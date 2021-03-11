FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Лига книголюбов 217 постов • 251 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов 
30 откровенно плохих книжных обложек литературной классики

30 откровенно плохих книжных обложек литературной классики (31 фото)

Автор:
11 марта 2021 14:48
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Юмор   дизайн вещей   и такое бывает   книга   книги   обложки книг   плохой дизайн   полиграфия   
456
31
Когда книга становится признанной классикой и переходит в разряд общественного достояния, это значит, что ее всегда могут перепечатать и перепродать с новой обложкой. И что будет на этой обложке - предугадать трудно, а порой и невозможно. Вот коллекция забавных, дурацких и просто уродливых обложек... почти все они наводят на мысль о том, что книгу-то дизайнер даже не открывал!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: Юмор   дизайн вещей   и такое бывает   книга   книги   обложки книг   плохой дизайн   полиграфия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Luc72 12 минут назад
На вкус и на цвет... Так что не стоит автору считать свое личное мнение непреложной истиной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD 2 часа назад
Художник не читатель .... ему за это не доплачивают .
Гарри Поттер и пакет анаши .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
а почему бы и не Брэд Питт?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
прикольно у этого гамлета 6 сисек, как у свинки в ну погоди))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Зато родное? Сколько денег дерут за «достойный» отдых на русских курортах (13 фото) Зато родное? Сколько денег дерут за «достойный» отдых на русских курортах (13 фото) 25 примеров дизайна, от которых хочется то ли смеяться, то ли плакать 25 примеров дизайна, от которых хочется то ли смеяться, то ли плакать Новый тренд - вкладки для книжных полок, которые открывают завесу фантастических миров Новый тренд - вкладки для книжных полок, которые открывают завесу фантастических миров Обложки книг, как вид дизайнерского и литературного слабоумия Обложки книг, как вид дизайнерского и литературного слабоумия 35 примеров потрясающего профессионализма и плохого вкуса в одном флаконе 35 примеров потрясающего профессионализма и плохого вкуса в одном флаконе Любители чтения на карантине устроили собственный флешмоб Любители чтения на карантине устроили собственный флешмоб
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

495662



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Украинские заводы, открывшиеся за последние годы
7
519
Украинские заводы, открывшиеся за последние годы
"Никакой паранджи": в Швейцарии запретят прикрывать лицо в общественных местах
4
180
"Никакой паранджи": в Швейцарии запретят прикрывать лицо в общественных местах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Выпечка не в ажуре: почему при жарке блинов в них не образуются дырочки?
0
3
Выпечка не в ажуре: почему при жарке блинов в них не образуются дырочки?
Девушка-гот показала, как выглядела бы в обычной одежде и с простым макияжем
3
41
Девушка-гот показала, как выглядела бы в обычной одежде и с простым макияжем
Зато родное? Сколько денег дерут за «достойный» отдых на русских курортах (13 фото)
Зато родное? Сколько денег дерут за «достойный» отдых на русских курортах (13 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#история#животные#СССР#автомобили#Разное#приколы#космос#настроение
#фото#интересно#подборка#люди#авто аварии#дети#красота#в мире#картинки#позитив
#прикол#факты#дтп#Россия#аварии#автомир#новости#кино#китай#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться