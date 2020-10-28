FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10880 постов • 2436 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
20 совершенно идиотских ошибок дизайнеров

20 совершенно идиотских ошибок дизайнеров (21 фото)

Автор:
28 октября 2020 12:51
Сообщество : Юмор
Метки: и такое бывает   ну и ну   ошибки дизайнеров   полный провал   смешное   фейлы   юмор   
2232
21
При виде таких глупых дизайнерских ошибок и провалов нельзя не задать вопрос: "А чем они вообще думали?"
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: и такое бывает   ну и ну   ошибки дизайнеров   полный провал   смешное   фейлы   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
956
Дмитрий Носов 37 минут назад
Наш город относительно недавно отличился с рекламой досрочных выборов
Наш город относительно недавно отличился с рекламой досрочных выборов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
malyuk 16 минут назад
На 12-ой книги зачетные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Hairy. Полчаса назад
20 совершенно идиотских ошибок дизайнеров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Илья 40 минут назад
№19 (из комментария не сразу понятно о чем речь, особенно если читатель не владеет английским). Суть "косяка" газеты в том, что:
1. Заголовок гласит - "73-х летний мужчина ожидает приговора за убийство спящего сына" (а не за "убийство во сне").
2. Но сразу под этой статьей - реклама ножей с надписью: "Как раз вовремя - к Дню Отца".
:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
АнтонПолднев 2 часа назад
А если это канализационная труба, то прям бинго

А если это канализационная труба, то прям бинго
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) 30 человек, которые зря отказались от солнцезащитного крема 30 человек, которые зря отказались от солнцезащитного крема 30 серьезных и курьезных происшествий во время стирки 30 серьезных и курьезных происшествий во время стирки 25 нарядов, которые выглядят грандиозным провалом 25 нарядов, которые выглядят грандиозным провалом Так вот куда делась вся еда из магазинов: люди показывают свои запасы на случай карантина Так вот куда делась вся еда из магазинов: люди показывают свои запасы на случай карантина 25 примеров дизайна, от которых хочется то ли смеяться, то ли плакать 25 примеров дизайна, от которых хочется то ли смеяться, то ли плакать
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

451830



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк
1
35
12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк
Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности
2
27
Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Телевизор для детей: как найти разумный баланс?
0
4
Телевизор для детей: как найти разумный баланс?
Потерянная независимость: почему Греция не смогла сохранить свободу?
0
22
Потерянная независимость: почему Греция не смогла сохранить свободу?
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#сша#россия#знаменитости#москва#фотографии#прикольные#конфликт
#факты#история#интересное#в мире#автомобили#позитив#разное#пандемия#звезды#коты
#юмор#прикол#люди#авария#дтп#авто авария#СССР#автомир#картинки#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться