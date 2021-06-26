Что будет с Землей, если заменить Луну на Юпитер, Сатурн или Меркурий

Эксперимент умозрительный, но от этого не менее интересный.
С его помощью мы наглядно сможем разобрать геофизические процессы и то, как влияет спутник на жизнь на нашей планете.
Начнем с самой крупной планеты Солнечной системы - Юпитера.
Если такая гигантская планета, как Юпитер, окажется рядом с Землей, то наша планета начнет притягиваться.
Юпитер в 318 раз тяжелее Земли. Казалось бы, пусть притягивает — все равно же он газообразный. Однако, увы, Земля будет просто напросто разорвана на части огромными приливными силами Юпитера.
Мы исчезнем задолго до того, как начнется столкновение планет. Потому что гравитация Юпитера нанесла бы огромный ущерб нашей планете. У нас бы возникли гигантские приливы, перед которыми цунами с 10-ти этажный дом покажутся сущим пустяком. Погода кардинально бы изменилась — ливни и ураганы сотрясали бы землю. Но, главное, земная кора бы не выдержала, движение тектонических плит усилилось и мощные вулканы накрыли бы нас.
Потом Земля лишилась бы атмосферы — гравитация Юпитера способна ее сорвать с нашей планеты задолго до столкновения.
Если заменить Юпитер на Сатурн, последствия не сильно изменятся. Сатурн тяжелее Земли в 95 раз. Все эти катастрофы тоже с нами произойду. Однако нас ждал бы потрясающий вид, прежде чем погибнем.
Меркурий — неплохой вариант для Земли. Да что там неплохой….самый лучший, если речь о других планетах Солнечной системы. К тому же, Меркурию не привыкать быть спутником. Современная гипотеза гласит, что когда-то Меркурий был спутником Венеры, но гравитация Солнца со временем его перетянула.
Радиус Меркурия в 1,4 раза больше, чем у Луны. Визуально это было бы заметно, хотя по структуре планеты не сильно отличаются — то же обилие кратеров. Но Меркурий намного плотнее Луны, так как содержит намного больше металлов. Масса его заметно превосходит лунную.
К чему это приведет? Жить бы мы с таким спутником смогли, но прибрежная зона была бы куда менее стабильной. Приливы и отливы были бы сильнее в несколько раз. Если сейчас Луна дает приливы до 18 метров, то Меркурий влиял бы в разы сильнее.
С Меркурием мы могли бы извлекать намного больше энергии с помощью приливных электростанций. Также на нем можно добывать полезные ископаемые. В отличии от Луны, которая практически пуста.
У Меркурия, безусловно, есть свои плюсы. Но, тем не менее, наша Луна - идеальный спутник. Не слишком большой, не слишком плотный. Влияет на приливы и отливы и циркадные ритмы животных за счет воздействия на секрецию мелатонина. Но мы к Луне привыкли, приспособились жить с ней.
Источник:
- Астрономы ломают голову над экзопланетой "из сахарной ваты"
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Это не эксперимент, скорее экскремент. Интересного ничего нет, кроме неплохого использования графических редакторов.
Кроме того луна постепенно отдаляется от земли. Раньше и приливы были в разы сильнее, и тектонические процессы активнее...