«Мамочка, я ее убила»: в детском лагере спор двух вожатых закончился убийством

В ночь на 22 июня в детском оздоровительном лагере «Доброе» две вожатые распивали спиртное в своей спальне. Между девушками разразился конфликт, который закончился трагедией.
21 июня в лагере был прощальный концерт, после которого всех детей уже уложили спать. 22-летняя Александра Осипова и 20-летняя Алла Филатова выпивали в спальне вожатых ночью, когда их подопечные уже спали. В итоге нетрезвый разговор о то, кто лучшая вожатая, перешёл в ругань и 22-летняя Александра, разозлившись, трижды пырнула ножом свою коллегу и подругу Аллу. Один из ударов попал в сердце.
- Вожатые поссорились и начался конфликт во время которого 22-летняя девушка взяла нож и нанесла жертве удар в сердце, - сообщил «Комсомольской правде» собственный источник в правоохранительных органах.
Другие вожатые услышали крик в коридоре. Алла выскочила из комнаты и звала на помощь коллег, которые тут же закрыли Александру в комнате.
- Девушка рассказала матери, что убила свою знакомую. Сказала, что причины ссоры даже не помнит, поскольку была пьяна, - добавил источник «КП».
Девушки вместе проходили практику и были очень дружны. Убитая Алла была весёлой и лёгкой на подъём, когда Александра наоборот была нелюдимая и замкнутая.
Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемая задержана. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.
- Она учится в МГОУ, на пятый курс перешла. Умнейшая девочка сама поступила на физико-математический факультет, труженица настоящая. Жила она вместе с мамой в Москве. Они из Воронежа переехали сразу после того, как она школу окончила. А с алкоголем у нее не было никаких проблем. Я просто в шоке от того, что случилось, - рассказала «КП» Наталья, подруга подозреваемой в убийстве.
В санатории также все шокированы этим происшествием.
- Обычные девчонки, не ссорились они до этого мирно жили. Про Аллу ничего дурного сказать не могу: спокойная, добрая, любила с детьми заниматься. В резюме писала, что жизнь свяжет с педагогикой. Она до нас работала уже вожатой в детских лагерях. Естественно, никаких судимостей у нее не было. Так бы мы ее не взяли на работу, - рассказала «КП» сотрудница санатория «Доброе», которая не пожелала назвать свое имя.
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Некоторые живут в своё виртуальном мирке и думают, что всё это игра...
Начальника лагеря под суд.
И вообще пора менять "лагерные порядки".
А то АУЕ похоже засела в головах молодежи.
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В ночь на 22 июня в детском оздоровительном лагере «Доброе» две вожатые распивали спиртное в своей спальне. Между девушками разразился конфликт, который закончился трагедией.
Хотя я сам отдыхал в пионерлагерях и вожатые пили постоянно. Ничего нового.
Алкоголь убивает людей! Одни вот так режут друг друга, другие за руль садятся пьяные... А потом оправдываются "не знаю как получилось, пьяный был"... Да поздно уже!!!
Виновника обвиняют "Да ты пить не умеешь!"!!!
А кто тут пить умеет? Кто застрахован???