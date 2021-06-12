FISHKINET
Сообщество Криминал 657 постов • 251 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Калининграде велосипедист избил охранника

В Калининграде велосипедист избил охранника (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 июня 2021 15:09
Сообщество : Криминал
Метки: Велосипедист   Калиниград   видео   драка   охранник   
981
2
1
Инцидент произошёл в продуктовом магазине «Дешёво». Один из покупателей решил, что лучшее место для парковки его велосипеда это место возле камер хранения, прямо перед камерами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Велосипедист   Калиниград   видео   драка   охранник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8
Андрей Час назад
За такие действия велосепидера законопатить лет на десять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−28
26121991 8 минут назад
Мало того, что избил, покалечил, так ещё и за ногу из магазина вытащил. И никто не вступился, не сфоткал, не выследил хотя бы, куда эта тварь поехала. Во всей рускиймир. Страна рабов. Сами ни на что не способны. Все ждут что царь-батюшка вступится, супервоины только в интернете бабло за пропаганду рабовладельческого строя отрабатывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Дмитрий Самохин 9 минут назад
Как вариант у него крыша есть, либо сам из органов. Как ещё объяснить такое поведение? Очевидно для него это обычный день на жёсткий, тяжёлый удар пошёл без причины и колебаний
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
519
Evgeniy 15 минут назад
Найдут. Посадить не посадят, но условку получит. Плюс расходы на компенсацию и на адвоката.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
686
Hunde Beißer2 20 минут назад
Никуя себе!

Я так понимаю что это бешенное животное до сих пор ходит по городу!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Dr.CrAzY 40 минут назад
хотелось бы верить что это мразотное-животное при задержании окажет активное сопротивление и его присрелят...

прости Господи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
423
Сергей Ковалев Dr.CrAzY Полчаса назад
Не окажет-100%. Будет тихим и смирным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
423
Сергей Ковалев Dr.CrAzY 8 минут назад
Не смешите. Гражданские свидетели будут описывать ситуацию,как она была,а полицейские участвующие в задержании не будут свидетелями по определению. Да ментам по большому счету все равно,что он натворил. Для них это работа,а не вендетта . Возьмут по- хорошему,ну а если будет брыкаться,то или скрутят,или..... как карта ляжет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Адил 51 минуту назад
Сразу скажу, что такое неадекватное поведение рано или поздно привело бы его на скамью подсудимых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Йожык 52 минуты назад
Психанутый ублюдок, надеюсь найдут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
614
Alex 55 минут назад
а зачем он охранника куда то уволок ? а потом вернулся обратно за покупками ? и почему когда надо нету охранников кавказцев-борцов ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
994
zu4ara 56 минут назад
охранник тоже дурачёк молодой, нельзя трогать чужие вещи, вызывай ментов и всё, тем более что камера пишет тоже... двойной перелом челюсти магазин ему не оплатит, действовал не по уставу..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
423
Сергей Ковалев zu4ara 23 минуты назад
Хоть вам и накидали дизов,но вы правы. Охранник не имеет права даже задерживать воришку,а тем более трогать вещи. вызывается полиция и она должна разбираться с нарушителем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сложные Щи 59 минут назад
Пи-дар велосипедный. Только слабодушная мразь будет бить соперника однозначно слабее себя. Только гнилая, слабодушная мразь будет бить соперника однозначно слабее себя, который к тому же не проявлял агрессии, а просто выполнял свою работу. И только полностью конченная слабодушная мразь будет бить лежачего человека, который даже и не лез к нему, ногой по голове со всей дури. Я искренне и от всей души желаю ему сдохнуть. Вот так и никак иначе. Ибо это биомусор с перегноем в е-ба-ной его башке. Сдохнуть. И очень желательно от побоев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
994
zu4ara Час назад
сука наглый чёрт... , статей нормально себе накопил за пять минут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
gfhdfg Час назад
ДА ЛАДНО ВАМ )) ПОТОМ ПЕРЕД ЭТИМ ОХРАННИКОМ БУДЕТ МЯУКАТЬ " ПРОСТИ ПОЖАЛУЙСТААА" ))) НА статью он уже заработал ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vadim Час назад
Качок на курсе стероидов. От них на ярость пробивает. Посадить его лет на пяток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь Час назад
Редкостный еблан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
uutb Час назад
И носит же Земля таких уродов... Из-за куска железа, человека покалечил,урод! Но, зато, когда судить будут, он будет плакать и раскаиваться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
894
Денис Ануфриев Час назад
какой-то грязный ЗОЖ-ник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−20
Князь Курбский Час назад
Надавал ему по роже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Али Ди Час назад
Забить ему в одно место весь его велосипед, дандон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
227
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Охранник на святое покусился. На устройство для массажа ануса. Вот содомит и рассвирепел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
А нах это ох*евший урод вообще свой велосипед пример с улицы в магазин?
Теперь статью себе с пола поднял, долпоеп!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−20
Князь Курбский Taras Kozalupko Час назад
Одной больше одной меньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь? Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь? Цыгане устроили массовую драку на свадьбе в Ульяновской области Цыгане устроили массовую драку на свадьбе в Ульяновской области После замечания о доставке посылки курьер Amazon напала на клиентку и сломала ей нос После замечания о доставке посылки курьер Amazon напала на клиентку и сломала ей нос В Крыму передрались тренеры юношеских футбольных команд В Крыму передрались тренеры юношеских футбольных команд В Серпухове многодетная мать с кулаками напала на целующуюся пару В Серпухове многодетная мать с кулаками напала на целующуюся пару Три прокурора подрались с посетителями мурманского бара Три прокурора подрались с посетителями мурманского бара
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98247



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
4
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Что это: 20 загадочных исторических фото, которые непонятны без пояснений
5
84
Что это: 20 загадочных исторических фото, которые непонятны без пояснений
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Прямо под окном
0
10
Прямо под окном
Сгорели три жилых дома. И видео работы американской полиции
0
5
Сгорели три жилых дома. И видео работы американской полиции
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#кино#картинки#Россия#автомобили#дтп#сша#аварии#приколы
#фото#подборка#люди#СССР#интересное#фильм#прошлое#факты#знаменитости#футбол
#интересно#животные#прикол#фотографии#позитив#дети#сатира#автомир#истории#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться