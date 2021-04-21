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90-летняя женщина из Гонконга поверила злоумышленникам и добровольно перевела на их счета 255 миллионов гонконгских долларов (2,5 млрд рублей).
Длительный развод начался с того, что бабушке позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов Китая. Они напугали женщину тем, что якобы её персональные данные были использованы для совершения преступлений на территории Китая.
Потом злоумышленники потребовали перевести деньги на счета следователей, чтобы проверить, каким путём нажито состояние пожилой дамы.
После проведения "расследования" ей было обещано вернуть деньги. Поэтому в период с августа 2020 года по январь 2021 года женщина посредством 11 транзакций перевела 255 миллионов гонконгских долларов (2,5 млрд рублей) на 3 счёта. Кстати, для одной из транзакций мошенник сопровождал старушку в банк.
В марте женщина поняла, что её обманули, и обратилась в настоящие правоохранительные органы. По горячим следам полицейские успели заморозить счёт, на котором оставалось 9 миллионов гонконгских долларов (88 млн рублей).
Потом злоумышленники потребовали перевести деньги на счета следователей, чтобы проверить, каким путём нажито состояние пожилой дамы.
После проведения "расследования" ей было обещано вернуть деньги. Поэтому в период с августа 2020 года по январь 2021 года женщина посредством 11 транзакций перевела 255 миллионов гонконгских долларов (2,5 млрд рублей) на 3 счёта. Кстати, для одной из транзакций мошенник сопровождал старушку в банк.
В марте женщина поняла, что её обманули, и обратилась в настоящие правоохранительные органы. По горячим следам полицейские успели заморозить счёт, на котором оставалось 9 миллионов гонконгских долларов (88 млн рублей).
Правоохранители вышли на одного из злоумышленников – 19-летнего студента.
90-летняя женщина стала самой крупной жертвой телефонных мошенников в истории Гонконга.
90-летняя женщина стала самой крупной жертвой телефонных мошенников в истории Гонконга.
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Да чего уж там скромничать то? Не одного Гонконга. С такой суммой можно и на мировой рекорд претендовать.