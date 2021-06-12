В Саратове питоны пробрались по канализации в квартиру

Происшествие, достойное экранизации фильмов ужасов, произошло на днях в многоквартирном доме по улице Усть-Курдюмской, 11. Один из жильцов дома решил избавиться от своих трёх змей и не придумал ничего лучше, как смыть их в унитаз.