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Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил увидеть облака на Титане, спутнике Сатурна

Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил увидеть облака на Титане, спутнике Сатурна

Автор:
17 декабря 2022 09:33
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   облако   планета   спутник   титан   фото   
574
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Учёные полагают, что его густой туман скрывает обширные поля дюн, а также озёра, моря и реки.

Наблюдение за облачностью всегда помогало учёным больше узнать об атмосфере планеты. И актуально это не только для Земли, но и для Титана — единственного спутника в Солнечной системе с плотной атмосферой. Недавно астрономам удалось сделать два снимка этой луны, доказав движение облачных масс.

Первый снимок был сделан при помощи новейшего телескопа «Джеймс Уэбб». Себастьян Родригес, планетолог из Университета Париж-Сите, в электронном письме группе наблюдения за Титаном в Космическом центре Годдарда NASA написал:


На первый взгляд, это просто необыкновенно! Я думаю, что мы видим облако!

Команда Годдарда была в восторге от того, что увидела облака, но «Уэбб» показал только одномоментное изображение. Чтобы действительно понять, как работает атмосфера Титана, исследователям нужно было несколько кадров, подтверждающих, что облака меняют форму. Поэтому учёные обратилась к коллегам из обсерватории Кека на Гавайях.

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К счастью, облака не рассеялись к тому времени, когда команда Кека пару дней спустя провела свои наблюдения. Их кадр отличался, но соответствовал теории астрономов: облако А, вероятно, вращается в поле зрения, в то время как облако B либо рассеивается, либо движется по направлению к полушарию, обращённому от нас

Атмосфера Титана богата азотом и метаном и простирается на 600 километров в космос, что в 10 раз превышает высоту атмосферы Земли. На его внешних краях солнечная радиация разбивает молекулы метана и азота, а оставшиеся части рекомбинируются в большие органические молекулы, которые создают очень густой туман.

Такая дымка блокирует видимый свет, что затрудняет наблюдение за Титаном. К счастью, инфракрасные камеры «Джеймса Уэбба» смогут предоставить учёным беспрецедентный обзор нижних слоёв атмосферы и даже поверхности спутника.

Учёные полагают, что дымка скрывает обширные поля дюн, а также озёра, моря и реки жидких углеводородов, таких как метан и этан. А глубоко под поверхностью спутника может скрываться океан с солёной жидкой водой, что делает Титан кандидатом на потенциальную жизнь за пределами Земли.

При помощи данных спектрографа ближнего инфракрасного диапазона «Джеймса Уэбба» учёные вскоре смогут изучить состав нижних слоёв атмосферы Титана, которые невозможно наблюдать с помощью наземных телескопов, таких как Кек.

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Метки: интересно   космос   облако   планета   спутник   титан   фото   
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4  комментария
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127
Иван Днепров 2 часа назад
Ну фсё! Куплю костюм с отливом, автомашину и на Титан!
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1k
VSh 14 минут назад
что делает Титан кандидатом на потенциальную жизнь за пределами Земли. Тоже самое твердили про Европу - спутник Юпитера. Подо льдом находится океан и там наверняка есть жизнь, даже фильм сняли про Европу. Но что то все затухло и уже даже ее не исследуют. Ученым лишь бы ляпнуть и гранды выбить.
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41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
круть!
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