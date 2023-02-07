У Юпитера новые спутники – он обогнал по их количеству Сатурн

Справедливости ради, почти все свежеоткрытые спутники находятся вдалеке от своей «материнской» планеты. Им требуется свыше 340 земных суток, чтобы совершить полный оборот вокруг Юпитера. Все они небольшие и только у пяти из них диаметр больше 8 км. При этом до конца непонятно откуда они взялись. Спутники вращаются по обратной орбите, что может указывать на то, что они могли быть похищены гигантом, да и вовсе расколотиться друг о друга, на что указывает их малый размер.

Вероятно, в скором времени к спутникам могут попытаться отправить миссии, вот только правда еще и в том, что лететь до туда очень далеко. Поэтому в ближайшие пару-тройку лет эпичных кадров ждать не стоит.