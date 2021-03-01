FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4587 постов • 1174 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
"TikTok головного мозга": 14-летняя девушка зарезала свою парализованную сестру, с которой снимала ролики

"TikTok головного мозга": 14-летняя девушка зарезала свою парализованную сестру, с которой снимала ролики (3 фото)

Автор:
01 марта 2021 13:27
Сообщество : Истории
Метки: жестокость   интересное   подростки   сестра   сша   тик ток   убийство   фото   
1032
3

Клэр Миллер из Манхейма, Пенсильвания, США, снимали тиктоки со своей парализованной сестрой. Последнее видео девушка выложила 22 февраля, а уже через день убила старшую сестру, пока родители спали. Клэр сама вызвала скорую и полицию, поняв, что натворила.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: жестокость   интересное   подростки   сестра   сша   тик ток   убийство   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Максим 2 часа назад
Открытые площадки вроде Тик Ток или даже Фишек не провоцируют кого-то на подобные действия, просто неадекваты становятся "явными". Не думайте, что раньше их было меньше. Мы их не видели так часто из-за скромных возможностей к обмену информацией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Буратино Минуту назад
наличие акка в тиктоке уже говорит о том, что человек нуждается в психиатрической помощи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай 3 минуты назад
Везде были фрики во всех соц сетях, просто на начальном этапе становления сети, они открыты и без контрольны, в это время они привлекают своей открытостью и безконтрольностью, щас набирут пользователей, и регуляторы за них возьмутся, разграничат контент, введут запреты, и фрики выйдут из этих сетей в другие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
DeOrio Полчаса назад
ХВАТИТ ПОСТИТЬ ВСЯКУЮ СРАНЬ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Majul 40 минут назад
Сдается мне тикток специально придумали, чтобы всех имбецилов выявить.
А потом всех у кого тикток есть или стоит приложение принудительно в дурку до конца жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
946
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
"Многие пользователи сети заметили, что Клэр была явно не в себе, и всем своим видом показывала, что ей нужна помощь".
Да там все такие. Чего эти только стоят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Был ли Тикток причиной неадекватности, еще не доказано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роман 2 часа назад
Тиктокеров уже пора селить в отдельную колонию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
441
*опа Роман Час назад
Вместе с блогерами....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами В Воронеже 12-летние дети избили инвалида, который не мог дать сдачи В Воронеже 12-летние дети избили инвалида, который не мог дать сдачи "Застрелите меня!": доцент-расчленитель Соколов взял последнее слово, запросив справедливости "Застрелите меня!": доцент-расчленитель Соколов взял последнее слово, запросив справедливости В Петербурге фотомодель зарезала своего мужа из ревности В Петербурге фотомодель зарезала своего мужа из ревности Сына Байдена заподозрили в употреблении наркотиков и извращениях Сына Байдена заподозрили в употреблении наркотиков и извращениях Противник масочного режима убил мужчину из-за требования надеть маску Противник масочного режима убил мужчину из-за требования надеть маску
PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
https://fishki.net/community/golaja-pravda
307986



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 детей с сердцами, полными доброты
0
65
30 детей с сердцами, полными доброты
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
3
46
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущёва в убийстве Джона Кеннеди
0
78
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущёва в убийстве Джона Кеннеди
На аукционе продадут очень классный почтовый хот-род Jeep
0
3
На аукционе продадут очень классный почтовый хот-род Jeep
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#прикол#СССР#сша#прикольные#Россия#знаменитости#позитив#китай
#фото#факты#животные#приколы#дети#война#девушки#комментарии#спорт#сарказм
#интересно#картинки#люди#интересное#смешные#подборка#дтп#настроение#кино#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться