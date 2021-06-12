"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в русский мундир

Одну из самых узнаваемых и знаменитых бельгийских достопримечательностей - статую-фонтан "Писающий мальчик" облачили в исторический костюм русского гвардейца петровских времен. Для "мальчика" специально сшили бриджи, камзол с красными манжетами и шляпу треуголку. Ему идет.





Торжественное открытие статуи в новом костюме состоялось сегодня, в День России, с участием представителей администрации Брюсселя и российского посла Александра Токовинина. Сейчас в Бельгии проходит международный культурный проект "Русские сезоны", но еще большую символичность этому мероприятию придает тот факт, что сегодня российская сборная по футболу встречается с национальной командой Бельгии на петербургской "Газпром Арене".