На Кубани грабитель обманул 101-летнего ветерана, украв последние копейки

После того, как мужчина попал в дом и оценил его небогатую обстановку, он напал на самого ветерана и буквально оторвал карманы на одежде пенсионера. В карманах было 1450 рублей. Их-то и схватил злоумышленник и бросился бежать.



Ветеран, который в 22 года ушёл на фронт и прошёл все тяготы войны, не пострадал. Полиция разыскивает неизвестного, которому по описанию около 30-40 лет, ростом 170-175 см. По время ограбления на нем были очки, тёмная вязаная шапка, чёрная куртка и синие джинсы.



Дело находится на контроле у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.