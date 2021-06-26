Что будет с Землей, если заменить Луну на Юпитер, Сатурн или Меркурий

С его помощью мы наглядно сможем разобрать геофизические процессы и то, как влияет спутник на жизнь на нашей планете.

Начнем с самой крупной планеты Солнечной системы - Юпитера.

Если такая гигантская планета, как Юпитер, окажется рядом с Землей, то наша планета начнет притягиваться.

Юпитер в 318 раз тяжелее Земли. Казалось бы, пусть притягивает — все равно же он газообразный. Однако, увы, Земля будет просто напросто разорвана на части огромными приливными силами Юпитера.

Мы исчезнем задолго до того, как начнется столкновение планет. Потому что гравитация Юпитера нанесла бы огромный ущерб нашей планете. У нас бы возникли гигантские приливы, перед которыми цунами с 10-ти этажный дом покажутся сущим пустяком. Погода кардинально бы изменилась — ливни и ураганы сотрясали бы землю. Но, главное, земная кора бы не выдержала, движение тектонических плит усилилось и мощные вулканы накрыли бы нас.

Потом Земля лишилась бы атмосферы — гравитация Юпитера способна ее сорвать с нашей планеты задолго до столкновения.