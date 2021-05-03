Рита Хейворт - мечта моряка

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Рита Хейворт - голливудская звезда сороковых, чьи стильные и чувственные фотографии американские солдаты носили с собой на фронте - красавица-актриса в шелках и кружеве казалась им богиней.
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За несколько месяцев до атаки на Перл-Харбор фотограф Боб Лондри снимал актрису Риту Хейворт для дурнала LIFE. Одна из фотографий, сделанная фактически случайно, оказалась слегка испорчена: свет был слишком ярким, и за спиной у Риты отразился черный силуэт. Однако сама композиция так понравилась фотографу, что он переснял ее и, в итоге, именно она была выбрана для публикации.
Через несколько месяцев Америка вступила в войну. Фото Хейворт стало невероятно популярным: очень многие солдаты брали фотографию красавицы с собой на фронт. Снимок Хейворт стал самым популярным пинап-фото времен войны. За военные годы было продано более 5 миллионов копий знаменитой фотографии. Риту на флоте называли "рыженькой, с которой хотелось бы попасть в кораблекрушение".
Рита Хейворт помогала солдатам не только фотографиями. Она была членом Общества содействия флоту, много ездила с концертами в воинские части, на корабли и в госпитали.
Рита Хейворт была одной из самых ярких звезд золотого века Голливуда. Но судьба ее складывалась непросто: пять не слишком удачных браков, борьба с алкоголизмом, наконец, болезнь Альцгеймера... Однако сама Рита предпочитала не жаловаться на жизнь: уже будучи тяжело больной, во время интервью, данного в один из все более редких светлых моментов, она попросила журналиста: "Что бы вы обо мне ни писали, только не пишите грустного!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Она такое вытворяет со своими волосами.
Боже, обожаю"