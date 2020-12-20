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"Андрюха, у нас репост. Возможно криминал. По компам!" В России создадут киберполицию

"Андрюха, у нас репост. Возможно криминал. По компам!" В России создадут киберполицию (7 фото)

Автор:
20 декабря 2020 00:46
Сообщество : Жить в России
Метки: деньги   киберполиция   киберпреступления   мвд   полиция   преступность   
1371
7
Замглавы МВД Игорь Зубов поделился планами создать киберполицию в ответ на участившиеся преступления в киберсреде.
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Метки: деньги   киберполиция   киберпреступления   мвд   полиция   преступность   
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13  комментариев
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20k
Юрьевич 7 часов назад
"Им потребуется масса ресурсов для создания технической базы и переквалификации сотрудников."
Короче, надо деньги освоить! Можно форму новую придумать, мат обеспечение опять же и т.д.

А Управления «К» как бы не существует? Ну расширьте его, если людей не хватает! Зачем с нуля то создавать? Хотя это то как раз понятно... с нуля то оно дороже!
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564
фхранцуз 2 часа назад
чтобы бороться с виртуальными преступниками, нужен виртуальный Жеглов! а у нас одни оборотни да долбойобы сидят, и реальные а не виртуальные!
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7k
Alex 4 часа назад
Увеличение числа карателей и расхода бюджета.
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1k
Алексей Alex 37 минут назад
Дела по статье об оскорблении власти в интернете не успевают расследовать.
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5k
B0n 7 часов назад
Бидудочгу, а что делает Управление "К"?
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−20
Князь Курбский B0n 7 часов назад
Сосет у меня
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211
Александр Поликарпов B0n 3 часа назад
У Ваз тоде дасмог?
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК B0n 3 часа назад
кстати они давно существуют лет 20 вроде точно.
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19k
pssst 7 часов назад
Любая инициатива полезна, если огородить ее от ипланов.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−20
1k
vagon1 8 часов назад
А почему бы и нет?
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