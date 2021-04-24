Мастера перевоплощения: зарубежные актёры в разных фильмах

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Порой бывает, смотришь фильм, а актёра не узнаёшь. Вроде и лицо знакомое, но вот кто он, непонятно. И тогда на помощь приходят титры, вот только читать их бывает лень.
Иэн Холм
Знаете ли вы, что Бильбо Бэггинс и священник Вито Корнелиус — это один и тот же человек? Иэн Холм снимался во множестве фильмов. Его образы многогранны: от Бильбо Бэггинса и Эша из «Чужого» до Наполеона, короля Лира и даже маньяка-убийцы.
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Тильда Суинтон
«Отель «Гранд Будапешт» был снят в 2014 году. Роль Мадам Д досталась несравненной Тильде Суинтон. Посмотрите, насколько отличается актриса в этом образе от роли Мэйсон из фильма «Сквозь снег». А ведь разница в съёмках была всего лишь в год. «Сквозь снег» вышел на большие экраны в 2013 году.
Пол Беттани
Конечно, сложно отрицать, что хороший грим способен полностью изменить человека. И две роли Пола Беттани тому яркий пример. Действительно, на сколько Вижен из "Первый мститель: Противостояние" отличается от монаха Сайласа из "Код Да Винчи"
Генри Кавилл
Хамфри из фильма "Звездная пыль" это Генри Кавил, и именно он исполнил главную роль в сериале "Ведьмак".
Джонни Депп
Вот уж действительно, человек с тысячью лиц. О таланте этого актёра сказано было уже немало, так что не будем повторяться.
Ли Пейс
"Хобби", "Стражи Галактики", "Сумерки". Казалось бы, что может объединять эти совершенно непохожие друг на друга фильмы. Ну, кроме того, что это всё фантастика. А вот снимался в них один и тот же актер - Ли Пейс. Хотя, форму бровей можно было и изменить, для разнообразия.
Стэнли Туччи
Вот уж действительно мастер перевоплощения. Стэнли Туччи, кажется, любая роль по плечу. Эксцентричный ведущий из "Голодные игры" и убийца-педофил из "Милые кости". Актеру удивительным образом удаётся отлично раскрывать себя и как в отъявленных злодеев, так и в очень положительных персонажах.
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис, прекрасная австралийская актриса. Добавить морщин, побольше седины и вот вам Молли Даннедж из фильма "Месть от кутюр". А вот кадр из фильма "Рэдчет". И действительно, кажется что это совсем другой человек. И это далеко не полный список, так что продолжение следует!
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Метки: актеры звезды знаменитости роли фильмы фото шоу бизнес
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Вот где перевоплощение!
Кто бы мог подумать, что Хамфри из фильма "
Кто мог подумать, действительно из что