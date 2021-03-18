Забавное совпадение случилось с ведущей Ксенией Собчак на мероприятии. Оказалось, что скатерти на столах были из той же ткани, что и её брючный костюм. Ведущая тут же решила пошутить над собой!
Блогер и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram забавное видео. На нём Ксения станцевала забавный танец со скатертью. По стечению обстоятельств, золотистая блестящая ткань скатерти была очень похожа на костюм ведущей.
«Когда оделся вести мероприятие, а выглядишь как скатерть», — подписала она.
Подписчики тут же посмеялись над ситуацией.
"Сколько метров скатерти ушло на костюм?"
"Я так в театр пришла в бархатном бордовом платье и выглядела как портьеры и кресла"
"Как будто так задумано!"
Источник:
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