 14 минут назад
на снегу стоит палатка....
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Василий Сургайло Alexandr Barhudarov 5 минут назад
у палатки нету... а нет, это не от сюда
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