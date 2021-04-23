Супруги знаменитостей, которых никто не знает

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Многие знаменитости женаты на обычных людях, не имеющих отношения к шоу бизнесу. Перед вами мужья и жены голливудских звезд, которых вы, скорее всего, никогда раньше не видели.
1. Сара-Джейн Фентон - жена Клайва Оуэна
Клайв Оуэн получил известность после сериала "Законник". Также известные фильмы с актером: "Город грехов", "Не пойман — не вор", "Идентификация Борна", "Жена богача". Познакомился с будущей женой Сарой-Джейн Фентоном во время работы в труппе лондонского театра "Young Vic". Между артистами завязался роман, они поженились в 1995 году, воспитывают двух дочерей - Ханну и Еву.
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2. Лорен Хашиан - жена Дуэйна Джонсона
Дуэйн Джонсон - актер, не раз становившийся самым высокооплачиваемым артистом Голливуда. Его очень любят зрители, поэтому фильмы с его участием всегда делают хорошие сборы. Начинал как рестлер, а затем спорт позволил ему пробиться в шоу бизнес. В 1997 году он женился на своем менеджере Дэни Гарсиа, в браке родилась дочь Симона. В 2008 супруги развелись, Дуэйн тяжело переживал разрыв. Он долго не решался на новые отношения, однако в 2019 году наконец связал себя узами брака с Лорен Хашиан. У пары уже на тот момент было двое общих детей - Жасмин и Тиана Джиа. Познакомились они в середине 2000-х на съемках комедии "План игры". Лорен тоже актриса, а также певица, она была очень терпелива, ожидая предложения от Дуэйна.
3. Джим Тот - муж Риз Уизерспун
Известная актриса Риз Уизерспун развелась с первым мужем, когда к ней пришел настоящий успех. С Райаном Филлиппом она была в браке с 1999 по 2008 год. Тяжело пережив разрыв, она вновь вышла замуж в 2011 за Джима Тота. Он - юрист в развлекательной индустрии. В браке родился сын Теннесси. Ходят слухи, что пара на грани развода, Риз и Джим живут отдельно с 2020 года.
4. Марко Перего - муж Зои Салданы
Благодаря таланту Зои поклонники увидели гениальные перевоплощения в фильмах "Аватар", "Стражи Галактики", "Звездный путь". Успешной оказалась не только актерская, но и личная жизнь Зои. Спустя месяц после знакомства она вышла замуж за итальянского художника Марко Перего в 2013 году. В браке родились близнецы.
5. Кайла Вебер - жена Винса Вона
Винс Вон выбрал в жены простую девушку, которая выросла на ферме небольшого городка. Она работала агентом по недвижимости, а также оказалась еще и лучшим другом жены лучшего друга детства Винса! Их познакомили в 2008 году на свадьбе общих знакомых. Роман после знакомства начался с обмена электронными письмами и телефонных звонков. Поженились они в 2010, воспитывают дочь и сына.
6. Лучиана Баррозу - жена Мэтта Дэймона
Еще один выбор в пользу не звездной девушки! Лучиана Баррозу работала барменом в "Miami’s Crobar". В этот бар Мэтт зашел отдохнуть после очередного съемочного дня. После знакомства через барную стойку у них завязался роман. В 2005 пара поженилась. Воспитывают 4 детей.
7. Адам Шульман - муж Энн Хэтэуэй
Нестареющая Энн Хэтэуэй познакомилась с будущим мужем через общего друга. Это была любовь с первого взгляда. Адам Шульман тоже был актером, но не таким успешным, по совместительству он занимался дизайном ювелирных украшений. Позже он даже сам поучаствует в процессе создания помолвочного кольца для Энн. Свадьба состоялась в 2012 году.
8. Сиби Блажич - жена Кристиана Бэйла
И снова случайное знакомство через общих друзей. Сиби Блажич работала помощницей Вайноны Райдер, когда на барбекю пришел Бейл. Там и началась их история любви. Свадьба состоялась в январе 2000 года. На тот момент Бейлу было 26 лет, а Блажич уже исполнилось 30.
9. Шанте Бродус - жена Снуп Дога
Будущий рэпер познакомился с женой еще в школе. Снуп Дог не раз говорил, что влюбился в Шанте Бродус, когда увидел ее на школьном стадионе. Юношеская любовь перешла в серьезные отношения. Снуп и Шанте поженились в 1997 году. Однако во время кризиса в 2004 они развелись, а в 2008 снова сошлись, осознав, что не могут друг без друга. В браке родились сыновья Корделл, Джулиан, Кори и Корд Бродусы.
10. Кук Марони - муж Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоурен - одна из высокооплачиваемых актрис Голливуда. В 2018 году через общего друга она познакомилась с арт-дилером Куком Марони. Спустя год отношений они поженились, позвав всего 150 гостей на церемонию.
11. Дэниэл Модер - муж Джулии Робертс
Джулия не хотела связывать себя узами брака с коллегой по цеху, однако ее избранник тоже относится к индустрии шоу бизнеса. В 2000-х на съемках фильма "Мексиканец" она познакомилась с Дэниэлом Модером, работавших оператором. Поженились влюбленные в 2002 году, воспитывают 3-х детей. Муж младше Робертс на год. Кстати, это 2-й по счету брак Джулии.
12. Карл Кук - муж Кейли Куоко
Как бы поклонники сериала "Теория большого взрыва" не хотели, чтобы Пенни (Кейли Куоко) и ее экранный парень - Говард - были парой, актриса вышла замуж в 2013 году за другого человека. Ее избранником стал теннисист Райан Свитинг. Позже супруги развелись - и Кейли снова вышла замуж в 2018 году за Карла Кука. Он - наследник империи по разработке программного обеспечения Intuit и один из директоров eBay и Proctor & Gamble. С сыном миллиардера Кейли познакомилась во время конного шоу.
13. Бенджамен Мильпье - муж Натали Портман
Свою любовь Натали Портман встретила на съемочной площадке. Только оказался он не актером и даже не оператором, а танцовщиком и хореографом. Знакомство произошло во время съемок фильма "Черный лебедь". Бенджамен Мильпье занимался постановкой балетных номеров, когда у них завязался роман. В 2012 они официально поженились.
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