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В Москве, во время движения, загорелся пассажирский автобус

В Москве, во время движения, загорелся пассажирский автобус (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2021 11:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   аварии   автобус   возгорание   интересное   пожар   фото   
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В столице на улице Намёткина во время следования по маршруту загорелся пассажирский автобус. После пожара на дороге остался только сгоревший каркас.

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Метки: Москва   аварии   автобус   возгорание   интересное   пожар   фото   
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8  комментариев
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41k
Митрий 4 часа назад
Не много запятых в заголовке? Ксюх, ну подтяни русский.
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867
no_fate Час назад
Это электробус, как автобус, только горит лучше.
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104
Александр 2 часа назад
На маршрутах №_т , как правило электробусы.
На фото чётко видно, что возгорание по центру корпуса, где батарейный блок.
Понятно, что любое механическое повреждение элементов батарейного блока приведёт к подобным последствиям. Сомневаюсь, что даже пожарный расчёт, случайно оказавшийся рядом, смог бы остановить такое возгорание.
О новый "прекрасный мир электроавтомобилей и электробусов"!
Водитель молодец!!! Конечно главное в такой ситуации - жизни пассажиров!
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784
Владимир 2 часа назад
Изначально подумал, что троллейбус. Ветки дерева выглядят, как троллейбусные штанги, да еще и под проводами стоит.
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12k
робт 3 часа назад
так мотор то у них сзади
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27k
a.fey робт 3 часа назад
Расправился и растекся.
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25k
Aqueronte 4 часа назад
Электробус?
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17k
Ватаку Накомоде Aqueronte 3 часа назад
Тоже сначала подумал «началось», но вроде нет, обычный.
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