Фильмы, которые настолько похожи, что их можно описать одной фразой

Причём чаще всего пары таких проектов можно обозначить как «хороший фильм и его страшный близнец». Впрочем, есть и исключения, когда обе ленты получаются по-своему хорошими. Мы вспомнили для вас несколько примеров фильмов, которые подозрительно похожи друг на друга, да так, что, не вдаваясь в подробности, их можно описать одними и теми же словами.

При этом мы не взяли в подборку фильмы с одним и тем же литературным источником, как, например, «Книга джунглей» (2016) и «Маугли» (2018), а также «Белоснежка: Месть гномов» (2012) и «Белоснежка и охотник» (2012). Здесь давно известные истории переделывают на новый лад. Гораздо интереснее, когда два разных фильма показывают одни и те же непопсовые исторические события — вот такое здесь есть.

1. «Шоу Трумана» (1998) и «Эд из телевизора» (1999)