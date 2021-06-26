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Что будет с Землей, если заменить Луну на Юпитер, Сатурн или Меркурий

Что будет с Землей, если заменить Луну на Юпитер, Сатурн или Меркурий (3 фото)

Автор:
26 июня 2021 10:21
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   луна   меркурий   планета   сатурн   фото   юпитер   
1024
3

Эксперимент умозрительный, но от этого не менее интересный.

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Метки: интересно   космос   луна   меркурий   планета   сатурн   фото   юпитер   
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7  комментариев
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29k
Azesh 2 часа назад
классный клип на эту тему:
Ссылка www.youtube.com
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27k
Игорь 22 минуты назад
"Эксперимент умозрительный, но от этого не менее интересный."
===========
Это не эксперимент, скорее экскремент. Интересного ничего нет, кроме неплохого использования графических редакторов.
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4k
Василий 38 минут назад
Были бы приливы высотой в пару километров и сейсмическую активность в 10.000 раз сильнее. Была бы жоПа!
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−85
Лучший Друг Час назад
Слабовато.

Кроме того луна постепенно отдаляется от земли. Раньше и приливы были в разы сильнее, и тектонические процессы активнее...
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3k
Виктор Штурмаревич Час назад
Ну на Пандоре как то живут.Правда посинели,хвосты отросли и с деревьями разговаривают,а так всё нормально.
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4
icosmo18 Mann Час назад
Никогда не слышал про теорию Меркурий-Венера. При плотности почти вдвое выше плотности Луны звучит сомнительно
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Что было бы с бабкой, если бы у неё х*й вырос?
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