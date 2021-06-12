"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в русский мундир

И дело не только в праздновании Дня России.
Одну из самых узнаваемых и знаменитых бельгийских достопримечательностей - статую-фонтан "Писающий мальчик" облачили в исторический костюм русского гвардейца петровских времен. Для "мальчика" специально сшили бриджи, камзол с красными манжетами и шляпу треуголку. Ему идет.
Торжественное открытие статуи в новом костюме состоялось сегодня, в День России, с участием представителей администрации Брюсселя и российского посла Александра Токовинина. Сейчас в Бельгии проходит международный культурный проект "Русские сезоны", но еще большую символичность этому мероприятию придает тот факт, что сегодня российская сборная по футболу встречается с национальной командой Бельгии на петербургской "Газпром Арене".
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"Это такой стилизованный образ русского военного с историческими корнями. В нашей национальной традиции образ военного человека, солдата, впитывает в себя не только готовность к самопожертвованию и защите Отечества, но и самые глубокие и добрые качества нашего народа - смекалку, неизменный оптимизм и готовность преодолевать любые жизненные трудности. И радоваться жизни", - ответил на вопрос журналистов Токовинин о том, почему была выбрана форма эпохи Петра I.
Что касается прогнозов по встрече Россия - Бельгия, то у нас плохие новости. Тут эрмитажный кот-"оракул" по кличке Ахилл предсказал победу европейским спортсменам.
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А, пардон, ссать мальчик теперь будет в штаны?!!.. Ой, сдаётся мне, не любят они российскую сборную.