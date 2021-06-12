В Подмосковье фура раздавила автомобиль ДПС

Жуткая авария произошла накануне вечером в подмосковном Клину. Грузовик "Мерседес" на полном ходу протаранил автомобиль ДПС, в результате чего погиб полицейский.





Инцидент произошел на Ленинградском шоссе, куда экипаж ДПС прибыл оформлять ДТП с тремя машинами. В момент оформления, когда сотрудники автоинспекции находились в салоне служебного авто, в них на полном ходу врезалась фура, направлявшаяся в сторону Твери.