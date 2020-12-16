В Харькове накрыли "службу безопасности банка" с доходом 18 млн рублей в месяц

Украинская полиция вычислила три call-центра и задержала 100 мошенников, добывающих данные карт.
14 декабря оперативники провели в Харькове и области 14 одновременных обысков в call-центрах и у организаторов мошенников.
В ходе обысков было задержано 100 человек и изъято множество смартфонов, компьютерной техники и банковских карт.
В ходе обысков было задержано 100 человек и изъято множество смартфонов, компьютерной техники и банковских карт.
Обман граждан проходил по стандартной схеме. Клиентам банков, чьи базы попали к мошенникам, звонили и представлялись службой безопасности. Мошенники пугали доверчивых граждан мнимыми переводами и выведывали их персональные данные для доступа к банковским картам. Позже они выводили украденные средства в Россию, переводили в криптовалюту и возвращали на Украину.
По словам правоохранителей, организаторы незаконных действий требовали от своих сотрудников выполнения планов обмана и постоянно следили за ними.
По словам правоохранителей, организаторы незаконных действий требовали от своих сотрудников выполнения планов обмана и постоянно следили за ними.
Месячный доход мошенников составлял более 7 млн гривен (18,5 млн рублей) в месяц.
Что за бессовестные люди идут на такую "работу"?!
Новые схемы развода на деньги по телефону и почте
Узнай о новых методах телефонных мошенников и передай другому.
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У меня вопрос, почему с банков нет спроса? На что им служба безопасности? Одно дело, когда звонят такие вот гаврики, которые и даже с названием банка угадать не могут, не зная ничего кроме номера и имени отчества, но другое дело, когда у них уже есть четкое понимание клиентом какого банка я являюсь и уже точно знают фамилию. Тут сразу ясно, что мои данные кто-то из этого же банка слил. После последнего звонка мошенников я решил уже сам перезвонить в банк по указанным официальным номерам.... и фиг я к ним смог дозвониться.
Типа этих закроют новых наберем экономия на з/п