Как выглядят актеры боевика "Кровавый четверг" 1998 года: тогда и сейчас

Рурк сыграл роль полицейского Касарова. Вообще Микки - личность неординарная. Известен во всем мире, как актер, несостоявшийся боксер и жертва пластических операций. В 90-х он сыграл в большом количестве крутых фильмов: "Дикая орхидея", "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо", "Пуля", "Баффало 66". Когда-то он даже считался секс-символом, пока не изуродовал свою внешность. Карьера актера пошла на спад еще в нулевых, о нем не слышали до середины 2005. Затем он снялся в фильмах "Город грехов", "Рестлер", "Железный человек". Прежнего успеха ему уже не видать, поэтому он снимается в рекламах и эпизодических ролях в фильмах и сериалах. Актеру сейчас 68 лет.