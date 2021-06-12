В Подмосковье фура раздавила автомобиль ДПС

Один полицейский погиб на месте. Второй госпитализирован с тяжелыми травмами.
Жуткая авария произошла накануне вечером в подмосковном Клину. Грузовик "Мерседес" на полном ходу протаранил автомобиль ДПС, в результате чего погиб полицейский.
Инцидент произошел на Ленинградском шоссе, куда экипаж ДПС прибыл оформлять ДТП с тремя машинами. В момент оформления, когда сотрудники автоинспекции находились в салоне служебного авто, в них на полном ходу врезалась фура, направлявшаяся в сторону Твери.
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Служебный автомобиль в мгновения ока превратился в груду металлолома. Сидящий на водительском кресле 28-летний автоинспектор погиб на месте, его 34-летний коллега получил черепно-мозговую травму и перелом голени.
Причины аварии пока не называются. На месте ДТП проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельство произошедшего. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Водителю большегруза грозит до 5 лет лишения свободы.
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А как происходит в России? Один баран зацепил другого,встали в третьей полосе на оживленной автостраде-ждут полицию,с 50% вероятностью пока они ждут в них ещё пара человек въедет,это же оживленная автострада Потом приезжают менты и ставят свою тачку с включенной люстрой там же, начинают оформление,то что это всё создаёт пробки,риск ещё одного дтп и т.д. Кто об этом думает,все же в своём праве,ну вот одних таких которые в своём праве фура на тот свет отправила))Просто иногда надо думать о своей и чужой безопасности,чем в России никто не занимается,все действуют по принципу-,,я имею право,,
И фуровод, конечно, виноват по факту...
Но сколько раз видел ситуацию, когда гайцы устраивают засады и остановленные машины паркуются не на обочине, а прямо в полосе.
А гайцы стоят рядом и проверяют документы, вместо того, чтобы предложить "нарушителю" съехать на обочину и не мешать движению. Что, кстати, предусмотрено Регламентом.
Создавшиеся пробки шерифов не волнуют.
P.S.
это не относится к ситуациям, когда гайцы выделяют полосу конусами для снижения скорости потока, чтобы "выцеплять".
Это тоже не добавляет позитива водителям, в исскуственно созданной пробке, но хотя бы соотвествует ПДД.