Фильмы, которые настолько похожи, что их можно описать одной фразой

Вы наверняка замечали, что в голливудском кино не только постоянно делают ремейки старых историй, плодят множество продолжений давно иссякнувших франшиз и взаимно крадут чужие идеи, но и выпускают фильмы-побратимы, которые держатся по сути на одном и том же концепте. Причём часто выпуск двух почти идентичных по сюжету или основной идее картин происходит в один и тот же год. Настоящая голливудская мистика.
Причём чаще всего пары таких проектов можно обозначить как «хороший фильм и его страшный близнец». Впрочем, есть и исключения, когда обе ленты получаются по-своему хорошими. Мы вспомнили для вас несколько примеров фильмов, которые подозрительно похожи друг на друга, да так, что, не вдаваясь в подробности, их можно описать одними и теми же словами.
При этом мы не взяли в подборку фильмы с одним и тем же литературным источником, как, например, «Книга джунглей» (2016) и «Маугли» (2018), а также «Белоснежка: Месть гномов» (2012) и «Белоснежка и охотник» (2012). Здесь давно известные истории переделывают на новый лад. Гораздо интереснее, когда два разных фильма показывают одни и те же непопсовые исторические события — вот такое здесь есть.
1. «Шоу Трумана» (1998) и «Эд из телевизора» (1999)
Суть фильмов: жизнь самого обычного человека 24 часа снимают телекамеры, и он превращается в национального героя. Сам же он в итоге хочет остановить шоу, что не так уж и просто.
2. «Армагеддон» (1998) и «Столкновение с бездной» (1998)
Суть фильмов: на Землю летит метеорит, который разрушит планету и уничтожит всех людей. Человечество всеми силами пытается ему помешать.
3. «Ночные игры» (2018) и «Ты водишь!» (2018)
Суть фильмов: комедия с сильным кастом, где компании взрослых семейных людей приходится участвовать в игре на выживание.
4. «Иллюзионист» (2006) и «Престиж» (2006)
Суть фильмов: фокусники из 19-20 веков переходят все грани возможного во имя своих целей, демонстрируя свои способности публике. Ждите лихих поворотов сюжета!
5. «Исходный код» (2011) и «Грань будущего» (2014)
Суть фильмов: главный герой наделён возможностью перезапускать один и тот же день, чтобы справиться с миссией по предотвращение катастрофы.
6. «Капоте» (2005) и «Дурная слава» (2006)
Суть фильмов: историческая драма о писателе Трумене Капоте (авторе новеллы «Завтрак у Тиффани»), который расследует жестокое убийство фермерской семьи в штате Канзас и пишет свой знаменитый роман «Хладнокровное убийство».
7. «Больше чем секс» (2010) и «Секс по дружбе» (2011)
Суть фильмов: пара в исполнении звёздных актёра и актрисы решает вступить в отношения без обязательств, но какой-то момент это всё же перерастает в [спойлер] эмоциональную близость и полноценный роман.
8. «Веном» (2018) и «Апгрейд» (2018)
Суть фильмов: тело главного героя (очень похожего на Тома Харди в обоих случаях) оказывается подчинено могущественному существу, делающему из него супербойца. Но герой всё равно сопротивляется.
9. «Большой» (1988) и «Из 13 в 30» (2004)
Суть фильмов: 12 летний мальчик/13-летняя девочка магическим образом попадают в тело 30-летнего мужчины/30-летней девушки.
10. «Эквилибриум» (2002) и «Равные» (2015)
Суть фильма: антиутопия про идеальное общество, где живут люди без эмоций и чувств. Но главные герои забывают принять свои таблетки/заболевают и начинают что-то испытывать, что заставляет их идти против системы.
11. «Падение Олимпа» (2013) и «Штурм Белого дома» (2013)
Суть фильмов: боевик про захват Белого дома террористами и его дальнейшее освобождение бравыми героями. Активное участие в боевых действиях принимает президент США.
12. «Муравей Антц» (1998) и «Приключения Флика» (1998)
Суть мультфильмов: главные герои — говорящие муравьи.
13. «Скандал» (2019) и «Самый громкий голос» (мини-сериал, 2019)
Суть фильмов: освещение событий жизни генерального директора Fox News Роджера Айлза, его сексуальных домогательств по отношению к сотрудницам канала и противодействие этому со стороны телеведущей Гретхен Карлсон.
Источник:
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А Престиж так себе, очень средне
И они вообще разные
Ну да, оба про фокусников
....участвовать в игре на выживание.
Серьйозно ????