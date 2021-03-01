Клэр Миллер из Манхейма, Пенсильвания, США, снимали тиктоки со своей парализованной сестрой. Последнее видео девушка выложила 22 февраля, а уже через день убила старшую сестру, пока родители спали. Клэр сама вызвала скорую и полицию, поняв, что натворила.
19-летняя Хелен Миллер была прикована к инвалидному креслу из-за ДЦП. Девушка иногда появлялась в роликах своей 14-летней сестры, которая активно вела страничку в TikTok. Казалось, сёстры дружат и у них отличные отношения.
Внезапно Клэр вызвала службы спасения, умоляя медиков приехать к ним домой как можно скорее. Когда прибыли медики и полиция, Клэр бродила около дома, повторяя слова: "Я убила свою сестру".
Девушка была в истерике, и пыталась отмыть руки от крови в снегу. В момент убийства родители девочек спали и проснулись, обнаружив на пороге дома службы спасения.
14-летнюю тиктокершу будут судить по всей строгости закона. Хоть и аккаунт Клэр был удалён с из TikTok, пользователи сети запустили флешмоб, в котором публикуют странные видео девушки.
Она любила японские мультики аниме, восхищалась их героями.
Многие пользователи сети заметили, что Клэр была явно не в себе, и всем своим видом показывала, что ей нужна помощь. Полицейским теперь придётся провести беседу с родителями девушки, чтобы понять, в чём причина такого поведения, сообщает DailyMail.
Источник:
- "Застрелите меня!": доцент-расчленитель Соколов взял последнее слово, запросив справедливости
- В Японии приговорили к смерти маньяка, который помогал умереть суицидникам
- Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5
- Противник масочного режима убил мужчину из-за требования надеть маску
- В Петербурге фотомодель зарезала своего мужа из ревности
Понравилось12
А потом всех у кого тикток есть или стоит приложение принудительно в дурку до конца жизни.
Да там все такие. Чего эти только стоят!