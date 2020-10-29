"Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу

Второй день в Сургуте обсуждают очередную историю про противников масок. Женщина отказалась надевать маску, и сотрудникам полиции пришлось силой выводить её из автобуса.
Нынче в России новостные издания пестрят заголовками, что в том или ином городе антимасочники не выполняют требования о ношении средства защиты ради себя и окружающих.
Теперь отличился город Сургут. Вечером 27 октября женщина села в автобус и отказалась надеть маску. А позже и покинуть транспорт. Водитель вызвал полицию. Видимо, наученные горьким опытом общения с подобными людьми, полицейские сразу стали снимать разговор с дамой.
Упрямая женщина отказывалась надевать маску даже при сотруднике полиции, и откидывала руки стража порядка, пока он пытался деликатно подтолкнуть её к выходу. Вывод женщины сопровождался аплодисментами других пассажиров транспорта, которые уже устали смотреть этот спектакль и хотели домой.
Теперь отличился город Сургут. Вечером 27 октября женщина села в автобус и отказалась надеть маску. А позже и покинуть транспорт. Водитель вызвал полицию. Видимо, наученные горьким опытом общения с подобными людьми, полицейские сразу стали снимать разговор с дамой.
Упрямая женщина отказывалась надевать маску даже при сотруднике полиции, и откидывала руки стража порядка, пока он пытался деликатно подтолкнуть её к выходу. Вывод женщины сопровождался аплодисментами других пассажиров транспорта, которые уже устали смотреть этот спектакль и хотели домой.
Очевидцы сняли, как женщина начала кричать, когда на неё надели наручники.
Мнения соцсетей кардинально различаются. Кто-то говорит, что полиция правильно сделала, а кто-то поддерживает женщину.
Позже пресс-служба УМВД ХМАО сообщила: "В отношении ранее судимой сургутянки 1973 года рождения составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)". Пока ей выписали штраф на 800 рублей.
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антимасочники, вы уже зае...! После встречи с другом, у которого было поражено около 80% легких, вас спокойно воспринимать совершено не могу! Хотиие сдохнуть - да на здоровье! но сами! Зайдите в сельский сортир и ныряйте!
«Какие ваши доказательства?» - Статистика по Японии (страна такая…, с сумасшедшей плотностью населения и огромным количеством пожилых и очень пожилых людей, НО со «встроенными в менталитет» этими самыми масками задолго до всех «ковидов»).
Ясно-понятно, что это не единственный фактор, но тем не менее.