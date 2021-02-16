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Сообщество Беременность и роды 66 постов • 27 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Беременность и роды 
Родители новорождённого не смогли оплатить счета больницы, поэтому их малыша продали

Родители новорождённого не смогли оплатить счета больницы, поэтому их малыша продали (3 фото)

Автор:
16 февраля 2021 10:58
Сообщество : Беременность и роды
Метки: Туламба   больница   деньги   клиника   пакистан   полиция   похищение   роды   
2535
3
В небольшом городке Туламба (Пакистан) молодая женщина родила первенца. Вскоре ей с супругом выставили счёт за медицинские услуги. Он оказался таким большим, что они были не в состоянии его оплатить.
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Метки: Туламба   больница   деньги   клиника   пакистан   полиция   похищение   роды   
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1k
Bhaal 2 часа назад
Дикари, что с них взять
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577
Атомный Крот 18 минут назад
Капитализм
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35
Юрий 54 минуты назад
Ну, все таки Пакистан это не людоедские племена Африки, вполне цивилизованное государство. Таки есть даже суд и полиция и они защищают население худо бедно...
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2k
Ivan Час назад
Ну у нас так, у них эдак. Рожала бы в хлеву, если знала, что такие расценки,
а включать дуру "не кто не говорил"...
У нас в ЦКБ родить стоит 180.000 +30.000 депозит.
Для страны 3 мира-чудовищные деньги. В этом Пакистане-почек если собрать на продажу от всей семьи(а они там большие, семьи, возможно и почки)-не хватит!
Думаю, у них дешевле.
И я это знал еще до зачатия ребенка, которому предстоит появиться ближе к апрелю.
Но у нас, по ОМС, можно и по скоряку бесплатно.
А я не враг семье по скоряку жену слать.
Можно и за 60.000 контракт найти, но ЦКБ у меня под домом, нам там удобнее.
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267
Tovbot Ivan 52 минуты назад
Сейчас вроде как наличие контракта не гарантирует что роды будет принимать именно выбранный врач. В такой ситуации ценность контракта существенно снижается. Получается платишь только за доп. комфорт.
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39
Евгений Час назад
Что тут думать, исламские дикари. Ещё бы про Мадагаскар написали
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267
Tovbot Евгений 51 минуту назад
В смысле дикари? Все же норм отработали ф врача арестовали, ребёнка вернули... что не так? Что клиника врача отмазывает? Ну так и у нас врачи друг за друга горой и круговая порука.
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Разобрать врача на запчасти и продать, а вырученные деньги отдать этой семье.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Думаю, что это все пиз@дешь и провокация
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