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Виллы за границей, 3 квартиры и особняк в элитном районе Москвы: как живет Стас Михайлов

Виллы за границей, 3 квартиры и особняк в элитном районе Москвы: как живет Стас Михайлов (18 фото)

Автор:
12 мая 2021 08:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дома звезд   звезды   знаменитости   стас михайлов   фото   шоу бизнес   
876
18
Хорошо живут артисты в нашей стране! Сегодня виртуальную прогулку мы совершим по домам шансонье - Стаса Михайлова.
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Метки: Дома звезд   звезды   знаменитости   стас михайлов   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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173
bobobo 43 минуты назад
Ну, он же не украл эти деньги как другие. Он их заработал. Когда у слуг народа находят дворцы с дискотеками разными, сразу ясно, что деньги украдены у народа. А тут работяга певческого фронта. КАк хочет, так пусть и тратит.
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10k
Голос Вселенной 38 секунд назад

Ссылка youtu.be
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14k
KOSTELLO 2 минуты назад
Это не наше дело, на что он тратит заработанные деньги
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212
Татьяна 9 минут назад
Пост от свидетелей «комнаты грязи» в Геленджике?
Всегда интересно, что движет подобными афторами?
Просто любопытство или банальная зависть?
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4k
iovan2011 11 минут назад
После Тилля Линдеманна петь "Любимый город..." Выглядит, как плагиат, что отдает скудностью мышления, хотя это и так было ясно. Где все были 70 лет?
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53k
pynh 14 минут назад
заработал - купил
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655
Сергей 14 минут назад
красафчик! сам заработал. В депутаты не ломится.
Искренне рад, что человек пришел к успеху сам и своими силами.
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32k
Alex 20 минут назад
Цыган - стайл. За такие бабки мог бы приличного дизайнера нанять
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12k
alexis 23 минуты назад
А говорят на алименты не прожить.
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10k
Сибирячка 24 минуты назад
Ну и дай бог ему здоровья. Люди сами принесли ему деньги. Значит востребованный исполнитель. Насчет дорого-бохато. То считаю, все в меру.
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