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40 человек, которых фотографы застигли в самых нелепых позах

40 человек, которых фотографы застигли в самых нелепых позах (41 фото + 1 видео)

Автор:
13 июня 2021 11:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   и такое бывает   министерство дурацких прогулок   нелепое поведение людей   нелепости   ну и ну   позы   
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Если вы видели скетч британских комиков из "Монти Пайтон", который называется "Министерство дурацких походок", то дальнейшие объяснения вам не требуются. Если нет - видео в конце поста. А сам пост посвящен невероятно нелепым позам, в которые люди как-то умудряются встать или сесть. Это ж еще надо так изогнуться...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   и такое бывает   министерство дурацких прогулок   нелепое поведение людей   нелепости   ну и ну   позы   
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7  комментариев
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Dabus 37 секунд назад
Походу это Друже Обломов и его оператор Серёга. Очень похожи :D
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a_komolow 2 минуты назад
Раскоряки!
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Роман 15 минут назад
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Tvoryus Kl 55 минут назад
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kappaneed 2 часа назад
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