Рита Хейворт - мечта моряка

Рита Хейворт была одной из самых ярких звезд золотого века Голливуда. Но судьба ее складывалась непросто: пять не слишком удачных браков, борьба с алкоголизмом, наконец, болезнь Альцгеймера... Однако сама Рита предпочитала не жаловаться на жизнь: уже будучи тяжело больной, во время интервью, данного в один из все более редких светлых моментов, она попросила журналиста: "Что бы вы обо мне ни писали, только не пишите грустного!"