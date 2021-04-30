"Какое позорище!": российские знаменитости, которые ужасно одеваются

Яна Рудковская в свои 46 лет стремится выглядеть, как молоденькая Барби. Она носит короткие платья и юбки, чтобы при любом удобном и неудобном случае демонстрировать ноги. Роста она, к слову, небольшого, но на всех фото намеренно создает впечатление, что и ноги, и сама Яна - очень длинные. Над Рудковской часто смеются за ее стремление к "лухари жизни". Тяжелый люкс и отрицание повседневной одежды загнали ее в рамки. Теперь даже в обычной жизни она вынуждена поддерживать образ богатой и успешной дамы, надевая все самое лучшее и дорогое, что часто не соответствует месту.