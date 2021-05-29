Пьяный автолюбитель из Пыть-Яха (ХМАО) попался автоинспектору и устроил целое представление. Он разбросал по патрульной машине сто тысяч рублей, пытаясь дать взятку, а затем и вовсе решил обвинить полицейского в воровстве.

×





Нетрезвого югорчанина остановили не на дороге - благодаря звонку бдительной соседки и оперативности автоинспектора, его задержали до того как он успел сесть за руль. Видимо, это его и разозлило. И когда полицейский пригласил его в патрульную машину для беседы, мужчина принялся крыть стража порядка матом. Тот в свою очередь, напомнил, что его могут привлечь за оскорбление представителя власти. Тогда 35-летний нарушитель все же сел в автомобиль, но швырнул в лицо полицейского деньги, чтобы "не привлекали".