12 известных экранных пар, которые могли сыграть совсем другие актеры

Нелегко представить следующие 12 пар из голливудских хитов в исполнении других актёров и актрис, но попробовать стоит. Ведь кастинговые перипетии в теории могли подарить нам несколько интереснейших сочетаний исполнителей, большинство из которых ни до, ни после друг с другом не работали. А жаль!



Вы наверняка захотели бы посмотреть несколько ремейков из альтернативной вселенной, где всё было бы как и в оригинале, вот только на роли в таких фильмах, как «Титаник», «Матрица» или «Мистер и миссис Смит», были выбраны другие, не менее интригующие кандидаты.