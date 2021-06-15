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40 дизайнерских неудач, от которых становится не по себе

40 дизайнерских неудач, от которых становится не по себе (41 фото)

Автор:
15 июня 2021 16:33
Сообщество : Юмор
Метки: Отсутствие вкуса   горе-дизайн   дизайн вещей   и такое бывает   ну и ну   плохой дизайн   полный провал   
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Когда владелец бизнеса считает, что продуктовый дизайнер ему не нужен и с этим справится баба Маня из бухгалтерии, результат обычно плачевен. Это вещи, которые вызывают удивление и оторопь, а иногда и самый настоящий ужас... Благодаря сабреддиту CreepyDesign мы можем насладиться самыми пугающими примерами дизайна и порадоваться, что видим их только на картинках.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Отсутствие вкуса   горе-дизайн   дизайн вещей   и такое бывает   ну и ну   плохой дизайн   полный провал   
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13k
Александр Час назад
Мне бы #25, вылитый мой друг Серёга...
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3k
kappaneed 23 минуты назад
#7 напомнило клип саундгадн))
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