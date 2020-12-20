"Андрюха, у нас репост. Возможно криминал. По компам!" В России создадут киберполицию

В начале года сообщалось, что в следственном департаменте МВД уже создали подразделение по борьбе с IT-преступлениями.



И пандемия внесла свои коррективы в жизнь, как страны в целом, так и криминала.



"За период пандемии у нас общая преступность стабильна, а преступность в киберсреде в разы выросла. По целому ряду причин - это и влияние цифровизации общества, и то, что находящиеся в изоляции люди имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом", – рассказал Игорь Зубов.



По словам замглавы МВД, это дело не одного дня. Им потребуется масса ресурсов для создания технической базы и переквалификации сотрудников.