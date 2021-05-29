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10 случаев, когда книги превращались в действительно отличные экранизации

10 случаев, когда книги превращались в действительно отличные экранизации (11 фото)

Автор:
29 мая 2021 09:43
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   книга   подборка   фильм   фото   
632
11

Представляю вашему вниманию те редкие случаи, когда литературный источник и поставленный по нему фильм стоили друг друга. И оба стали культурными феноменами.

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Метки: интересно   кино   книга   подборка   фильм   фото   
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6  комментариев
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24
сеньер Леонсио Час назад
Мизери по Кингу очень сильно снят.
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20k
Влад 16 минут назад
Очень субъективная тема. Когда вы читаете включается фантазия и вы представляете себе героев, обстановку и т.д.. Но все представляют по разному и получается что если видение режиссера совпало с вашим экранизация вас удовлетворяет, а я себе представлял иначе и мне фильм не понравился. Рисково это, смотреть то что ранее читали. А вот когда читаешь потом, то всплывают прописанные фильмом образы.
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3k
Alex75r 43 минуты назад
- Смотрел новый фильм ...
- Книга лучше.
- Ты дурак? Какая книга? Снимали по отдельному сценарию. Не по книге.
- Да в принципе, любая.
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24k
Е-Лена 44 минуты назад
Я бы назвала ещё "Отель у Погибшего Альпиниста" - на мой взгляд, лучший фильм по произведениям АБС. И два фильма, которые гораздо интереснее исходного произведения. Это "Воришки" по идее "Добываек" Мери Нортон и "Меняющие реальность" по мотивам "Бюро корректировки" Филипа Киндреда Дика.
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2k
lekha-fil Час назад
"Золотой теленок" с Юрским?
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22k
Батончик с маком Час назад
"Собачье сердце" чётко по книге снято. Почти слово в слово. Единственный "ляп" - в книге Шариков говорит не "желаю чтобы всЕ", а "желаю чтобы "всЁ"
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