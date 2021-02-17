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На Кубани грабитель обманул 101-летнего ветерана, украв последние копейки

На Кубани грабитель обманул 101-летнего ветерана, украв последние копейки (5 фото)

Автор:
17 февраля 2021 12:20
Сообщество : Криминал
Метки: Великая Отечественная война   Кропоткин   ветеран   деньги   краснодарский край   ограбление   полиция   
667
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В небольшом городе Кропоткин в частном доме проживает 101-летний ветеран Великой Отечественной войны.
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Метки: Великая Отечественная война   Кропоткин   ветеран   деньги   краснодарский край   ограбление   полиция   
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1k
Иван Час назад
Торчёк! Стопудово!!!
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30k
Alex 44 минуты назад
Как таких тварей только земля носит?
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9k
Kostick 48 минут назад
дедушке этому помогли, парень решил проведать, что там у деда, помощь предложить. но увидел что он у дома лежит. полиция оперативно приехала, помогли ветерану. а то, что у ветерана было сбережений 20 баксов, это реальный позор для всех нас.
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26k
Snork Snorkoff Kostick 7 минут назад
У ветерана пенсия полтинник вообще-то если не больше.
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615
Пчёлкин 56 минут назад
Поймают, осудят и будут бесплатно кормить лет 8.
Из бюджетных средств.
Таких преступников нужно заставлять туалеты чистить пожизненно, что бы они это знали, а так в тюрьме: 3 раза кормят и ни разу не бьют, чего бы не жить?
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1k
ALEX Пчёлкин 48 минут назад
На рудники!
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−109
Сергей Час назад
Может это внук солдата вермахта
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