Стоит признать, что чаще всего российский кинематограф вовсе не является заветным местом для зарубежных актёров, тем более голливудских, однако некоторых исполнителей с мировым именем всё же можно увидеть в отечественных лентах. Правда, во многих случаях наличие иностранной звезды в кадре остаётся единственным достоинством фильма.