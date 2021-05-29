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Неадекватный житель Югры швырнул в полицейского 100 тысяч рублей, чтобы его не задержали

Неадекватный житель Югры швырнул в полицейского 100 тысяч рублей, чтобы его не задержали (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 мая 2021 21:42
Сообщество : Криминал
Метки: ХМАО   взятка   водитель   деньги   опьянение   оскорбление   полиция   
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Таким образом мужчина хотел откупиться, а когда не получилось, попытался обвинить стража закона в воровстве. Но хитроумная многоходовочка не сработала.

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Метки: ХМАО   взятка   водитель   деньги   опьянение   оскорбление   полиция   
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3  комментария
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Сигизмунд Лазаревич 44 минуты назад
Судя по рылу, тюрьма ему дом родной.
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−83
ЦСКА 2 часа назад
А вот не надо теперь этих приемов из ссср. Привыкли башлять за отмаз! Теперь есть видеонаблюдение и закон!
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