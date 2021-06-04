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Фильмы, которые настолько похожи, что их можно описать одной фразой

Фильмы, которые настолько похожи, что их можно описать одной фразой (14 фото)

Автор:
04 июня 2021 08:45
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   одна фраза   подборка   роль   фильм   
1271
14

Вы наверняка замечали, что в голливудском кино не только постоянно делают ремейки старых историй, плодят множество продолжений давно иссякнувших франшиз и взаимно крадут чужие идеи, но и выпускают фильмы-побратимы, которые держатся по сути на одном и том же концепте. Причём часто выпуск двух почти идентичных по сюжету или основной идее картин происходит в один и тот же год. Настоящая голливудская мистика.

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Метки: актеры   интересно   кино   одна фраза   подборка   роль   фильм   
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5  комментариев
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13k
Booka1a 2 часа назад
«Падение Олимпа» (2013) и «Штурм Белого дома» (2013) меня действительно удивили в свое время. два практически одинаковых фильма, да еще и сняты одновременно
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1k
sedoisever 43 минуты назад
Одной фразой? Ну посчитайте сколько фильмов подойдёт под фразу: "Плохие парни затеяли пакость и у них почти получилось, если бы не один, неказистый с виду, но очень подготовленный хороший герой".
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328
Kate Idoll 43 минуты назад
Иллюзионист классный, интересный фильм
А Престиж так себе, очень средне
И они вообще разные
Ну да, оба про фокусников
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6k
Ivan Час назад
Смотрел только Армагеддон и Большой.
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12
joker-tref Час назад
«Ты водишь!» (2018)
....участвовать в игре на выживание.
Серьйозно ????
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