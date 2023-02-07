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У Юпитера новые спутники – он обогнал по их количеству Сатурн

У Юпитера новые спутники – он обогнал по их количеству Сатурн

Автор:
07 февраля 2023 20:59
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   обсерватория   сатурн   спутники   юпитер   
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Космос всё ещё остается огромной загадкой для такого крохотного существа, как человек. Да, до некоторого времени мы думали, что уж о нашей Солнечной системе мы знаем достаточно. Но если даже обыватели уже знают, что это не так, то и учёные ничему не удивляются – недавно у Юпитера обнаружили новые спутники, и таким образом он побил рекорд Сатурна.

Да, Сатурн долгое время считался планетой-гигантом нашей системы с самым большим «семейством». Но, как показали последние исследования, самая большая планета его всё же опережает. Учёные Смитсоновской астрофизической обсерватории выяснили, что Сатурн – не просто гигант нашей системы, но еще и самый лунный объект.

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Теперь они утверждают, что Юпитера 92 (!!!) луны. У Сатурна, к примеру, известно о 83 лунах, но их, уверяют смитсоновцы, может быть и гораздо больше, просто современные технологии не позволяют нам их всех увидеть. Вероятно, в гонке всё же победит не Юпитер – прогнозируется, что у его «окольцованного» соседа лун может быть в три раза больше.

Справедливости ради, почти все свежеоткрытые спутники находятся вдалеке от своей «материнской» планеты. Им требуется свыше 340 земных суток, чтобы совершить полный оборот вокруг Юпитера. Все они небольшие и только у пяти из них диаметр больше 8 км. При этом до конца непонятно откуда они взялись. Спутники вращаются по обратной орбите, что может указывать на то, что они могли быть похищены гигантом, да и вовсе расколотиться друг о друга, на что указывает их малый размер.

Вероятно, в скором времени к спутникам могут попытаться отправить миссии, вот только правда еще и в том, что лететь до туда очень далеко. Поэтому в ближайшие пару-тройку лет эпичных кадров ждать не стоит.

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Метки: интересно   космос   обсерватория   сатурн   спутники   юпитер   
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1  комментарий
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Николай Пауков Час назад
да фигли тут удивительного... Врачи 10 с чем то лет назад узнали что язву вызывает хеликобактер... А тут целый юпитер который хрен знает где.
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