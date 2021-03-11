30 откровенно плохих книжных обложек литературной классики

Все эти обложки реальные, то есть прикреплены к книгам, которые, по крайней мере, номинально доступны для покупки, хотя многие из них являются цифровыми обложками для цифровых изданий. Тут много обложек от Wordsworth Classics, ведущего издателя с плохим фотошопом, но гораздо больше - из дебрей независимой цифровой публикации. Некоторые просто уродливы; другие дают понять, что никто из тех, кто участвовал в создании обложки, даже не раскрыл книгу.



Занимательный факт: почему-то "Портрет Дориана Грея" служит вдохновением для самых плохих книжных обложек. Этому нет объяснений, придется принять это как данность.