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Давайте посмотрим, кто из известных зарубежных актёров засветился в российских кинопроектах и привлёк к ним дополнительный интерес зрителей.
Стоит признать, что чаще всего российский кинематограф вовсе не является заветным местом для зарубежных актёров, тем более голливудских, однако некоторых исполнителей с мировым именем всё же можно увидеть в отечественных лентах. Правда, во многих случаях наличие иностранной звезды в кадре остаётся единственным достоинством фильма.
1. Милла Йовович в фильме «Выкрутасы» (2011)
В мире актриса известна по серии фильмов «Обитель зла» (2002-2016) и картине «Пятый элемент» (1997).
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2. Рэйф Файнс в фильме «Две женщины» (2014)
В мире актёр известен по фильму «Список Шиндлера» (1993) и роли Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере.
3. Шерон Стоун в фильме «Любовь в большом городе 3» (2013)
В мире актриса известна по фильмам «Основной инстинкт» (1992), «Казино» (1995) и «Вспомнить всё» (1990).
4. Снуп Догг в фильме «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу» (2012)
Рэпер снялся в фильмах «Тренировочный день» (2001), «Убойная парочка: Старски и Хатч» (2004) и «Меня зовут Долемайт» (2019).
5. Джулия Ормонд в фильме «Сибирский цирюльник» (1998)
В мире актриса известна по фильмам «Легенды осени» (1994), «Первый рыцарь» (1995), «Сабрина» (1995) и «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008).
6. Дэнни Трехо в фильме «Курьер из Рая» (2013)
В мире актёр известен по фильмам «От заката до рассвета» (1996), «Воздушная тюрьма» (1997), «Мачете» (2010) и четырём частям «Детей шпионов» (2001-2011).
7. Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Ржевский против Наполеона» (2012)
В мире актёр известен по фильмам «Универсальный солдат» (1992), «Кровавый спорт» (1988) и «Патруль времени» (1994).
8. Джейсон Флеминг в фильме «Вий» (2014)
В мире актёр известен по фильмам «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Большой куш» (2000).
9. Томас Кречманн в фильме «Сталинград» (2013)
В мире актёр известен по фильмам «Пианист» (2002), «Голова в облаках» (2003), «Кинг-Конг» (2005) и «Особо опасен» (2008). Актёр также играл в немецкой версии фильма «Сталинград» 1992 года.
10. Ален Делон в фильме «С новым годом, мамы!» (2012)
Актёр известен по фильмам «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973) и «Зорро» (1975).
11. Малкольм Макдауэлл в фильме «Цареубийца» (СССР, 1991)
В мире актёр известен по фильму «Заводной апельсин» (1971).
12. Ани Жирардо. Эта известная в 50-80х годах французская актриса в далеком 1967 снялась в советском фильме "Журналист" режиссера Сергея Герасимова
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Но вот Ален Делон снимался в широко известном фильме "Тегеран 43" вместе с ним там так же снимались Курд Юрген и Клод Жад.