Родители новорождённого не смогли оплатить счета больницы, поэтому их малыша продали

В небольшом городке Туламба (Пакистан) молодая женщина родила первенца. Вскоре ей с супругом выставили счёт за медицинские услуги. Он оказался таким большим, что они были не в состоянии его оплатить.
Молодая пара призналась, что они не ожидали, что принятие родов будет стоить таких больших денег. После того как они сообщили администрации клиники, что не смогут оплатить счёт – один из врачей насильно забрал ребёнка. А через несколько часов уже продал его бездетной паре.
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После того, как пакистанцы узнали, что их ребёнок продан – они обратились в полицию. Ребёнка быстро вернули, а врача взяли под стражу. Правда, ненадолго. Вскоре он был отпущен и продолжил работать в этой же больнице.
Теперь руководство клиники просит не выдвигать обвинений против врача.
А что вы думаете по поводу этого случая?
Теперь руководство клиники просит не выдвигать обвинений против врача.
А что вы думаете по поводу этого случая?
Шестилетний ребёнок потратил все мамины сбережения на игры
Семья из американского города Уилтон попала в неприятную ситуацию. Из-за игры у них отменяется празднование Рождества и других мероприятий на годы вперёд.
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а включать дуру "не кто не говорил"...
У нас в ЦКБ родить стоит 180.000 +30.000 депозит.
Для страны 3 мира-чудовищные деньги. В этом Пакистане-почек если собрать на продажу от всей семьи(а они там большие, семьи, возможно и почки)-не хватит!
Думаю, у них дешевле.
И я это знал еще до зачатия ребенка, которому предстоит появиться ближе к апрелю.
Но у нас, по ОМС, можно и по скоряку бесплатно.
А я не враг семье по скоряку жену слать.
Можно и за 60.000 контракт найти, но ЦКБ у меня под домом, нам там удобнее.