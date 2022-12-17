Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил увидеть облака на Титане, спутнике Сатурна

Наблюдение за облачностью всегда помогало учёным больше узнать об атмосфере планеты. И актуально это не только для Земли, но и для Титана — единственного спутника в Солнечной системе с плотной атмосферой. Недавно астрономам удалось сделать два снимка этой луны, доказав движение облачных масс.

Первый снимок был сделан при помощи новейшего телескопа «Джеймс Уэбб». Себастьян Родригес, планетолог из Университета Париж-Сите, в электронном письме группе наблюдения за Титаном в Космическом центре Годдарда NASA написал:

На первый взгляд, это просто необыкновенно! Я думаю, что мы видим облако!

Команда Годдарда была в восторге от того, что увидела облака, но «Уэбб» показал только одномоментное изображение. Чтобы действительно понять, как работает атмосфера Титана, исследователям нужно было несколько кадров, подтверждающих, что облака меняют форму. Поэтому учёные обратилась к коллегам из обсерватории Кека на Гавайях.