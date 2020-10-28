20 совершенно идиотских ошибок дизайнеров

При виде таких глупых дизайнерских ошибок и провалов нельзя не задать вопрос: "А чем они вообще думали?"
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16. Номер журнала, главной темой которого является загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. Заголовок гласит - "73-х летний мужчина ожидает приговора за убийство спящего сына" (а не за "убийство во сне").
2. Но сразу под этой статьей - реклама ножей с надписью: "Как раз вовремя - к Дню Отца".
:)