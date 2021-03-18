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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4729 постов • 651 подписчик подписаться
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Посетив мероприятия в качестве ведущей, Собчак оказалась похожей на скатерть

Посетив мероприятия в качестве ведущей, Собчак оказалась похожей на скатерть (2 фото)

Автор:
18 марта 2021 13:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   знаменитости   интересное   костюм   скатерть   собчак   фото   шоу бизнес   
592
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Забавное совпадение случилось с ведущей Ксенией Собчак на мероприятии. Оказалось, что скатерти на столах были из той же ткани, что и её брючный костюм. Ведущая тут же решила пошутить над собой!

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Метки: видео   знаменитости   интересное   костюм   скатерть   собчак   фото   шоу бизнес   
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2k
Том Сойер Полчаса назад
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27k
lem02 19 минут назад
Самоирония очень редкое и очень ценное качество. Можно по разному к ней относиться, но в данном случае повела себя достойно.
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2k
Хрюн 21 минуту назад
Чем ещё лошадь накрыть ?!
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5k
JACKAL 21 минуту назад
Очень смешная шутка... аааабассались прям все
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21k
Батончик с маком Полчаса назад
Кто разрешил проскакать на мероприятие без седла и уздечки? Поди и справку от ветеринара не спросили
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