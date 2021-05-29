Экранизация великих и культовых книг — это каждый раз большой риск для её создателей, ведь все знают: книга всегда лучше фильма. Оказаться в одном ряду с литературными тяжеловесами, будучи кинокартиной, крайне сложно, ведь у фильмов есть ограничения в бюджете и хронометраже, даже если их снимают настоящие гении. Не перебить, но хотя бы вплотную приблизиться к великолепию первоисточников получалось лишь у очень небольшого количества кинолент.

В этой подборке мы постарались выбрать действительно легендарные книги, которые были бы известны людям по всему миру, даже если бы по ним не было снято ни единого фильма. Однако и одноимённые фильмы оказались на удивление успешными и удачными, даже если не знать о том, что они сняты по книге.

1. «Возвращение короля» Дж. Р. Р. Толкина и фильм «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)