10 самых дорогих киносцен в истории

Предлагаю вам ознакомиться с одними из самых дорогущих сцен в истории кино.
Съёмки впечатляющего своим размахом фильма с большим количеством визуальных эффектов всегда были дорогим процессом. В 20 веке, очевидно, все декорации нужно было возводить вручную, тратя большие деньги на материалы и рабочую силу. Но и в 21 веке, когда существует CGI и другие виды компьютерных эффектов, траты особо меньше не становятся. Во-первых качественная и нестыдная компьютерная графика под стать 2021 году стоит дорого, во-вторых некоторые вещи всё-таки не нарисуешь — иначе зритель всё заметит и засмеёт.
Разумеется, в мире кино есть свои рекорды дороговизны. И если мы можем назвать навскидку фильмы с самым мощным бюджетом (ну, «Титаник», последние «Мстители» и «Аватар»), то вот отдельные сцены, которые длятся несколько минут, а стоят миллионы — это штука более удивительная.
Вряд ли можно сказать, что это топ-10, ведь не все создатели разглашают затраченные суммы на отдельные куски картин. Например, о последнем вышедшем фильме про Джеймса Бонда «007: Спектр» известно, что только на уничтожение машин внутри фильма потрачено 34 миллиона долларов, но про отдельные сцены — молчок.
Сцена на Таймс Сквер в «Ванильном небе» (2001)
Стоимость: $1 миллион.
Да, всего миллион долларов, однако вся сцена длится всего лишь 30 секунд. А её сложность в том, что для съёмок фильма создателям захотелось ненадолго перекрыть Таймс Сквер в центре Нью-Йорке, а это одно из самых многолюдных мест на планете, через которое каждые сутки проходят более 300 тысяч человек. Искусственное опустошение Таймс Сквер, хоть и в воскресенье с 5 до 8 утра, не могло стоить дёшево.
Съёмка эвакуации жителей Нью-Йорка, «Я — легенда» (2007)
Стоимость: $5 миллионов.
Съёмки эвакуации жителей у Бруклинского моста длились 6 ночей. К ним было привлечено более тысячи статистов и множество единиц военной техники. Ну, и Уилл Смит.
Бомбардировка военной базы, «Перл-Харбор» (2001)
Стоимость: $5,5-7,5 миллионов.
Для воссоздания страшной атаки на американскую военную базу во время Второй мировой войны почти не было использовано компьютерной графики. По крайней мере что касается взрывов режиссёр фильма Майкл Бэй выбрал путь практических эффектов. В съёмках было использовано около 700 динамитных шашек и 4000 галлонов бензина, а также 12 камер, которые должны были с самых разных ракурсов снимать то, как специалисты по спецэффектам взрывают шесть списанных кораблей ВМС США.
Начальная сцена в «Матрице» (1999)
Стоимость: $10 миллионов.
Изначально Вачовски получили от студии $10 млн бюджета на съёмки всего фильма вместо желаемых восьмидесяти. Тогда они взяли и решились вложить все деньги в первую сцену и после наглядно продемонстрировали боссам, КАКОЙ фильм они делают. Представители студии так впечатлились, что тут же выделили нужную Вачовски сумму.
Высадка в Нормандии, «Спасти рядового Райана» (1998)
Стоимость: $12 миллионов.
Незабываемая 25-минутная вступительная сцена фильма была снята с помощью полутора тысяч статистов, многие из которых были солдатами ирландской армии (съёмки проходили в Ирландии). Тот самый случай, когда большие деньги, затраченные на сцену, были полностью оправданы тем, что в итоге получилось.
Сцена на автостраде, «Матрица: Перезагрузка» (2003)
Стоимость: $10-15 миллионов.
17-минутная сцена погони во второй части «Матрицы» была снята не на какой-то существующей трассе. Специально для фильма была построена трёхполосная автострада длиной более 2 километров. А знаете, как долго велись съёмки погони? 3 месяца!
Также стоит отметить ещё одну сцену из этого фильма — ту, где Нео дерётся с кучей агентов Смитов. Во-первых, её снимали 27 дней, а во-вторых, в те времена реалистичная картинка, сделанная при помощи CGI (а тут иначе было никак) стоила очень и очень дорого. О точной стоимости сцены есть разные данные, но это тоже миллионы долларов (и, вероятно, она даже дороже сцены с автострадой).
Сцена на свалке, «Трансформеры: Последний рыцарь» (2017)
Стоимость: $15 миллионов.
Повышенная стоимость сцены связана с тем, что в ней компьютерная графика комбинировалась с практическими эффектами и реальными декорациями в виде, в частности, большого количества старых машин, которые, конечно, были уничтожены. Кроме того переезд съёмочной бригады в пустыню Аризона на 10 дней потребовал больших логистических затрат.
Столкновение корабля с городом, «Скорость 2: Контроль над круизом» (1997)
Стоимость: $25 миллионов.
Для сцены был построен 50-метровый и 300-тонный макет корабля, который въезжал в специально возведённые для разрушения декорации по построенным 300-метровым рельсам. 1 секунда экранного времени 5-минутной финальной сцены стоила $83 тысячи.
А вот это тот самый случай, когда итог никого не впечатлил — фильм был принят очень холодно (оценка на IMDb ужасна — 3.9).
Сцена гонок на колесницах, «Бен Гур» (1959)
Стоимость: $34 миллиона (в пересчёте на сегодняшний день).
Для съёмок сцены задействовалось рекордное количество статистов — 15 тысяч человек! Кроме того 700 рабочих возвели около 300 декораций, покрывающих 148 акров земли. Сами съёмки состязаний на колесницах заняли 10 недель!
Кстати, фильм в итоге окупился, собрав в кассе сумму, в несколько раз превышающую бюджет. Тем самым «Бег-Гур» тогда спас студию Metro-Goldwyn-Mayer (та, где лев рычит) от банкротства.
Бородинское сражение, «Война и мир» (1965)
Стоимость: $100 миллионов (в пересчёте на сегодняшний день).
Внезапно одна из самых дорогих сцен в истории (или даже самая) принадлежит СССР. В съёмках сцен Бородинского сражения участвовали более 15 тысяч актёров массовки (каждый в историческом костюме и вооружён), а для эффектов было использовано 23 тонны взрывчатки и 40 тысяч литров керосина. Кроме того, распространена информация о том, что статистов было и вовсе около 120 тысяч, включая тысячи прикомандированных к съёмкам солдат.
Бонус: Удалённая сцена из «Возвращения Супермена» (2006)
Стоимость: $10 миллионов.
Не вошедшая в финальную версию фильма начальная сцена, где Супермен проводит время на Криптоне, успела выкачать из бюджета 10 миллионов, прежде чем создатели поняли, что она им не нужна. Таким образом, это самая дорогая вырезанная сцена в истории кино!
кате в год выхода, не вызвав особого интереса у зрителей. Увидев названия, хочется спросить:
Источник:
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- 12 известных экранных пар, которые могли сыграть совсем другие актеры
- 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории
- 16 знаменитых персонажей, которые появлялись и в видеоиграх, и в фильмах
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Кутузов: Если бы у меня было столько войска,как у Бондарчука,я бы тебя в Россию не пустил.
Наполеон: Если бы у меня было столько денег,как у него,я бы и не пошел.
А раз мы ведём разговор о кино и деньгах, то вот эти легендарные фильмы умудрились провалиться в прокате в год выхода, не вызвав особого интереса у зрителей. Увидев названия, хочется спросить: «СЕРЬЁЗНО?!».