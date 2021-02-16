Родители новорождённого не смогли оплатить счета больницы, поэтому их малыша продали

После того, как пакистанцы узнали, что их ребёнок продан – они обратились в полицию. Ребёнка быстро вернули, а врача взяли под стражу. Правда, ненадолго. Вскоре он был отпущен и продолжил работать в этой же больнице.



Теперь руководство клиники просит не выдвигать обвинений против врача.



А что вы думаете по поводу этого случая?