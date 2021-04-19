За свою жизнь Филипп Киркоров обзавелся не только армией поклонников, но и приличным состоянием. Есть у него недвижимость в Москве, жилье в Болгарии за 1 млн евро, вилла в Майами за 4.2 млн долларов, а в 2017 году он купил королевский особняк за $ 12 млн в Москве.