Таким образом мужчина хотел откупиться, а когда не получилось, попытался обвинить стража закона в воровстве. Но хитроумная многоходовочка не сработала.
Пьяный автолюбитель из Пыть-Яха (ХМАО) попался автоинспектору и устроил целое представление. Он разбросал по патрульной машине сто тысяч рублей, пытаясь дать взятку, а затем и вовсе решил обвинить полицейского в воровстве.
Нетрезвого югорчанина остановили не на дороге - благодаря звонку бдительной соседки и оперативности автоинспектора, его задержали до того как он успел сесть за руль. Видимо, это его и разозлило. И когда полицейский пригласил его в патрульную машину для беседы, мужчина принялся крыть стража порядка матом. Тот в свою очередь, напомнил, что его могут привлечь за оскорбление представителя власти. Тогда 35-летний нарушитель все же сел в автомобиль, но швырнул в лицо полицейского деньги, чтобы "не привлекали".
Источник:
Мужчина отказался забирать деньги даже после того как услышал, что совершил еще одно преступление (дача взятки должностному лицу). Но не растерялся, заявив, что это автоинспектор отобрал у него деньги.
В общем, полицейский устал общаться с неадекватным и недоговороспособным нарушителем и вызвал подмогу. Следственно-оперативная группа скрутила мужчину и доставила в отдел полиции. Там он отказался и от медосвидетельствования. А после публикации видео в социальных сетях, пьяным молодчиком заинтересовались в Следственном комитете, возбудив дело по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". Скорее всего, его не минует и обвинение в даче взятки. Правоохранительные органы пока проводят по этому поводу проверку.
Источник:
- Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город
- "Андрюха, у нас репост. Возможно криминал. По компам!" В России создадут киберполицию
- В Харькове накрыли "службу безопасности банка" с доходом 18 млн рублей в месяц
- Родители новорождённого не смогли оплатить счета больницы, поэтому их малыша продали
- "Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу
Понравилось14