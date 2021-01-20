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10 увлекательных фактов о планете Сатурн

10 увлекательных фактов о планете Сатурн (4 фото)

Автор:
20 января 2021 08:24
Сообщество : Факты
Метки: интересно   космос   планета   познавательно   сатурн   факты   фото   
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Сатурн – шестая планета Солнечной системы, располагающийся между Юпитером и Ураном. Какие уникальные особенности есть у этого небесного тела?
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Метки: интересно   космос   планета   познавательно   сатурн   факты   фото   
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