40 человек, которых фотографы застигли в самых нелепых позах

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Если вы видели скетч британских комиков из "Монти Пайтон", который называется "Министерство дурацких походок", то дальнейшие объяснения вам не требуются. Если нет - видео в конце поста. А сам пост посвящен невероятно нелепым позам, в которые люди как-то умудряются встать или сесть. Это ж еще надо так изогнуться...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор забавно и такое бывает министерство дурацких прогулок нелепое поведение людей нелепости ну и ну позы
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