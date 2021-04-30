FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4844 поста • 663 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Какое позорище!": российские знаменитости, которые ужасно одеваются

"Какое позорище!": российские знаменитости, которые ужасно одеваются (12 фото)

Автор:
30 апреля 2021 09:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: безвкусица   звезды   знаменитости   одежда звезд   фото   шоу бизнес   
1143
12
Звезды из этой подборки известны многим жителям России. Они добились успеха, сколотили состояние, но одеваться так и не научились. Несмотря на наличие средств, их образы выглядят максимально безвкусно. Деньги есть, а вкуса нет!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: безвкусица   звезды   знаменитости   одежда звезд   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
MakDag 50 минут назад
В мире животных, плять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VL 2 минуты назад
зачем это гавно здесь выкладывают???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Василенко Татьяна 3 минуты назад
Все фриковатые какие-то... Единственное за кого заступлюсь, это Кудрявцева. Она в "Секрете на миллион" в основном очень классно одета!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Паша Эмильевич 11 минут назад
Вот ещё одна звезда стиля...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355
Алексей Попов 24 минуты назад
Российские забытости. Сами не вылезут (не всплывут) - никто и не вспомнит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bosayk Полчаса назад
а как же ученики без учителя)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Почти 40-летний компьютер приспособили для майнинга биткоина (видео) Почти 40-летний компьютер приспособили для майнинга биткоина (видео) Супруги знаменитостей, которых никто не знает Супруги знаменитостей, которых никто не знает Мастера перевоплощения: зарубежные актёры в разных фильмах Мастера перевоплощения: зарубежные актёры в разных фильмах Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями Самый дорогой развод в мире стоимостью $39 миллиардов: как живет бывшая жена Джеффа Безоса Самый дорогой развод в мире стоимостью $39 миллиардов: как живет бывшая жена Джеффа Безоса У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

498791



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО
3
175
Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО
Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии
17
67
Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самый уродливый McLaren Senna выставлен на продажу
0
5
Самый уродливый McLaren Senna выставлен на продажу
"У Коли есть старший брат": журналисты "Nexta" нашли еще одного сына Лукашенко
0
24
"У Коли есть старший брат": журналисты "Nexta" нашли еще одного сына Лукашенко
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#СССР#подборка#люди#интересное#питомцы#Исторические факты#Фотографии.
#фото#факты#дтп#аварии#в мире#сша#автомобили#автомир#еда#города
#интересно#прикол#животные#авто аварии#криминал#природа#картинки#красота#прикольные#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться