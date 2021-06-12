В Калининграде велосипедист избил охранника

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Инцидент произошёл в продуктовом магазине «Дешёво». Один из покупателей решил, что лучшее место для парковки его велосипеда это место возле камер хранения, прямо перед камерами.
Вот только охранник магазина с такими доводами не согласился и попросил убрать велосипед. На что владелец никак не отреагировал. Тогда охранник решил самостоятельно вынести двухколёсный транспорт из зала.
В этот момент хозяин велосипеда решает, что на его имущество совершено покушение и начинается короткое, но жестокое избиение охранника. В результате побоев мужчина получил двойной открытый перелом нижней челюсти.
В настоящий момент пострадавший находится в больнице, а вот велосипедиста, впрочем, как и свидетелей происшествия разыскивает полиция.
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Метки: Велосипедист Калиниград видео драка охранник
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Я так понимаю что это бешенное животное до сих пор ходит по городу!?
прости Господи...
Теперь статью себе с пола поднял, долпоеп!