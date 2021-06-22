«Мамочка, я ее убила»: в детском лагере спор двух вожатых закончился убийством

21 июня в лагере был прощальный концерт, после которого всех детей уже уложили спать. 22-летняя Александра Осипова и 20-летняя Алла Филатова выпивали в спальне вожатых ночью, когда их подопечные уже спали. В итоге нетрезвый разговор о то, кто лучшая вожатая, перешёл в ругань и 22-летняя Александра, разозлившись, трижды пырнула ножом свою коллегу и подругу Аллу. Один из ударов попал в сердце.





- Вожатые поссорились и начался конфликт во время которого 22-летняя девушка взяла нож и нанесла жертве удар в сердце, - сообщил «Комсомольской правде» собственный источник в правоохранительных органах.





Другие вожатые услышали крик в коридоре. Алла выскочила из комнаты и звала на помощь коллег, которые тут же закрыли Александру в комнате.





- Девушка рассказала матери, что убила свою знакомую. Сказала, что причины ссоры даже не помнит, поскольку была пьяна, - добавил источник «КП».