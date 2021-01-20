10 увлекательных фактов о планете Сатурн

Главной достопримечательностью Сатурна являются его кольца. На самом деле они есть у всех планет-гигантов, но только у Сатурна они настолько яркие, что их можно наблюдать в любительский телескоп. Собственно, первым их разглядел ещё Галилей, который впервые посмотрел на небо через телескоп.



Кольца располагаются в точности над экватором Сатурна. Они на 99 % состоят из водяного льда. Ширина колец не превышает и 1 км. Самое маленькое из колец имеет радиус 67 тыс. км (радиус самого Сатурна на экваторе составляет 60 268 км), а открытое только в 2009 г. кольцо Феба располагается на расстоянии 4 млн км от центра планеты.



В 1921 г. в газетах распространился слух, что кольца исчезли, и их осколки летят к Земле. На самом деле кольца вместе с Сатурном повернулись ребром к Земле, и поэтому их невозможно было разглядеть в 1921 г.