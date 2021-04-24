Мастера перевоплощения: зарубежные актёры в разных фильмах

"Хобби", "Стражи Галактики", "Сумерки". Казалось бы, что может объединять эти совершенно непохожие друг на друга фильмы. Ну, кроме того, что это всё фантастика. А вот снимался в них один и тот же актер - Ли Пейс. Хотя, форму бровей можно было и изменить, для разнообразия.