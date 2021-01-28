Муж наказал жену из-за слишком откровенного ролика в TikTok: видео

Всегда было интересно, что чувствуют мужья тех женщин, которые выкладывают в сеть откровенные видео? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос...
35-летняя блогерша из Бразилии Элиан Феррейра Сиолин вела TikTok и выкладывала туда откровенные видео. Надо сказать, что Элиан в отличной форме и привлекает мужчин явно не острым умом.
24 января Элиан поссорилась со своим мужем во время семейного барбекю из-за откровенного видео, которое она выложила в TikTok. 41-летний муж Сиолин Алехандро Антонио Агилера Канталлупи во время ссоры выстрелил в жену не менее 14 раз, а затем совершил самоубийство, сообщает Daily Mail.
На заднем дворе полицейские обнаружили два тела, пистолет и патроны. По словам полицейских, очевидцем трагедии стала 16-летняя дочь пары. Соседи рассказали, что это далеко не первая ссора семейной пары. Они часто ругались из-за соцсетей.
Женщина публиковала откровенные видео в смелых нарядах, рассказывая шутки. На нее были подписаны почти 60 тысяч человек.
Источник:
- В Москве, во время движения, загорелся пассажирский автобус
- 10 отличных решений, которых нам не хватает каждый день
- Жительница Ленинградской области отсудила у застройщика сотни тысяч рублей из-за ржавой воды
- Жена не узнала себя на интимных фото и набросилась на мужа с ножом в порыве ревности
- В Кремле не стали разглашать, кому принадлежит дворец в Геленджике
Понравилось58
Это надо было до железки отстрелять, перезарядить и продолжить.
Он что, никак не мог в мозг попасть? Так его там немного... Или всё в силикон попадал?
Ты от него недалеко ушёл)))
Мне его тембр голоса и мышление нравится. По мне не глупый мужик
Жена - силиконове чудовище с искусственными губищами, сиськами, жопой и отсутствующим мозгом.
А у мужа имя - "Сиолин Алехандро Антонио Агилера Канталлупи"!
Она тупо за 16 лет его так ни разу и выговорить не смогла, вот мужик её и пристрелил.
А так - одной прошмандэ меньше, кто их вообще считает? :)