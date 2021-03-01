Внезапно Клэр вызвала службы спасения, умоляя медиков приехать к ним домой как можно скорее. Когда прибыли медики и полиция, Клэр бродила около дома, повторяя слова: "Я убила свою сестру".

Девушка была в истерике, и пыталась отмыть руки от крови в снегу. В момент убийства родители девочек спали и проснулись, обнаружив на пороге дома службы спасения.