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Пожилая миллионерша попалась на удочку мошенников и лишилась всех денег

Пожилая миллионерша попалась на удочку мошенников и лишилась всех денег (2 фото)

Автор:
21 апреля 2021 11:27
Сообщество : Мошенничество
Метки: бабушка   гонконг   деньги   миллионы   мошенники   обман   полиция   развод   
1784
2
90-летняя женщина из Гонконга поверила злоумышленникам и добровольно перевела на их счета 255 миллионов гонконгских долларов (2,5 млрд рублей).

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Метки: бабушка   гонконг   деньги   миллионы   мошенники   обман   полиция   развод   
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9  комментариев
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40k
Александр 2 часа назад
Попахивает бредом сивой кобылы. Если у бабушки есть такие деньги, значит она из очень богатой семьи. У таких семей обычно есть свои бухгалтера или как они там правильно называются, которые вряд ли бы дали старушке попасться на такой тупой развод.
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8k
Kucher 41 минуту назад
"90-летняя женщина стала самой крупной жертвой телефонных мошенников в истории Гонконга."
Да чего уж там скромничать то? Не одного Гонконга. С такой суммой можно и на мировой рекорд претендовать.
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745
Миша Час назад
Миллионерша это не IQ, не просто так ей позвонили мошенники.
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27k
Acu900 2 часа назад
А накуй бабуле такие денжища? Пару тыщь на гроб хватит, а остальное она в могилу с собой все равно не заберет. Да и не удивлюсь если окажется что мошенники - ее родственники. Видно скряга еще та, и ее решили таким образом проучить...
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12
Corsar 2 часа назад
Это был ее 19 летний внук
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6k
Летучий Мыш Corsar Час назад
Ну то есть пора снова звонить и говорить:"ба это твой унучек, я попал, нужно многа денех, чтоб заплатить следователю. Только быстра и никаму не рассказывай"
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20k
Ратибор 2 часа назад
Киньте номер счёта, соберём бабушке на хлебушек!
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