FISHKINET
Сообщество Аварии 4455 постов • 461 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Подмосковье фура раздавила автомобиль ДПС

В Подмосковье фура раздавила автомобиль ДПС (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 июня 2021 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   авария   видео   дпс   ленинградское шоссе   полицейский   фура   
1998
2
1

Один полицейский погиб на месте. Второй госпитализирован с тяжелыми травмами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   авария   видео   дпс   ленинградское шоссе   полицейский   фура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
168
Шурман 2 часа назад
Вот так нехер оставлять битый хлам прям на дороге , приехали сказали сдвинуть или вызвали авакуатор , кули бегать с метрами и тд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
Сигизмунд Лазаревич 14 минут назад
пострадавших нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Каракули 43 минуты назад
В Америке полицейские очень хорошо об этом знают.. Если опасное место на трассе предупреждают за несколько километров.. Обычно перекрывают полосу несколькими машинами.. А все снижают скорость..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
416
Карл Такойто Каракули 19 минут назад
В США полицейские первым делом заставляют убрать машины с проезжей части если дтп без пострадавших,если это возможно своим ходом или вызывают службу и ждут вот так перегородив дорогу. После того как машины убраны,если люди не пострадали полиция уезжает-а не чертит карты,схемы дтп,и прочую муть на которую в России менты херову тучу своего времени тратят,в США этой бюрократией занимаются уже представители страховых компаний которые приезжают на место и трут уже между собой чертят схемы и т.д.
А как происходит в России? Один баран зацепил другого,встали в третьей полосе на оживленной автостраде-ждут полицию,с 50% вероятностью пока они ждут в них ещё пара человек въедет,это же оживленная автострада
Потом приезжают менты и ставят свою тачку с включенной люстрой там же, начинают оформление,то что это всё создаёт пробки,риск ещё одного дтп и т.д. Кто об этом думает,все же в своём праве,ну вот одних таких которые в своём праве фура на тот свет отправила))Просто иногда надо думать о своей и чужой безопасности,чем в России никто не занимается,все действуют по принципу-,,я имею право,,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ратибор Час назад
Виноват водитель фуры. Разумеется, если гайцы выставили знак аварийной остановки за 40 метров, но они же всегда так делают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
Сигизмунд Лазаревич Каракули 14 минут назад
500 метров это если молдаване тормозить пятками будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алексей Час назад
Не зная подробностей, сложно судить.
И фуровод, конечно, виноват по факту...
Но сколько раз видел ситуацию, когда гайцы устраивают засады и остановленные машины паркуются не на обочине, а прямо в полосе.
А гайцы стоят рядом и проверяют документы, вместо того, чтобы предложить "нарушителю" съехать на обочину и не мешать движению. Что, кстати, предусмотрено Регламентом.
Создавшиеся пробки шерифов не волнуют.

P.S.
это не относится к ситуациям, когда гайцы выделяют полосу конусами для снижения скорости потока, чтобы "выцеплять".
Это тоже не добавляет позитива водителям, в исскуственно созданной пробке, но хотя бы соотвествует ПДД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван Час назад
По привычке х*й положили на люстру на крыше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
ниау Час назад
бэаув
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
valerikmosk 2 часа назад
В Подмосковье катастрофически не хватает дорог. Отсюда и такие аварии. Думаю на фуре человек отстоял адовые пробки и когда выдалась возможность ехать, летел стремглав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
714
Электрик 2 часа назад
Просто место аварии на таких магитсралях нужно делать максимально заметным и видным, за несколько десятков метров ставить специальные щиты(их можно сделать раскладными, чтобы они помещались в багажник автомобиля ДПС) и святящиеся знаки - а то обставят дпсники место ДТП конусами размером с литровую бутылку колы, да ещё и практически в притык, вот и случаются такие страшные аварии....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Цените каждый день, час, минуту! Случай дело такое! Земля пухом....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 2 часа назад
Вот так вот. Приехали оформлять аварию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite В сеть слили видео из последней поездки моделей перед тем, как машина упала с моста В сеть слили видео из последней поездки моделей перед тем, как машина упала с моста Охранник спас коллегу от неминуемой гибели за секунду до тарана фурой Охранник спас коллегу от неминуемой гибели за секунду до тарана фурой Жан Алези разбил болид Ferrari Ники Лауды во время исторической гонки в Монако Жан Алези разбил болид Ferrari Ники Лауды во время исторической гонки в Монако Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии Поездка ценой в 20 миллионов: в Сочи разбили дорогой Lamborghini Поездка ценой в 20 миллионов: в Сочи разбили дорогой Lamborghini
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

366796



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Советский подводник Виктор Слюсаренко — единственный, кому удалось экстренно всплыть с глубины 1км
7
55
Советский подводник Виктор Слюсаренко — единственный, кому удалось экстренно всплыть с...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
0
2
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
БРЕСТ под Томском. Эволюционный скачок в атомной энергетике
1
56
БРЕСТ под Томском. Эволюционный скачок в атомной энергетике
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#фотографии#Россия#автомобили#фильм#прошлое#аварии#мемы
#фото#подборка#кино#картинки#позитив#сатира#дети#сша#знаменитости#новости
#интересно#прикол#люди#СССР#интересное#автомир#дтп#факты#истории#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться