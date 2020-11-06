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Это не лечится: 30 творений чудо-мастеров с заметным отсутствием вкуса

Это не лечится: 30 творений чудо-мастеров с заметным отсутствием вкуса (31 фото)

Автор:
06 ноября 2020 13:58
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Отсутствие вкуса   безвкусица   забавные картинки   и такое бывает   кич   ну и ну   юмор   
2770
31
На дворе пятница, а значит, самое время немного посмеяться. Ну или от души поржать - кому что больше нравится. Предлагаем очередную подборку из Reddit-сообщества Awful Taste But Great Execution ("Отвратительный вкус, но великолепное исполнение"). Наслаждайтесь!
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Метки: Reddit   Отсутствие вкуса   безвкусица   забавные картинки   и такое бывает   кич   ну и ну   юмор   
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16k
Нагайна 2 часа назад
А чё, диван с карманАми интересный. Это сколько же разной байды распихать можно! А потом искать полгода - квест типа.
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940
Никита 16 минут назад
17 и 26 вполне себе нормально.
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603
Тамара Коршунова 55 минут назад
Единственный вопрос - а как ходить в башмаках из крокодилов? особенно.если они лапки растопырят. Видела и такие модели, с лапками в растопырку... Получается,что ноги придётся ставить в раскоряку...
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243
евгений Час назад
Дохрена очень достойных штук. Шар с чернобылем я бы даже сам купил)
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3k
Diesel 2 часа назад
Многие вещи вполне себе достойны и прикольны!
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