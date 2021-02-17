На Кубани грабитель обманул 101-летнего ветерана, украв последние копейки

В небольшом городе Кропоткин в частном доме проживает 101-летний ветеран Великой Отечественной войны.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что 12 февраля неизвестный позвонил в дом ветерана Алексея Терехова. Дедушка привык, что к нему постоянно приходят помочь волонтёры, либо социальные работники, поэтому без опасения впустил неизвестного мужчину в дом.
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После того, как мужчина попал в дом и оценил его небогатую обстановку, он напал на самого ветерана и буквально оторвал карманы на одежде пенсионера. В карманах было 1450 рублей. Их-то и схватил злоумышленник и бросился бежать.
Ветеран, который в 22 года ушёл на фронт и прошёл все тяготы войны, не пострадал. Полиция разыскивает неизвестного, которому по описанию около 30-40 лет, ростом 170-175 см. По время ограбления на нем были очки, тёмная вязаная шапка, чёрная куртка и синие джинсы.
Дело находится на контроле у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Ветеран, который в 22 года ушёл на фронт и прошёл все тяготы войны, не пострадал. Полиция разыскивает неизвестного, которому по описанию около 30-40 лет, ростом 170-175 см. По время ограбления на нем были очки, тёмная вязаная шапка, чёрная куртка и синие джинсы.
Дело находится на контроле у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
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Из бюджетных средств.
Таких преступников нужно заставлять туалеты чистить пожизненно, что бы они это знали, а так в тюрьме: 3 раза кормят и ни разу не бьют, чего бы не жить?