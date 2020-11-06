Это не лечится: 30 творений чудо-мастеров с заметным отсутствием вкуса

На дворе пятница, а значит, самое время немного посмеяться. Ну или от души поржать - кому что больше нравится. Предлагаем очередную подборку из Reddit-сообщества Awful Taste But Great Execution ("Отвратительный вкус, но великолепное исполнение"). Наслаждайтесь!

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