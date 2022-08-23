В мире хрупкого равновесия гравитации: кольца Сатурна

Первым человеком, заглянувшим глубже в космос при помощи самодельного телескопа, был Галилео Галилей. Разумеется, Сатурн привлёк его внимание, но кольца в свой простой инструмент он рассмотреть не смог: учёному показалось, что он видит не одну планету, а три каким-то образом скреплённых между собой тела, или что у этой странной планеты есть два огромных спутника. Через несколько лет Галилей снова решил понаблюдать загадочный объект, но сильно был удивлён – спутники исчезли! Только в 1659 году с помощью «модернизированного» телескопа нидерландский астроном Христиан Гюйгенс открыл кольца Сатурна. Чуть позже, начиная с 1675 года, итальянский астроном Джованни Кассини в ходе своих наблюдений установил, что у Сатурна не одно, а два кольца, а между ними находится щель, которая так и называется до сих пор в честь своего первооткрывателя – «Щель Кассини». Позднее он понял, что у Сатурна не два кольца, а больше, только вот точное их количество ему сосчитать не удалось.