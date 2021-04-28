FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4838 постов • 663 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Как выглядят актеры боевика "Кровавый четверг" 1998 года: тогда и сейчас

Как выглядят актеры боевика "Кровавый четверг" 1998 года: тогда и сейчас (7 фото)

Автор:
28 апреля 2021 08:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменитости   кино   спустя годы   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
710
7
"Кровавый четверг" - боевик, снятый режиссером Скипом Вудсом. Критики и зрители часто сравнивают этот фильм с ранними работами Тарантино, ведь лента полна треша и черного юмора. Давайте посмотрим на актеров, как они изменились за 23 года с момента выхода кинофильма.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   звезды   знаменитости   кино   спустя годы   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Viktor 49 минут назад
Классный фильм, даже по нынешним меркам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Парагвайский шпион 3 минуты назад
Обалденный фильм. Причем интересно у меня получается, пересмотрев Криминальное чтиво, хочется пересмотреть Четверг! Помню свой первый просмотр - ШОК и сожаление, что все закончилось... 23 года прошло. Не заметил КАК.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Сергей 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bosayk 42 минуты назад
фильм для коллекции, лежит рядом с бешеными псами и прирожденными убийцами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда Любимчик 90-х: пользователи сети признаются в любви Брендану Фрейзеру Любимчик 90-х: пользователи сети признаются в любви Брендану Фрейзеру 22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе 22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе Как две капли воды: знаменитости, которых часто путают из-за схожей внешности Как две капли воды: знаменитости, которых часто путают из-за схожей внешности "В 30 выглядит на 15": знаменитости, в реальный возраст которых никто не верит "В 30 выглядит на 15": знаменитости, в реальный возраст которых никто не верит
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

498487



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Охота кота
0
30
Охота кота
Прощай,черный Абдулла!
5
77
Прощай,черный Абдулла!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
1
17
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
Школьные годы
1
10
Школьные годы
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#подборка#картинки#факты#СССР#города#смешно#смех
#фото#животные#аварии#Россия#кино#фотографии#сша#авария дня#Реакция#интересное
#прикол#дтп#авто аварии#в мире#приколы#знаменитости#шоу бизнес#мемы#история#население

На что жалуетесь?

Вернуться