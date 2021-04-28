Как выглядят актеры боевика "Кровавый четверг" 1998 года: тогда и сейчас

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"Кровавый четверг" - боевик, снятый режиссером Скипом Вудсом. Критики и зрители часто сравнивают этот фильм с ранними работами Тарантино, ведь лента полна треша и черного юмора. Давайте посмотрим на актеров, как они изменились за 23 года с момента выхода кинофильма.
Том Джейн — Кейси
В России фильм стал популярен еще благодаря озвучке Гоблина. По сюжету бывший торговец наркотиками решил выйти на пенсию, однако это оказалось не так просто. Главную роль сыграл Том Джейн. Кроме участия в этом фильме он известен благодаря картинам: "Мгла", "Соблазн", "Глубокое синее море". Он до сих пор мелькает в кино, из последних засветился в "Сомния", "1922", "Хищник". Актеру сейчас 52 года.
Аарон Экхарт — Ник
Рейтинг фильма на КиноПоиске: 7.9. Оценка, ради которой стоит посмотреть картину. К тому же там засветился Аарон. По сюжету он - старый друг Кейси. Экхарт известен ролью двуликого в фильмах "Темный рыцарь". Еще популярные ленты с его участием: "Эрин Брокович", "Чудо на Гудзоне", "Вкус жизни". Последняя работа в фильме "Уондер" в 2020 году. Задействован и в других проектах, которые на данный момент в разработке.
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Микки Рурк — Касаров
Рурк сыграл роль полицейского Касарова. Вообще Микки - личность неординарная. Известен во всем мире, как актер, несостоявшийся боксер и жертва пластических операций. В 90-х он сыграл в большом количестве крутых фильмов: "Дикая орхидея", "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо", "Пуля", "Баффало 66". Когда-то он даже считался секс-символом, пока не изуродовал свою внешность. Карьера актера пошла на спад еще в нулевых, о нем не слышали до середины 2005. Затем он снялся в фильмах "Город грехов", "Рестлер", "Железный человек". Прежнего успеха ему уже не видать, поэтому он снимается в рекламах и эпизодических ролях в фильмах и сериалах. Актеру сейчас 68 лет.
Джеймс ЛеГрос — Билли Хилл
Несмотря на то, что Джеймс ЛеГрос не мелькает на афишах популярных в прокате фильмах и не так часто упоминается в СМИ, актерская карьера у него довольно успешная и прибыльная. Сейчас ему 59 лет. Известные в широком прокате фильмы с Джеймсом: "Жизнь в забвении", "Аптечный ковбой", "На гребне волны", "Враг государства". В основном американский актер снимается в сериалах. Из последних работ 2020 года, в которых он задействован: "Личная жизнь", "Охотники", "Император".
Гленн Пламмер — Айс
Гленну Пламмеру сейчас 59 лет. За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 120 фильмах и телесериалах. В основном ему доставались роли второго плана. Известные фильмы с ним: "Южный централ", "Скорость", "Послезавтра". Лучшие сериалы с Гленном: "Бесстыжие", "Форс-мажоры", "Скорая помощь". У актера 2 детей.
Полина Поризкова — Даллас
Полина Поризкова сыграла в фильме отвязную Даллас. Эта роль положила начало актерской карьере Полины. Она из Чехии, была моделью, но после рождения сына в 1993 решила уйти в кино. Она до сих пор остается эффектной и красивой женщиной. Известные фильмы с Полиной: "Напарники", "Лабиринты тьмы", "Нужные люди", "Отчаянные домохозяйки". Сейчас ей 56 лет.
Пола Маршалл — Кристина
В фильме Пола Маршалл играет Кристину - жену Кейси. Сейчас Поле 56 лет: она актриса, телеведущая, фотограф и модель. Снималась преимущественно в сериалах: "Доктор Хаус", "Чудесные годы", "Американская семейка", "Менталист". Последняя работа в молодежном - "Эйфория" в 2019 году.
А вы смотрели этот фильм?
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