В происходящее на экране нужно добавить небольшие изюминки в виде деталей, которые станут наградой для внимательных зрителей. А уж поистине шедевральные киноленты можно пересматривать по десятку раз, высматривая там моменты, которые были пропущены при предыдущих просмотрах. Вот несколько интересных деталей, которые вы могли не заметить или просто о них не знали.

1. В фильме «Ла-Ла Ленд» герои Райана Гослинга и Эммы Стоун проходят мимо съёмок романтической сцены. Актёров в ней играют дублёры Райаны и Эммы