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10 самых дорогих киносцен в истории

10 самых дорогих киносцен в истории (12 фото)

Автор:
02 июня 2021 09:03
Сообщество : Кино
Метки: актер   дорого   кино   подборка   роль   сцена   фильм   фото   
2435
12

Предлагаю вам ознакомиться с одними из самых дорогущих сцен в истории кино.

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Метки: актер   дорого   кино   подборка   роль   сцена   фильм   фото   
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7  комментариев
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31k
Франц Лефорт Час назад
Вспомнился старый анекдот:
Кутузов: Если бы у меня было столько войска,как у Бондарчука,я бы тебя в Россию не пустил.
Наполеон: Если бы у меня было столько денег,как у него,я бы и не пошел.
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2k
Frank Borman 58 минут назад
Американская программа Аполлон (высадка американцев на Луну): 260 миллиардов баксов. И все это ради того, чтобы снять несколько эффектных роликов, как астронавты скачут в павильоне с песком где то в Аризоне.

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1k
ralpharn Час назад
Кривая копипаста. Вот последний абзац:
А раз мы ведём разговор о кино и деньгах, то вот эти легендарные фильмы умудрились провалиться в прокате в год выхода, не вызвав особого интереса у зрителей. Увидев названия, хочется спросить: «СЕРЬЁЗНО?!».
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4k
Hugo_RnD 2 часа назад
конец поста заинтриговал..... Какой кате в год выхода и о чём спросить-то хочется?! :-)
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