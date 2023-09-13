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30 примеров уродливого дизайна, от которого хочется и смеяться, и плакать

30 примеров уродливого дизайна, от которого хочется и смеяться, и плакать

Автор:
13 сентября 2023 14:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   горе-дизайн   и такое бывает   ну и ну   плохой дизайн   смешные фото   уродливый дизайн   хоть стой хоть падай   
1385
31

Говорят, что красота — в глазах смотрящего. И всё равно мы склонны любоваться тем, что объективно прекрасно и радует глаз — к этому нас подталкивает внутреннее стремление к совершенству. Что ж, эта фотоподборка показывает, что понимание совершенства, стиля и элегантности у всех очень разное.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-дизайн   и такое бывает   ну и ну   плохой дизайн   смешные фото   уродливый дизайн   хоть стой хоть падай   
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4  комментария
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55k
dima423 Час назад
Ну 14 Губка боб прикольный, я б такую фигню себе поставил) И 18 пробки для ванны симпатичные))
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51k
Андрей 14 минут назад
23 это когда ночью домой возвращаешься, то полезно будет
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2k
xannar 17 минут назад
№6 просто класс ))
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7k
salim777 49 минут назад
Ну не соглашусь. Номер 4 бесподобен.
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