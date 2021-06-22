«Мамочка, я ее убила»: в детском лагере спор двух вожатых закончился убийством

В ночь на 22 июня в детском оздоровительном лагере «Доброе» две вожатые распивали спиртное в своей спальне. Между девушками разразился конфликт, который закончился трагедией.