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В Харькове накрыли "службу безопасности банка" с доходом 18 млн рублей в месяц

В Харькове накрыли "службу безопасности банка" с доходом 18 млн рублей в месяц (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 11:16
Сообщество : Мошенничество
Метки: call-центры   ХАРЬКОВ   банки   безопасность   деньги   мошенники   полиция   украина   
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Украинская полиция вычислила три call-центра и задержала 100 мошенников, добывающих данные карт.

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Метки: call-центры   ХАРЬКОВ   банки   безопасность   деньги   мошенники   полиция   украина   
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15  комментариев
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4k
SSD 2 часа назад
Просто "офис" переедет в тюрьму, больше ничего не изменится)
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124
Lexx Ako 18 минут назад
А я то всё думаю, почему "службы безопасности" перестали работать... Скучно без них.
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667
Nane First NameLast 54 минуты назад
Отключили за неуплату
Граждане бандиты и мошенники - вовремя оплачивайте услуги полиции!
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444
Дмитрий 59 минут назад
Так вот почему мне уже почти 4 дня служба безопасности не звонит!
У меня вопрос, почему с банков нет спроса? На что им служба безопасности? Одно дело, когда звонят такие вот гаврики, которые и даже с названием банка угадать не могут, не зная ничего кроме номера и имени отчества, но другое дело, когда у них уже есть четкое понимание клиентом какого банка я являюсь и уже точно знают фамилию. Тут сразу ясно, что мои данные кто-то из этого же банка слил. После последнего звонка мошенников я решил уже сам перезвонить в банк по указанным официальным номерам.... и фиг я к ним смог дозвониться.
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5k
Кот Дмитрий Полчаса назад
Возможно и не из банка. Вы помните что Гугл хранит все данные о ваших номерах телефона и банковских картах? В т.ч. секретные коды.
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4k
Echo Час назад
так вот почему биткойн подорожал
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1k
Fara Zolkin 2 часа назад
Как вы думаете организаторов поймали? Я думаю нет...
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6k
Михаил Филиппов Fara Zolkin Час назад
а что эти "дети" не виноваты?
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514
Blink Михаил Филиппов 57 минут назад
Тут все виноваты,просто организаторов не поймали, я думаю главные и не находились близко в офису. Максимум старший группы был и все. так то не кисло 18 млн месяц)
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1k
Александр Едигаров Blink 24 минуты назад
Я не удивлюсь если "организаторы" и дали команду на облаву.
Типа этих закроют новых наберем экономия на з/п
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77
имхо 2 часа назад
Может хоть сейчас эти дауны меньше звонить будут со своими лошиными розыгрышами.
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140
Андрей Бабухин имхо 58 минут назад
уже меньше стали звонить: как летом накрыли такой колл-центр в одном из СИЗО в Москве
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514
Blink имхо 57 минут назад
Думаю нет, накрыли 1 осталось еще много!
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