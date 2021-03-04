В 2001 году супруги Леандро Сильва Троеш и Ширли да Силва Фигейредо из Бразилии вместе с сообщниками похитили женщину, чтобы потребовать за неё выкуп. Их приговорили к тюремному сроку, но они не собирались проводить свою жизнь в тюрьме. Супруги скрылись от полиции, открыли сеть отелей и жили в своё удовольствие 20 лет.
Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы, а девушку к 9. Однако, Леандро и Ширли не собирались гнить в тюрьме. Они сбежали от полиции, бросили свой старый дом и переехали на побережье Бразилии. 20 лет они прожили всего в ста километрах от места преступления.
Парочка не просто находилась в бегах. За эти двадцать лет они отлично устроили свою жизнь, разбогатели и наслаждались жизнью. Преступники открыли два отеля на атлантическом побережье Бразилии, принимали постояльцев и наслаждались красивыми видами. Супруги жили в своё удовольствие, зарабатывали деньги и даже сдавали комнаты знаменитостям. На страницы их отелей было подписано 90 тысяч человек, а сами владельцы не раз мелькали на фотографиях.
Всё это время власти и полиция понятия не имели, что разыскиваемая пара преступников живёт в своё удовольствие. Адвокат Абдон Абадде сообщил местным СМИ, что пара на самом деле не уклонялась от ареста, а их просто никто не искал.
Тем не менее супруги были доставлены в тюремный комплекс Мата Эскура в Сальвадоре, чтобы наконец отбыть свой срок, сообщает news.com.au.
Источник:
- Обладательница самых больших скул показала себя до пластики
- "Трудное детство.""Выпить охота." Рассказы дяди Миши Задорнова
- Клиентка сбежала из салона с фольгой на голове, не заплатив за услугу
- Парочка разбила лагерь на краю обрыва
- "Не верить в счастье - значит не жить!" А.Грин, судьба последнего русского романтика
Понравилось20