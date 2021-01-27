В Москве, во время движения, загорелся пассажирский автобус

В столице на улице Намёткина во время следования по маршруту загорелся пассажирский автобус. После пожара на дороге остался только сгоревший каркас.
В Москве на улице Намёткина, прямо во время движения, загорелся пассажирский автобус №т72. Возгорание случилось в моторном отсеке. Заметив это, водитель тут же остановил автобус, вывел всех пассажиров и вызвал пожарных.
На место прибыли оперативные службы и за несколько минут пламя было ликвидировано.
— Водитель оперативно остановил автобус и вывел всех пассажиров. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — сообщили в пресс-службе Дептранса столицы.
В данный момент движение по улице Намёткина перекрыто. Точные причины возгорания будут установлены совместно с производителем автобуса — ПАО "КамАЗ", уточняет Life.
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На фото чётко видно, что возгорание по центру корпуса, где батарейный блок.
Понятно, что любое механическое повреждение элементов батарейного блока приведёт к подобным последствиям. Сомневаюсь, что даже пожарный расчёт, случайно оказавшийся рядом, смог бы остановить такое возгорание.
О новый "прекрасный мир электроавтомобилей и электробусов"!
Водитель молодец!!! Конечно главное в такой ситуации - жизни пассажиров!