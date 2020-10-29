"Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу

Нынче в России новостные издания пестрят заголовками, что в том или ином городе антимасочники не выполняют требования о ношении средства защиты ради себя и окружающих.



Теперь отличился город Сургут. Вечером 27 октября женщина села в автобус и отказалась надеть маску. А позже и покинуть транспорт. Водитель вызвал полицию. Видимо, наученные горьким опытом общения с подобными людьми, полицейские сразу стали снимать разговор с дамой.



Упрямая женщина отказывалась надевать маску даже при сотруднике полиции, и откидывала руки стража порядка, пока он пытался деликатно подтолкнуть её к выходу. Вывод женщины сопровождался аплодисментами других пассажиров транспорта, которые уже устали смотреть этот спектакль и хотели домой.