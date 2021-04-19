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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4805 постов • 659 подписчиков подписаться
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Этаж под гардеробную и личный пляж у Москвы-реки: как живет Киркоров в особняке за 12 млн долларов

Этаж под гардеробную и личный пляж у Москвы-реки: как живет Киркоров в особняке за 12 млн долларов (24 фото)

Автор:
19 апреля 2021 13:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дома звезд   дом киркорова   знаменитости   киркоров   фото   шоу бизнес   
3352
24

За свою жизнь Филипп Киркоров обзавелся не только армией поклонников, но и приличным состоянием. Есть у него недвижимость в Москве, жилье в Болгарии за 1 млн евро, вилла в Майами за 4.2 млн долларов, а в 2017 году он купил королевский особняк за $ 12 млн в Москве.  

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Метки: Дома звезд   дом киркорова   знаменитости   киркоров   фото   шоу бизнес   
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29k
RCJ 2 часа назад
Одно слово, румын!!!
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4k
Дарвин и аморальная премия 4 минуты назад
От жеж поп-петушара
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5k
ваня панкин 19 минут назад
да хрен с ним!!! все равно не утащит все с собой...
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8k
costa ваня панкин 9 минут назад
Один умер от старости в окружении родственников и праправнуков в возрасте 99 лет в Кенсингтоне. Другой - от глистов в 24 года один в сточной канаве.
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21k
Inter 22 минуты назад
Я один полуостров увидел?
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1
Artem Rybka Полчаса назад
я хоть и не слушаю такое гусмно, но человек работает уже сколько лет. Концер за концертом хреначит. И всего лишь особняк за 12 млн. и что в этом такого? Ну напел. А когда у какого-то сраного полковника пол миллиарда находят - как то это все быстро заминается. И вот где теперь эти арестованные деньги ? Хоть 1 школу на них построили ?
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4k
Олег Данилов 39 минут назад
нафонограмил
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4k
Сергей Борисов 51 минуту назад
Красиво жить не запретишь.
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65k
Варакин Алексей Час назад
Напомнило детский фильм "Тайна железной двери",там мальчик ,который неожиданно стал волшебником, жил в доме полным своих изображений....что намекает про филькино развитие.
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4k
Ya Час назад
Хватит завидовать, поливать своей желчью всех кто богаче вас и считать чужие деньги. Вы (фанаты и просто слушатели) сами всё это оплатили.
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
вот за их сладкую жизнь воюют с террористами и пойдут воевать с натовцами настоящие патриоты России!
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65k
Варакин Алексей Шурум-бурум Час назад
Очень дебильный камент. При любой власти будут обиженные и те кому "Нас и тут не плохо кормят". Уж на ,что при социализме уравниловка была,но почитайте каменты сколько обиженных!!!
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8k
Шурум-бурум Варакин Алексей Час назад
мой дебильный коммент никак не может сравниться с твоим имбецильным) всегда будут на фишках малолетние обиженные минусаторы с твинками, которые думают, что они приносят Родине пользу, сидя на диване!!!
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9k
Михалыч 2 часа назад
Цыганщина.
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
какой молодец, столько рабочих мест обеспечивает
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1k
Максим 2 часа назад
Общество само даёт блага шутам, а потом возмущается их благосостоянием. Не слушали бы бесталантных певичек, не были бы бесталанными сами)
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Скоморохи, шуты, паяцы и прочие клоуны всегда хорошо зарабатывали. Вот и ответ на вопрос, куда идти после школы: корячиться 5 лет в вузе и потом получать 20-30 т.р., или без всякого образования быть шутом и грести миллионы.
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1k
Максим Frank Borman 2 часа назад
Вы не правы. Да, они конечно же продолжатели славной традиции шутов и скоморохов. Только ведь не каждый из них добивается популярности, не так ли? Многие прозябают в нищете и безвестности.
Ну и учтите, зарабатывать своим трудом 20-30 тысяч в месяц и иметь прямые руки и знания может оказаться куда полезней, чем открывать рот по фонограмму в какой-то момент.
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1k
Hallo FreeSpace Frank Borman 2 часа назад
а ты попробуй
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12k
Serg2001 2 часа назад
Да и хрен то с ним. Он эти бабки не украл ни у кого. А вот когда такая радость у чиновников с зарплатой, которую тысячу лет надо откладывать, чтобы такие дома иметь, возникает вопрос: с хера ли баня то сгорела?
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9k
Николай Serg2001 Час назад
Фишка в том что он от чиновников недалеко ушёл. Процентов 50% его состояния - это участие во всяких голубых огоньках, фрик-шоу на федеральных каналах и прочих федеральных корпоративах. Деньги почти напрямую идут из бюджета(как и у чиновников)
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8k
costa 2 часа назад
И после этого кто-то возмущается виллой Путина? Да за его карьеру в 30 лет столько миллионов наслушались его песен что дай боже! Давно уже заслуженный артист России!
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