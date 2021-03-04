Всё это время власти и полиция понятия не имели, что разыскиваемая пара преступников живёт в своё удовольствие. Адвокат Абдон Абадде сообщил местным СМИ, что пара на самом деле не уклонялась от ареста, а их просто никто не искал.

Тем не менее супруги были доставлены в тюремный комплекс Мата Эскура в Сальвадоре, чтобы наконец отбыть свой срок, сообщает news.com.au.