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Российские школьники создали в Minecraft&nbsp;копию статуи "Родина-мать зовёт!" с мечом в левой руке

Российские школьники создали в Minecraft копию статуи "Родина-мать зовёт!" с мечом в левой руке (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 13:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 9 мая   НЕ потерянное поколение   Родина мать   видео   интересное   майнкрафт   статуя   школьники   
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Смоленский четвероклассник Миша Гусёв вместе с другими игроками построил в популярной игре Minecraft копию статуи "Родина-мать зовёт!". В виртуальном мире эта статуя стала одной из самых больших на сервере.

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Метки: 9 мая   НЕ потерянное поколение   Родина мать   видео   интересное   майнкрафт   статуя   школьники   
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5  комментариев
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9k
Некто Час назад
Пацаны молодцы уже даже по причине того, что так заморочились.
А недовольные всегда будут. Трындеть - не мешки ворочать.
Однако, надеюсь, замечания будут учтены и по возможности устранены.
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5k
Игорь Мочалов 14 минут назад
Стыд и срам??? Стыд и срам, когда во втором классе они понятия не имеют, что такое ВОВ!!! Мой заканчивает второй класс и по программе-только ОДНО стихотворение о ВОВ - Белая берёза. Мы в первом классе знали всю технику по обе стороны, сейчас они даже не знают, что это такое-ВОВ!!! А тут-ну надо же, пацан лево с право перепутал! Да ему руку жать надо и в пример ставить!!! Откровенно-мне стыдно, что мой сын не знает, что такое ВОВ. Понадеялся на школу, но школа уже не та. Буду наверстывать упущенное. Кстати, в школе, когда я учился, мне очень понравилась книга Ильи Туричина - "Крайний случай". Скачал, распечатал... Как раз для такого возраста...
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21k
Батончик с маком Час назад
У нас некоторые взрослые умудряются поздравлять на 9 Мая картинками с фашистами и их техникой.
Так что на оплошность школьников можно просто не обращать внимания
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4k
Барт Симпсон Час назад
пацан старался как мог
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17k
Ego sum qui sum Час назад
то, что дети, впечатленные памятником, сделали его виртуальную копию это хорошо, пусть и с некоторыми некорректностями
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