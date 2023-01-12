Сатурну на зависть: истинный «Властелин колец»

Как же образовалась такая система колец у этой планеты? Чем она удерживается? Размер всей кольцевой системы, несомненно, больше зоны тяготения планеты, зато внешние кольца испытывают притяжение звезды. Как система эта сохраняет свою устойчивость? Планета должна быть плотнее и массивнее, чем газовые гиганты Солнечной системы, чтобы удержать такой «аксессуар». Но учёные не знают, сколько спутников имеет «Властелин колец». У Сатурна их количество составляет 62, и они своей гравитационной силой помогают планете сохранять их в стабильном состоянии. Возможно, у 1SWASP J1407 b намного больше «подданных», и они сами по себе крупнее сатурнианских лун. Судя по крупным разрывам, расстояние которых может составлять примерно 40 млн км (расстояние Меркурий – Солнце), именно там, в этих щелях, и располагаются спутники этой планеты. Масса таких спутников должна быть сопоставима с массой Меркурия, Марса и даже Земли – только такие «титаны» смогли бы удержать на своих плечах систему этих огромных колец. Но как образовалась эта удивительная система – точных ответов пока нет.