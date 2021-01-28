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Муж наказал жену из-за слишком откровенного ролика в TikTok: видео

Муж наказал жену из-за слишком откровенного ролика в TikTok: видео (2 фото)

Автор:
28 января 2021 13:39
Сообщество : Истории
Метки: блогер   интересное   муж   откровенные видео   тик ток   убийство   фото   
9583
2

Всегда было интересно, что чувствуют мужья тех женщин, которые выкладывают в сеть откровенные видео? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос...

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Метки: блогер   интересное   муж   откровенные видео   тик ток   убийство   фото   
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35  комментариев
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10k
alexis 3 часа назад
Себя то зачем?
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11k
* Час назад
Соц. сети тут не при чем. Муж ревновал показывающую сиськи жену. Конец истории.
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5k
z0_0b Час назад
Ипать, это жестковато..
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534
Виталий 2 часа назад
Теперь дочь задумается, выкладывать ролики или нет. Ведь тикток убивает.
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11k
* Виталий Час назад
Идиоты убивают. А причина найдётся.
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22
Фог 2 часа назад
Дошутилась.......
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1k
Йожык 2 часа назад
Жили они не долго и умерли в один день. А могли бы просто развестись.
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23k
Павел Плеханов 2 часа назад
14 выстрелов!!!
Это надо было до железки отстрелять, перезарядить и продолжить.
Он что, никак не мог в мозг попасть? Так его там немного... Или всё в силикон попадал?
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2k
andrey morozov Павел Плеханов 2 часа назад
Ну судя по многочисленным видео из Бразилии патронов там никогда не жалеют
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349
Санек Павел Плеханов Полчаса назад
Например Gloсk 17 имеет 17 патронов в магазине, так же можно под него взять увеличенные магазины на 19 или 33 патрона.
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42k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Блогер = дегенерат.
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8k
владимир 2 часа назад
в Тиктоке запустили новый тренд? Ждёмс когда другие блогеры продолжат
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7k
Natrogrii 2 часа назад
.....что то старый баян вспомнился
.....что то старый баян вспомнилсяПосмотреть
.....что то старый баян вспомнился
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17k
Vital Idol 3 часа назад
вот это чмо негодуит....
вот это чмо негодуит....
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6k
Кружок Vital Idol 2 часа назад
НЕГОДУИТ???
Ты от него недалеко ушёл)))
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3k
golova2uh Vital Idol 3 минуты назад
С этим ч.м (Как вы выразились) я бы поболтал.
Мне его тембр голоса и мышление нравится. По мне не глупый мужик
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1k
Владимир 3 часа назад
Я думаю помимо видео, в ходе ссоры выяснились и другие интересные подробности из личной жизни жены...
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1.6M
Иван Кемеров 3 часа назад
Фотка с её последней трансляции.
Фотка с её последней трансляции.
Фотка с её последней трансляции.
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12k
Konstantin 3 часа назад
Наказал. Хренасе, теперь это так называется?)
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12k
Денис 3 часа назад
да всё очень просто.
Жена - силиконове чудовище с искусственными губищами, сиськами, жопой и отсутствующим мозгом.
А у мужа имя - "Сиолин Алехандро Антонио Агилера Канталлупи"!
Она тупо за 16 лет его так ни разу и выговорить не смогла, вот мужик её и пристрелил.

А так - одной прошмандэ меньше, кто их вообще считает? :)
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1k
Владимир Денис 3 часа назад
Низя так говорить! Она же БЛОГЕР! Это нынче очень уважаемые люди в обществе!
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45k
Albert GER Денис 2 часа назад
Имя звучит как какое-то описание групповушки))
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12k
Денис Владимир 2 часа назад
Ну хз, может в их обществе она и оч.уважаема, но так как я не оч.уважаю их общество то мне в целом монопенисуально на большинство этих блохеров, тиктокеров и прочее быдло.
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1k
zenon 3 часа назад
То, что он выстрелил в себя понятно. Попал ли он в неё. Столько раз стреляют наверняка из-за того, что не попадают.
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1k
Михаил 3 часа назад
Зачем такие сложности. Разбежались и проблем нет.
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1k
Владимир Михаил 3 часа назад
В Бразилии это как раз считается самым простым решением проблем ))
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11k
Юрий Николаевич Михаил 3 часа назад
Муж католик и не верит в развод.
Муж католик и не верит в развод.
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Как он мог лишить мир таких сисек?
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8k
harlamov Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Чего-чего, а силиконовых сисяндр в мире хватает. Даже ты можешь себе такие сделать и восстановить баланс)
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4k
RomaXz 3 часа назад
Интересно, как эти два идиота столько лет прожили. И притом как минимум 16 из них - вместе
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1k
Михаил RomaXz 3 часа назад
Никак, дочери 16 лет.
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1k
Михаил RomaXz 3 часа назад
Забыл отметить что и жене 24.
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1k
Михаил RomaXz 3 часа назад
Я всё перепутал.
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1.6M
Иван Кемеров Михаил 3 часа назад
6 лет дочери
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5k
Leo Sun Михаил 2 часа назад
Жене 35, а 24 - это января.
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