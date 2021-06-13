40 человек, которых фотографы застигли в самых нелепых позах

Если вы видели скетч британских комиков из "Монти Пайтон", который называется "Министерство дурацких походок", то дальнейшие объяснения вам не требуются. Если нет - видео в конце поста. А сам пост посвящен невероятно нелепым позам, в которые люди как-то умудряются встать или сесть. Это ж еще надо так изогнуться...

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