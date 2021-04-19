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За свою жизнь Филипп Киркоров обзавелся не только армией поклонников, но и приличным состоянием. Есть у него недвижимость в Москве, жилье в Болгарии за 1 млн евро, вилла в Майами за 4.2 млн долларов, а в 2017 году он купил королевский особняк за $ 12 млн в Москве.
Сегодня мы решили провести для вас виртуальную прогулку по особняку Киркорова, в котором он живет вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Помогают по хозяйству артисту няни, повара и уборщики, для которых есть отдельный дом.
Шикарная вилла находится в Подмосковье, на Острове Мякинино. С нее открывается вид на Живописную бухту и Липовую рощу. Размер участка более 1500 метров.
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Поражает вилла масштабами и количеством строений. На территории участка не только дом артиста, есть также коттедж для прислуги и охраны, собственная часовня, пруд, фонтан, теннисный корт, который превращается зимой в каток, гаражи для авто и яхт, ротонда, парк с набережной и личный пляж.
Участок поп-короля находится на полуострове таким образом, что перекрывает доступ простым людям к Москве-реке. Все огорожено заборами.
На 1 этаже дома находятся кабинет Киркорова (фото с детьми как раз из него), кухня, столовая, гостиная и Диснейленд (об этом чуть позже в посте).
Не обошлось и без самолюбования: стены украшают портреты с изображением Киркоров, всюду мех и произведения искусства
Кстати, ремонт в доме Киркорову помогли сделать в программе на Первом "Идеальный ремонт" в 2018 году. Тогда зрители возмущались, что деньги проекта идут не на помощь реальным людям, а в угоду и без того богатых артистов. Позже Киркоров в интервью "Осторожно, Собчак!" признался, что полностью ремонт программа не оплачивала. На шоу отремонтировали 1 этаж: обустроили детскую комнату и зону отдыха (гостиную) для взрослых.
Вилла Киркорова напоминает музей: дорогая итальянская мебель, всюду работы немецкого дизайнера Томаса Хоффмана, греческие расписные шторы, светильники ручной работы, самарские ковры, вензеля с логотипом ФК.
Кроме роскошных интерьеров, дорогущей мебели, мраморных полов в стиле итальянской неоклассики, в особняке есть все и для комфортного отдыха: массажные и подвесные кресла, сауна, спа, спортивный зал и бассейн.
В просторном холле огромная лестница ведет на 2 этаж. По словам артиста она олицетворяет его путь к славе. По обеим сторонам в холле 2 этажа развешены значимые афиши и фото Киркорова с именитыми людьми
Еще на 2 этаже спальни Киркорова, его отца Бедроса и жены Людмилы, а также тети Мари, которая является одновременно мажордомом и няней.
Детям заботливый отец отвел мансарду. У Аллы-Виктории и Мартина там отдельные спальни, гардеробные и уборные
Ремонт в комнате Мартина, например, обошелся папе примерно в 1 млн рублей: Мартин увлекается спортом, поэтому комнату украшают футбольные мячи
Помимо просторной детской, крутых игрушек и бассейна, есть у детей еще и соляная пещера
Но давайте вернемся на 1 этаж. Мы еще не рассказали про гардеробную Киркорова и детский городок.
Нет, на фото не рынок, а одна из комнат в огромном гардеробе артиста. Во время съемок передачи "Осторожно, Собчак!" Киркоров показал, что у него есть отдельное помещение даже для обуви и шапок. "Гардеробная меня выгнала из всех квартир Москвы!" - в шутку признался Филипп.
А вот игровую для детей уже прозвали "Киркоровленд". Она представляет собой гигантский кукольный дом, внутри него реальная дорогая обстановка. Например, на детскую кухню Киркоров планирует приглашать профессиональных поваров, чтобы они проводили для ребятишек мастер-классы.
А еще у Киркорова есть отдельная комната в доме под награды и подарки. Неплохо живет российский поп-король?
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Ну и учтите, зарабатывать своим трудом 20-30 тысяч в месяц и иметь прямые руки и знания может оказаться куда полезней, чем открывать рот по фонограмму в какой-то момент.