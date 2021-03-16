12 известных экранных пар, которые могли сыграть совсем другие актеры

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Кто на самом деле должен был сыграть известных персонажей, которых мы знаем и любим такими, какие они есть.
Нелегко представить следующие 12 пар из голливудских хитов в исполнении других актёров и актрис, но попробовать стоит. Ведь кастинговые перипетии в теории могли подарить нам несколько интереснейших сочетаний исполнителей, большинство из которых ни до, ни после друг с другом не работали. А жаль!
Вы наверняка захотели бы посмотреть несколько ремейков из альтернативной вселенной, где всё было бы как и в оригинале, вот только на роли в таких фильмах, как «Титаник», «Матрица» или «Мистер и миссис Смит», были выбраны другие, не менее интригующие кандидаты.
Вы наверняка захотели бы посмотреть несколько ремейков из альтернативной вселенной, где всё было бы как и в оригинале, вот только на роли в таких фильмах, как «Титаник», «Матрица» или «Мистер и миссис Смит», были выбраны другие, не менее интригующие кандидаты.
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Сыграли: Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.
Могли сыграть: Генри Кавилл и Дженнифер Лоуренс.
Могли сыграть: Генри Кавилл и Дженнифер Лоуренс.
3. Роуз и Джек («Титаник», 1997)
Сыграли: Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо.
Могли сыграть: Гвинет Пэлтроу и Мэттью МакКонахи.
Могли сыграть: Гвинет Пэлтроу и Мэттью МакКонахи.
6. Эннис и Джек («Горбатая гора», 2005)
Сыграли: Хит Леджер и Джейк Джилленхол.
Могли сыграть: Хоакин Феникс и Мэтт Деймон.
Могли сыграть: Хоакин Феникс и Мэтт Деймон.
8. Молли и Сэм («Привидение», 1990)
Сыграли: Патрик Суэйзи и Деми Мур.
Могли сыграть: Брюс Уиллис и Николь Кидман (играли вместе в фильме «Билли Батгейт», 1991).
Могли сыграть: Брюс Уиллис и Николь Кидман (играли вместе в фильме «Билли Батгейт», 1991).
10. Питер и Мэри Джейн («Человек-паук», 2002)
Сыграли: Тоби Магуайр и Кирстен Данст.
Могли сыграть: Хит Леджер и Кейт Хадсон (играли вместе в фильме «Четыре пера», 2002).
Могли сыграть: Хит Леджер и Кейт Хадсон (играли вместе в фильме «Четыре пера», 2002).
Сыграли: Хейден Кристенсен и Натали Портман.
Могли сыграть: Леонардо ДиКаприо и Винетт Робинсон.
Могли сыграть: Леонардо ДиКаприо и Винетт Робинсон.
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