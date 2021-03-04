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После похищения человека супруги скрылись на побережье, открыли сеть отелей, разбогатели и были пойманы

После похищения человека супруги скрылись на побережье, открыли сеть отелей, разбогатели и были пойманы (3 фото)

Автор:
04 марта 2021 15:34
Сообщество : Истории
Метки: бразилия   интересное   истории   преступники   скрывались   убийство   фото   
1859
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В 2001 году супруги Леандро Сильва Троеш и Ширли да Силва Фигейредо из Бразилии вместе с сообщниками похитили женщину, чтобы потребовать за неё выкуп. Их приговорили к тюремному сроку, но они не собирались проводить свою жизнь в тюрьме. Супруги скрылись от полиции, открыли сеть отелей и жили в своё удовольствие 20 лет.

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Метки: бразилия   интересное   истории   преступники   скрывались   убийство   фото   
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5  комментариев
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596
Алксандр Шевченко 38 минут назад
Вот это да, к старости на гос обеспечение.
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1k
DHC 9 минут назад
В 100 км от места преступления... Вот действительно: Хочешь спрятать дерево - спрячь его в лесу. )
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266
Лукерья Полчаса назад
Хочешь спрятать-положи на видное место
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132
Pavel Skobelev Полчаса назад
А чё, так можно было?...
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1k
Дмитрий Брагин Полчаса назад
Вывод... не выепывайся.
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