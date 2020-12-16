В Харькове накрыли "службу безопасности банка" с доходом 18 млн рублей в месяц

Обман граждан проходил по стандартной схеме. Клиентам банков, чьи базы попали к мошенникам, звонили и представлялись службой безопасности. Мошенники пугали доверчивых граждан мнимыми переводами и выведывали их персональные данные для доступа к банковским картам. Позже они выводили украденные средства в Россию, переводили в криптовалюту и возвращали на Украину.



По словам правоохранителей, организаторы незаконных действий требовали от своих сотрудников выполнения планов обмана и постоянно следили за ними.