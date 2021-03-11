30 откровенно плохих книжных обложек литературной классики

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Когда книга становится признанной классикой и переходит в разряд общественного достояния, это значит, что ее всегда могут перепечатать и перепродать с новой обложкой. И что будет на этой обложке - предугадать трудно, а порой и невозможно. Вот коллекция забавных, дурацких и просто уродливых обложек... почти все они наводят на мысль о том, что книгу-то дизайнер даже не открывал!
Все эти обложки реальные, то есть прикреплены к книгам, которые, по крайней мере, номинально доступны для покупки, хотя многие из них являются цифровыми обложками для цифровых изданий. Тут много обложек от Wordsworth Classics, ведущего издателя с плохим фотошопом, но гораздо больше - из дебрей независимой цифровой публикации. Некоторые просто уродливы; другие дают понять, что никто из тех, кто участвовал в создании обложки, даже не раскрыл книгу.
Занимательный факт: почему-то "Портрет Дориана Грея" служит вдохновением для самых плохих книжных обложек. Этому нет объяснений, придется принять это как данность.
Занимательный факт: почему-то "Портрет Дориана Грея" служит вдохновением для самых плохих книжных обложек. Этому нет объяснений, придется принять это как данность.
1. Судя по обложке, "Франкенштейн" - это эротический роман с Мэри Шелли в главной роли (вот она, в корсете). Ну что ж, теперь будем знать
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2. Если бы "Алая буква" Натаниэля Готорна была брошюрой о планируемом родительстве (Невежество маленького городка и вы: Руководство пользователя)
6. "Гамлет". Тут же должен быть череп, а не раковина. Может быть, какая-то опечатка в техзадании?
10. "Портрет Дориана Грея". Дьявол (?) смотрит на себя в зеркало, а рядом в рамке - портрет его адвоката. Ну допустим. Но кому-то нужно научиться рисовать кисти рук
11. "Желтые обои": драматическая новелла конца 19 века о женском послеродовом психозе легким движением руки превращается в историю о современном офисном хомячке
12. "Превращение", Франц Кафка. Ну ладно, сойдет. Только слишком уж прямолинейно, вы не находите?
15. "Гордость и предубеждение" - оригинальная копия. Джейн Остин, американская писательница-патриотка, писавщая романы об американцах-патриотах...
16. Это из мультфильма "Приключения Флика" ("Жизнь насекомых"), но хорошо, пусть будет "Превращение" Кафки
17. "Миссис Дэллоуэй", Вирджиния Вулф. Они тут даже старались, судя по цветам. Но надо было прочитать не первые несколько строчек, а книгу целиком
23. "Превращение", Франц Кафка. Это уже не обложка книги, а какой-то постер к фильму ужасов
28. "Пробуждение", Кейн Шопен. Те, кто делал обложку - они же в курсе, что она в конце идет в океан топиться, да?
29. Портрет должен быть ужасным и разлагающимся, а не просто эволюцией от молодого хипстера до гораздо более крутого и старого хипстера
Источник: — переведено специально для fishki.net
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