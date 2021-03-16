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12 известных экранных пар, которые могли сыграть совсем другие актеры

12 известных экранных пар, которые могли сыграть совсем другие актеры (21 фото)

Автор:
16 марта 2021 08:46
Сообщество : Кино
Метки: актер   актриса   интересно   кино   подборка   роль   фильм   фото   
1398
21
Кто на самом деле должен был сыграть известных персонажей, которых мы знаем и любим такими, какие они есть.
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Метки: актер   актриса   интересно   кино   подборка   роль   фильм   фото   
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dima423 Час назад
Ну и хорошо что сыграли те кто сыграли)) единственно Тринити я бы заменил...чето очень уж она страшненькая))
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