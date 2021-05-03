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Рита Хейворт - мечта моряка

Рита Хейворт - мечта моряка (23 фото)

Автор:
03 мая 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Рита Хейворт   актриса   голливуд   звезды   знаменитости   красота   фото   шоу бизнес   
3589
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Рита Хейворт - голливудская звезда сороковых, чьи стильные и чувственные фотографии американские солдаты носили с собой на фронте - красавица-актриса в шелках и кружеве казалась им богиней.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рита Хейворт   актриса   голливуд   звезды   знаменитости   красота   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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13k
seller-k 4 часа назад
"Сейчас будет она.
Она такое вытворяет со своими волосами.
Боже, обожаю"

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3k
Петрович 2 часа назад
Красивая женщина из досиликоновой эпохи. И держится в кадре то как. Не чета нынешним бьюти прости глсподя блохершам
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9k
Serg 3 часа назад
у солдат РККА и моряков тоже были свои кумиры - Любовь Орлова.
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19k
Matrosskin 3 часа назад
Отоно чё, оказывается. Чтоб быть красивой - не нужны губы как задница макаки, два литра силикона в каждую сиську и жопа размером с ларёк. Нужно просто быть красивой....
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Сиськи и красивые ножки - это тоже оружие. Они мотивируют солдат поскорее закончить войну и вернуться домой, к своим подружкам.
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5k
ваня панкин 4 часа назад
"побег из шоушенка" - в каком-то смысле очень культовое кино получается...
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61k
Доктор Джонс 4 часа назад
Плакат с Ритой висел в камере Энди Дюфрейна (Побег из Шоушенка)...
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61k
Доктор Джонс 4 часа назад
Ссылка coub.com
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8k
Иван Акимов 4 часа назад
А хороша! Она не выглядит безумной куклой как Мурлен Мурло.
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