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Мастера перевоплощения: зарубежные актёры в разных фильмах

Мастера перевоплощения: зарубежные актёры в разных фильмах (9 фото)

Автор:
24 апреля 2021 14:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменитости   роли   фильмы   фото   шоу бизнес   
1695
9

Порой бывает, смотришь фильм, а актёра не узнаёшь. Вроде и лицо знакомое, но вот кто он, непонятно. И тогда на помощь приходят титры, вот только читать их бывает лень.

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Метки: актеры   звезды   знаменитости   роли   фильмы   фото   шоу бизнес   
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220
dimly 2 часа назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Херня все это,у меня сосед мастер перевоплощен: у самого в кармане денег почти нет,но когда баб кажрит,то чуть ли не в олигарха перевоплощается
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14k
Hairy. 20 минут назад
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1k
zenon 22 минуты назад
Полное перевоплощение: Раз, два, три, четыре, бабе яйца прицепили, дали бабе револьвер баба стала милиционер. Вот это перевоплощение!
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121
Arti Полчаса назад
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121
Arti Полчаса назад


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1k
Педигри 51 минуту назад
Это один человек. Великий Билли Бастиани.
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16k
Сталкер 55 минут назад
Говно. Разукрасил по-новому рожу – уже перевоплотился?
Вот где перевоплощение!
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16k
Сталкер 50 минут назад
Это так, сходу. А ещё Леонов ("Джентльмены удачи"), Калягин ("Здравствуйте, я ваша тётя"). Правда, школоте эти фамилии и названия вряд ли что-то говорят, ибо вскормлены на холливудском и прочем "оскароносном" дерьме.
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49k
smakido Час назад
Перевоплощение - это другое, это когда при минимуме грима, масок, париков актёр играет в разных жанрах и амплуа.
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13k
куджо 2 часа назад
Джонни крут, остальных впервые виде, ну кроме этой белобрысой
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1k
Кер Реев 2 часа назад
Плохое оформление пОста
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13k
Corvus Corax 2 часа назад
"Действительно, насколько Вижен из
Кто бы мог подумать, что Хамфри из фильма "

Кто мог подумать, действительно из что
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10k
Дядя Саша 2 часа назад
Спаси за ново, оче интере
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11k
Евгений 2 часа назад
А вот вам комента
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66k
Лесник. 2 часа назад
Я обожаю Туччи он так шикарно играет подонков.. Вспомните - Терминал...
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60
Александр 2 часа назад
А где-же Кристиан Бэйл?
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199
Сеня Быгэмотиг 2 часа назад
ну вот хоть дописали бы материал что ли
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