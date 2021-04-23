Супруги знаменитостей, которых никто не знает

Дуэйн Джонсон - актер, не раз становившийся самым высокооплачиваемым артистом Голливуда. Его очень любят зрители, поэтому фильмы с его участием всегда делают хорошие сборы. Начинал как рестлер, а затем спорт позволил ему пробиться в шоу бизнес. В 1997 году он женился на своем менеджере Дэни Гарсиа, в браке родилась дочь Симона. В 2008 супруги развелись, Дуэйн тяжело переживал разрыв. Он долго не решался на новые отношения, однако в 2019 году наконец связал себя узами брака с Лорен Хашиан. У пары уже на тот момент было двое общих детей - Жасмин и Тиана Джиа. Познакомились они в середине 2000-х на съемках комедии "План игры". Лорен тоже актриса, а также певица, она была очень терпелива, ожидая предложения от Дуэйна.