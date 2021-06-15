40 дизайнерских неудач, от которых становится не по себе

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Когда владелец бизнеса считает, что продуктовый дизайнер ему не нужен и с этим справится баба Маня из бухгалтерии, результат обычно плачевен. Это вещи, которые вызывают удивление и оторопь, а иногда и самый настоящий ужас... Благодаря сабреддиту CreepyDesign мы можем насладиться самыми пугающими примерами дизайна и порадоваться, что видим их только на картинках.
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2. Отдел игрушек. Покупатель: я ищу игрушку, которая поможет моему малышу научиться считать, а еще будет приходить к нему в кошмарах до конца жизни. Продавец: я вас понял
3. Совет родителям: не покупайте своим детям ночник "Рыбка Дори". В темноте он выглядит просто жутко
5. "Факт: через 14 дней после зачатия у будущего ребенка уже есть глаза". Да, но зубы-то откуда?!
28. Туалет бара в Синдзюку, Япония. Если сесть на унитаз, жуткое лицо активируется, начинает петь странную мелодию и медленно придвигаться к вам, пока его губы не "поцелуют" ваши колени
Источник: — переведено специально для fishki.net
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