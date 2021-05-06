Смоленский четвероклассник Миша Гусёв вместе с другими игроками построил в популярной игре Minecraft копию статуи "Родина-мать зовёт!". В виртуальном мире эта статуя стала одной из самых больших на сервере.
Сейчас трудно найти такого школьника, который не знает про игру Minecraft. Так уж повелось, что даже первоклашки бегают по виртуальному миру и крафтят кровати, борются с зомби и добывают ресурсы. Однако, в этой игре можно не только бесцельно слоняться по миру. Многие возводят в игре целые города.
Смоленский четвероклассник Миша Гусёв восхитился статуей "Родина-мать зовёт!" в Волгограде и решил сделать её копию на сервере "Виртуальная Россия". Мальчик рассказал о своей идее другим игрокам и администраторам, которые поддержали его идею и помогли построить, сообщает "Российское движение школьников" (РДШ) во "ВКонтакте".
«Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовёт!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9-му мая построить его в своей любимой игре – Майнкрафт. Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним!» – рассказал юный игрок.
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На сервере статуя стала одной из самых больших достопримечательностей. Вот только статуя школьников, внезапно, оказалась левшой.
Не все оказались рады такой постройке. Многие решили, что воспроизведение статуи в игре - это оскорбление.
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А недовольные всегда будут. Трындеть - не мешки ворочать.
Однако, надеюсь, замечания будут учтены и по возможности устранены.
Так что на оплошность школьников можно просто не обращать внимания