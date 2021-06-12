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В Саратове питоны пробрались по канализации в квартиру

В Саратове питоны пробрались по канализации в квартиру (7 фото + 1 видео)

Автор:
12 июня 2021 12:20
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   питон   саратов   унитаз   
1102
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Захотелось жителю посёлка Юбилейный Волжского района Саратова завести себе экзотических питомцев, да вот беда, надоели они ему быстро.

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Метки: видео   животные   змея   питон   саратов   унитаз   
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12  комментариев
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−18
Капиталист 3 часа назад
Уроды. В нормальных странах владелец животного несет уголовную ответственность за судьбу животного.
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238
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
Сидишь себе на унитазе, смотришь фишки... и тут удав как вцепится в член. Как страшно жить
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5k
IceBazooka Полчаса назад
Это вроде императорский удав, не?
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−21
Kot 37 минут назад
А что если снести Саратов и людей расформировать по более благополучным городам
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−12
ниау Час назад
ву эак
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91
комнатный сибиряк 2 часа назад
Ты по што дядя животинку мучаешь
Ведь мог и и продать или подарить кому-нибудь, всяко нашлись бы желающие
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995
zu4ara 3 часа назад
вот питоны ,а там питончики...

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17k
Robin Hood 3 часа назад
Надо было его не отдавать в зоопарк ... А пустить на экзотику
Ссылка www.youtube.com
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14k
homerchik 3 часа назад
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3k
Core 3 часа назад
Я думал такое может только в Австралии быть, в Саратов ни ногой
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1k
Атомный Крот 3 часа назад
Думал, из Австралии доползли.
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