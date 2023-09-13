30 примеров уродливого дизайна, от которого хочется и смеяться, и плакать

Говорят, что красота — в глазах смотрящего. И всё равно мы склонны любоваться тем, что объективно прекрасно и радует глаз — к этому нас подталкивает внутреннее стремление к совершенству. Что ж, эта фотоподборка показывает, что понимание совершенства, стиля и элегантности у всех очень разное.