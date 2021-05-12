Родители Михайлова живут в Сочи. Там у артиста на Православной улице есть домик. Он ничем не отличается от соседних визуально, но обставлен хорошо, мама и папа певца ни в чем не нуждаются. Сам певец любит приезжать туда с семьей на отдых. Домик окружен забором и сайдингом, примерная стоимость - около 1,23 млн долларов.