В Саратове питоны пробрались по канализации в квартиру

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Захотелось жителю посёлка Юбилейный Волжского района Саратова завести себе экзотических питомцев, да вот беда, надоели они ему быстро.
Происшествие, достойное экранизации фильмов ужасов, произошло на днях в многоквартирном доме по улице Усть-Курдюмской, 11. Один из жильцов дома решил избавиться от своих трёх змей и не придумал ничего лучше, как смыть их в унитаз.
Хозяйка квартиры, обнаружив у тебя в санузле двух питонов, обратилась за помощью к спасателям. Пока бригада ехала, один из питонов успел спрятаться в доме, а вот второго успешно поймали.
Специалисты подтвердили, что питон домашний, а осмотр у ветеринаров позволил определить хозяина.
Он-то и рассказал по телефону, что смыл в унитаз змей и крыс, которыми кормил питонов. Забирать свою живность он наотрез отказался.
Второй питон появился из-под дивана через сутки, перепугав женщину и её ребёнка. Сейчас змеи находятся на передержке в террариуме на базе спасателей.
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