Представляю вашему вниманию те редкие случаи, когда литературный источник и поставленный по нему фильм стоили друг друга. И оба стали культурными феноменами.
Экранизация великих и культовых книг — это каждый раз большой риск для её создателей, ведь все знают: книга всегда лучше фильма. Оказаться в одном ряду с литературными тяжеловесами, будучи кинокартиной, крайне сложно, ведь у фильмов есть ограничения в бюджете и хронометраже, даже если их снимают настоящие гении. Не перебить, но хотя бы вплотную приблизиться к великолепию первоисточников получалось лишь у очень небольшого количества кинолент.
В этой подборке мы постарались выбрать действительно легендарные книги, которые были бы известны людям по всему миру, даже если бы по ним не было снято ни единого фильма. Однако и одноимённые фильмы оказались на удивление успешными и удачными, даже если не знать о том, что они сняты по книге.
1. «Возвращение короля» Дж. Р. Р. Толкина и фильм «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Роман стал классикой эпического фэнтези и одной из самых известных книг 20 века, а фильм взял 11 «Оскаров» из 11 возможных и стал самой успешной картиной в жанре фэнтези.
2. «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл и одноимённый фильм 1939 года
Писательница Маргарет Митчелл получила за роман Пулитцеровскую премию, а сама книга стала одним из самых известных бестселлеров в истории литературы. Фильм же 25 лет удерживал статус самой кассовой картины за всё время (а с учётом инфляции остаётся таковой и по сей день) и удостоился 8 премий «Оскар».
3. «Война и мир» Льва Толстого и одноимённый фильм 1965 года
Роман является одним из самых известных произведений отечественной литературы и постоянно входит в иностранные списки лучших романов всех времён.
Фильм же стал первым советским художественным фильмом, который получил премию «Оскар» и в целом продемонстрировал всему миру силу кинематографа в СССР.
Кстати, до «Войны и мира» на «Оскаре» побеждал лишь советский документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (1943).
4. «Убить пересмешника» Харпер Ли и одноимённый фильм 1962 года
Роман получил Пулитцеровскую премию, став одним из важнейших произведений на тему расового неравенства в США, а также оказался мировым бестселлером с более чем 30 миллионами проданных копий только на английском языке.
Фильм же получил 8 номинаций на «Оскар» (выиграл в трёх), стал завсегдатаем во всевозможных списках лучших фильмов всех времён, а его главный герой Аттикус Финч возглавил рейтинг «100 лучших героев по версии Американского института киноискусства».
5. «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи и одноимённый фильм 1975 года
Книга стала культовой для поколения 1960-х годов и главной книгой движения хиппи, а фильм стал вторым в истории получившим «Оскары» в 5 основных категориях: лучший актёр, актриса, адаптированный сценарий, а также лучшую режиссуру и лучший фильм в целом.
6. «Тихий Дон» Михаила Шолохова и одноимённый фильм 1957 года
За свой роман-эпопею Шолохов получил Нобелевскую премию, само же произведение стало одним из самых заметных и масштабных в русской литературе. А почти 6-часовая эпическая драма Сергея Герасимова сделала невозможное — перенесла события романа на экран, да так, что до сих пор считается одним из лучших фильмов по русской классике.
7. «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума и фильм «Волшебник страны Оз» 1939 года
Одна из самых известных детских книг в истории, героев и завязку которой знают во всём мире. Переведена более чем на 50 языков, причём во многих странах получая местную адаптацию (например, «Волшебник Изумрудного города» в СССР).
Фильм же стал одним из самых первых в истории, снятых в цвете, а также пионером в жанре фэнтези. При этом картина получила 6 номинаций на «Оскар» (взяла две).
8. «Собачье сердце» Михаила Булгакова и одноимённый фильм 1988 года
Одна из самых цитируемых повестей русской литературы превратилась в крайне высоко оценённый как на родине, так и за рубежом фильм. Два произведения так сплелись, что становится непонятно, какое из них на данный момент популярнее.
9. «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг и одноимённая экранизация 2001 года
Первая часть «Гарри Поттера», как и вся серия книг Роулинг, стали главным на данный момент литературным феноменом конца 20 и всего 21 века. Помимо признания у критиков и читателей серия романов побила все возможные коммерческие рекорды всех времён. Последние 4 части поочерёдно ставили рекорды по скорости продаж в истории.
Первый фильм стал сверх коммерчески успешным (собрал почти миллиард долларов в кассе) и получил высокие (хоть и не запредельные) оценки зрителей и критиков. В целом, вся серия фильмов держала высокую планку качества (зрительские оценки не опускались ниже 7.5) под стать книгам, хоть и не получали престижных наград нетехнического характера.
10. «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и одноимённый мини-сериал 1995 года
Роман, написанный в конце 18 века, до сих пор не утратил популярности и занимает первые строчки в рейтингах самых любимых книг литературоведов. Является одной из пяти книг, наиболее рекомендуемых философами, литературоведами, авторами и журналистами 21 века.
Мини-сериал 1995 года оказался одним из самых высоко оценённых зрителями во всём мире — и на «КиноПоиске», и на IMDb он имеет среднюю оценку 8.8!
Источник:
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Понравилось23
- Книга лучше.
- Ты дурак? Какая книга? Снимали по отдельному сценарию. Не по книге.
- Да в принципе, любая.