Это не лечится: 30 творений чудо-мастеров с заметным отсутствием вкуса

На дворе пятница, а значит, самое время немного посмеяться. Ну или от души поржать - кому что больше нравится. Предлагаем очередную подборку из Reddit-сообщества Awful Taste But Great Execution ("Отвратительный вкус, но великолепное исполнение"). Наслаждайтесь!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Так вот куда делась вся еда из магазинов: люди показывают свои запасы на случай карантина
- Полиция нашла мошенников, продававших использованные презервативы
- Марокканский рыбак нашел послание в бутылке, отправленное из Америки
- 74-летний индиец ожил в гробу
- Индийская пара была вынуждена "продать" своего новорожденного ребенка больнице
38
Понравилось38
Новости партнёров
Загрузка...