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"Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу

"Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу (4 фото + 2 видео)

Автор:
29 октября 2020 13:56
Сообщество : Пандемия
Метки: ХМАО   крик   маска   полиция   сургут   упрямство   
757
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Второй день в Сургуте обсуждают очередную историю про противников масок. Женщина отказалась надевать маску, и сотрудникам полиции пришлось силой выводить её из автобуса.

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Метки: ХМАО   крик   маска   полиция   сургут   упрямство   
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Полчаса назад
дерзят и хамят ,как только силу применили помогите убивают,наши полицейские само спокойствие,видно некоторые индивидуумы мазохисты любят пожёстче
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4k
Дмитрий Горчилин 5 минут назад
Вали в лес и там хоть без трусов ходи! Нет же, без маски лезут туда, где людей побольше.
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40k
SAndre 12 минут назад
неужели тяжело было до кучи ее еще и палкой отоварить?
антимасочники, вы уже зае...! После встречи с другом, у которого было поражено около 80% легких, вас спокойно воспринимать совершено не могу! Хотиие сдохнуть - да на здоровье! но сами! Зайдите в сельский сортир и ныряйте!
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132
Леший 12 минут назад
Вообще она права с точки зрения закона. Да и так, маска особо не поможет.
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5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
Ссылка vk.com
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409
tramwaiter Полчаса назад
Личное убеждение – правильно носимая маска кардинально снижает риск заражения «воздушно-капельными инфекциями» в «обе стороны».
«Какие ваши доказательства?» - Статистика по Японии (страна такая…, с сумасшедшей плотностью населения и огромным количеством пожилых и очень пожилых людей, НО со «встроенными в менталитет» этими самыми масками задолго до всех «ковидов»).
Ясно-понятно, что это не единственный фактор, но тем не менее.
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2k
Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
"Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу
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5k
Дельфин Красивый Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
форма военлёта
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4k
Максус 43 минуты назад
1973г рождения? Я реально думал,что рамсит бабка старая))
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9k
zlopisec Максус 11 минут назад
Нормальный возраст для климакса, а у некоторых и для маразма....
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10k
P.F. 48 минут назад

"Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу
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30k
Опаньки 48 минут назад
в смысле штраф? 19.3! Где ее ранее судимые 15 суток ?
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33k
dima423 51 минуту назад
как тут может быть несколько мнений?? однозначно тетка не права, однозначно полиция совершенно правильно применила силу...
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2k
александр 51 минуту назад
людей при помощи масок превратили в скот, а они еще и аплодируют!
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4k
Дмитрий александр 48 минут назад
А в чем проблема носить маску? Я бы еще понял если бы законом предписали ходить без трусов, тут понятно, противников было бы много и это было бы адекватно. Но маски то чем Вам не угодили? И при чем тут скот вообще не понял.
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9k
Karelian Дмитрий 38 минут назад
"Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу
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4k
Дмитрий Karelian Полчаса назад
Вот и я о чем, что, неужели так много требуют? У меня Шурин в Италии живет, давно уже очень. Так говорит что сказало государство маски на улице носить (что есть нонсенс по сути) все носят. Никто не вые*ывается. Сказали снять - все сняли, никаких проблем ни у кого это не вызывает.
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849
Р Х александр 17 минут назад
Когда твой близкий человек будет помирать у тебя на глазах из-за повреждённых лёгких, ты первый побежишь и наденешь 20 масок.
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502
Walter White Час назад
А тем временем..

Ссылка www.youtube.com
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502
Walter White Полчаса назад
О,вот и адепты секты Мясникова и Собякина подтянулись.
Ну что,как говорил один дяденька:"вы считать то умеете?Вот и посчитайте."Так двое уже есть.

Ссылка www.youtube.com
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33k
dima423 Walter White Полчаса назад
у себя дома пусть как угодно ходят, а в общественном транспорте надо соблюдать правила...
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20k
Сибиряк Час назад
скоро расстреливать начнут как в сериале "эпидемия"
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19k
Батончик с маком Сибиряк 50 минут назад
и правильно. надо уничтожать долбоё.бов которые подвергают опасности окружающих. я сам на днях видел как подобный антимасочник орал на весь автобус брызгая слюнями. вопил как резаный пока его не выкинули. жаль не на ходу
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