Создание фильмов и мультиков — сложная работа, ведь для правдоподобности и интересности недостаточно одного только сюжета.
В происходящее на экране нужно добавить небольшие изюминки в виде деталей, которые станут наградой для внимательных зрителей. А уж поистине шедевральные киноленты можно пересматривать по десятку раз, высматривая там моменты, которые были пропущены при предыдущих просмотрах. Вот несколько интересных деталей, которые вы могли не заметить или просто о них не знали.
1. В фильме «Ла-Ла Ленд» герои Райана Гослинга и Эммы Стоун проходят мимо съёмок романтической сцены. Актёров в ней играют дублёры Райаны и Эммы
2. В «Шоу Трумана» полная Луна и Солнце оказываются рядом, что ещё раз показывает нереальность мира, в котором живёт герой
В реальном мире полная Луна может оказаться только на противоположной от Солнца стороне.
3. В мультике «Король Лев 2: Гордость Симбы» на небе среди звёзд можно заметить силуэт головы Микки Мауса
4. В фильме «Мистер и миссис Смит» герой Питта прицеливается, прищуривая правый глаз, а перед выстрелом открывает его. Так делают снайперы
Этот эпизод заранее даёт подсказку к тому, что персонаж умеет обращаться с оружием.
5. В мультике «Американский хвост» персонажи пролетают мимо Статуи Свободы медного цвета. Действие мультика происходит в 1885 году, и тогда статуя ещё была такого цвета
6. В «Хоббите: Битва пяти воинств» Глоин носит узнаваемый шлем. Позже его унаследует его сын Гимли, который будет носит шлем в серии фильмов «Властелин колец»
7. В фильме «Казино «Рояль» на брелоке видны цифры 53. Книга «Казино «Рояль» была опубликована в 1953 году, а фильм по ней был снят 53 года спустя
8. В мультике «Зверополис» Буйволсон носит очки — в реальной жизни у буйволов очень плохое зрение
9. В мультике «Тайна Коко» один из скелетов носит футболку с черепом — такая же была у Сида из «Истории игрушек»
10. В «Бэтмене против Супермена» Брюс просматривает записи битвы Супермена из фильма «Человек из стали». Позже это поможет Брюсу блокировать удары Супермена
11. В «Коралине в Стране Кошмаров» на долларе изображён режиссёр мультика, Генри Селик
12. Во «Властелине колец» хоббиты Пиппин и Мерри валят Боромира на землю, когда он учит их драться. Позже таким же образом хоббиты убьют урук-хая
13. В мультике «Приключения Флика» королева муравьёв носит с собой тлю. В жизни муравьи оберегают тлей и образуют с ними симбиоз
14. В каждом из оригинальных фильмов трилогии «Зловещие мертвецы» упавший амулет образует силуэт черепа
15. В мультфильме «Анастасия» рисунок, который Анастасия дарит своей бабушке, основан на реальном рисунке княжны
Источник:
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