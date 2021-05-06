Сейчас трудно найти такого школьника, который не знает про игру Minecraft. Так уж повелось, что даже первоклашки бегают по виртуальному миру и крафтят кровати, борются с зомби и добывают ресурсы. Однако, в этой игре можно не только бесцельно слоняться по миру. Многие возводят в игре целые города.

Смоленский четвероклассник Миша Гусёв восхитился статуей "Родина-мать зовёт!" в Волгограде и решил сделать её копию на сервере "Виртуальная Россия". Мальчик рассказал о своей идее другим игрокам и администраторам, которые поддержали его идею и помогли построить, сообщает "Российское движение школьников" (РДШ) во "ВКонтакте".