10 самых дорогих киносцен в истории

Съёмки впечатляющего своим размахом фильма с большим количеством визуальных эффектов всегда были дорогим процессом. В 20 веке, очевидно, все декорации нужно было возводить вручную, тратя большие деньги на материалы и рабочую силу. Но и в 21 веке, когда существует CGI и другие виды компьютерных эффектов, траты особо меньше не становятся. Во-первых качественная и нестыдная компьютерная графика под стать 2021 году стоит дорого, во-вторых некоторые вещи всё-таки не нарисуешь — иначе зритель всё заметит и засмеёт.





Разумеется, в мире кино есть свои рекорды дороговизны. И если мы можем назвать навскидку фильмы с самым мощным бюджетом (ну, «Титаник», последние «Мстители» и «Аватар»), то вот отдельные сцены, которые длятся несколько минут, а стоят миллионы — это штука более удивительная.





Вряд ли можно сказать, что это топ-10, ведь не все создатели разглашают затраченные суммы на отдельные куски картин. Например, о последнем вышедшем фильме про Джеймса Бонда «007: Спектр» известно, что только на уничтожение машин внутри фильма потрачено 34 миллиона долларов, но про отдельные сцены — молчок.





Сцена на Таймс Сквер в «Ванильном небе» (2001)