Муж наказал жену из-за слишком откровенного ролика в TikTok: видео





24 января Элиан поссорилась со своим мужем во время семейного барбекю из-за откровенного видео, которое она выложила в TikTok. 41-летний муж Сиолин Алехандро Антонио Агилера Канталлупи во время ссоры выстрелил в жену не менее 14 раз, а затем совершил самоубийство, сообщает Daily Mail.