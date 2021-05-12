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Хорошо живут артисты в нашей стране! Сегодня виртуальную прогулку мы совершим по домам шансонье - Стаса Михайлова.
Стас Михайлов родился в Краснодарском крае. После того, как он стал популярным, количество недвижимости в разных уголках мира у шансонье увеличилось. Сейчас мы покажем часть домов и квартир, которыми владеет певец, завоевавший признание и миллионы благодаря любви женщин преклонного возраста.
Родители Михайлова живут в Сочи. Там у артиста на Православной улице есть домик. Он ничем не отличается от соседних визуально, но обставлен хорошо, мама и папа певца ни в чем не нуждаются. Сам певец любит приезжать туда с семьей на отдых. Домик окружен забором и сайдингом, примерная стоимость - около 1,23 млн долларов.
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Большую часть времени Михайловы все-таки проводят в Москве, поэтому в столице у артиста несколько квартир. Есть шикарные апартаменты в Башне "Федерация", а также жилье в ЖК "Дом на Мосфильмовской”, площадью более 120 м2 за 120000000 рублей.
На случай, если захочется уехать к морю и солнцу, Михайлов обзавелся виллами в Италии и Черногории. В Черногории дом стоит примерно 50 млн рублей, находится возле бухты Бока-Которской Адриатического моря.
На территории отдельный выход к морю и личный сад. А также достаточное количество комнат для 6 детей. Двое родились в браке с Инной Михайловой, на которой певец женат с 2011 года. Еще по 2 детей от предыдущих браков есть у обоих супругов.
А теперь переходим к главному особняку Михайловых
Он располагается в элитном поселке Подмосковья - Агаларов Эстейт. Поражает не только масштабами (площадь участка 580 квадратных метров), но и ценой - певец выложил за него 12 млн долларов.
Что же включено в эту сумму? На территории есть все для активного и пассивного отдыха: пляж, гольф-клуб, дома для гостей и прислуги, зоопарк, теннисный корт. Рядом только богатые соседи!
Внутри комнаты выполнены в классическом стиле. Есть большая лестница в холле, 2 ванных комнаты, гостиная, столовая, кухня, кабинет.
Дизайн в стиле классики, но с золотыми элементами, намекающими на уровень жизни самих жильцов.
В доме намешано всего: кованые перила, камин, бело-чено-золотые детали, хрусталь и плитка из Италии, кожа, фрески греческих статуй.
Отдает колхозным шиком, но дизайн выбирала жена Михайлова, чем семейство очень гордится. В честь переезда они даже сделали фотосессию в особняке, не обошли стороной и самые сокровенные места - уборные.
Беседка на внутренней территории дома
Позолота присутствует везде, даже в светлых комнатах есть детали с золотом и различные вензеля
В 2017 году в особняке побывала программа "Пока все дома". На кадрах столовая. Как вам недвижимость скоромного певца?
А вот как живет Киркоров
Недвижимость Панина
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