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"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в русский мундир

"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в русский мундир (3 фото + 2 видео)

Автор:
12 июня 2021 16:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Брюссель   День России   видео   костюм   писающий мальчик   статуя   
2619
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И дело не только в праздновании Дня России.

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Метки: Брюссель   День России   видео   костюм   писающий мальчик   статуя   
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13  комментариев
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2k
Алексей 3 часа назад
Заняться им нечем...
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375
Миша 48 минут назад
Надеюсь мальчик на этих кутюрье хоть писанул.
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1k
zu4ara 2 часа назад
угадайте где этот "чудо-сцыкyн" находится

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42k
doker 2 часа назад
В последние четыре года к футболу потерял интерес. На уровне инстинкта.
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49k
smakido 2 часа назад
Поживём - увидим!
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Не, ну если Ахилл сказал, то можно матч и не смотреть, наверное...
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190
bobobo 3 часа назад
А если он описает российскую военную форму? Вот и будет стоять обоссаный боец. Не опорочит ли это честь российского мундира?
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5k
Андрей Крылов 3 часа назад
Идиотизм.
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8k
costa 3 часа назад
А делом Дип Служба заняться не пробовала?
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11k
ss 3 часа назад

А, пардон, ссать мальчик теперь будет в штаны?!!.. Ой, сдаётся мне, не любят они российскую сборную.
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32k
Опаньки 4 часа назад
камзол одел и сразу ссаться перестал
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