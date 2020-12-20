"Андрюха, у нас репост. Возможно криминал. По компам!" В России создадут киберполицию

Замглавы МВД Игорь Зубов поделился планами создать киберполицию в ответ на участившиеся преступления в киберсреде.
В начале года сообщалось, что в следственном департаменте МВД уже создали подразделение по борьбе с IT-преступлениями.
И пандемия внесла свои коррективы в жизнь, как страны в целом, так и криминала.
"За период пандемии у нас общая преступность стабильна, а преступность в киберсреде в разы выросла. По целому ряду причин - это и влияние цифровизации общества, и то, что находящиеся в изоляции люди имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом", – рассказал Игорь Зубов.
По словам замглавы МВД, это дело не одного дня. Им потребуется масса ресурсов для создания технической базы и переквалификации сотрудников.
И пандемия внесла свои коррективы в жизнь, как страны в целом, так и криминала.
"За период пандемии у нас общая преступность стабильна, а преступность в киберсреде в разы выросла. По целому ряду причин - это и влияние цифровизации общества, и то, что находящиеся в изоляции люди имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом", – рассказал Игорь Зубов.
По словам замглавы МВД, это дело не одного дня. Им потребуется масса ресурсов для создания технической базы и переквалификации сотрудников.
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Киберполиция будет подбрасывать аудионаркотики в личку— Makoed Viktor (@vincentmakovsky) December 18, 2020
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В России появится киберполиция. Подразделение будет заниматься расследованием преступлений в интернете. https://t.co/YZWtCM2rT4 pic.twitter.com/qNJHjcNHbK— URA.RU (@ura_ru) December 18, 2020
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- Это киберполиция! Предъявите кибердокументы! Аккаунт от госуслуг подойдёт— Пашкенс (@pashulken) December 18, 2020
Люди хохмят, но тема серьёзная. Как вы считаете, нужна ли киберполиция?
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Короче, надо деньги освоить! Можно форму новую придумать, мат обеспечение опять же и т.д.
А Управления «К» как бы не существует? Ну расширьте его, если людей не хватает! Зачем с нуля то создавать? Хотя это то как раз понятно... с нуля то оно дороже!