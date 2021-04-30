"Какое позорище!": российские знаменитости, которые ужасно одеваются

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Звезды из этой подборки известны многим жителям России. Они добились успеха, сколотили состояние, но одеваться так и не научились. Несмотря на наличие средств, их образы выглядят максимально безвкусно. Деньги есть, а вкуса нет!
1. Филипп Киркоров
Сегодня одна из востребованных профессий - стилист. К их помощи прибегают публичные люди, чтобы не оплошать с выбором образа и не стать посмешищем на красной ковровой дорожке. Но Филипп Киркоров привык эпатировать и блистать, как ворона, поэтому на протяжении всей своей карьеры подбирает наряды самостоятельно. Он любит ходить по магазинам, его гардеробная по площади больше напоминает квартиру для семьи с детьми, и забита она разными дорогими шмотками. За брендовую вещь поп-король РФ отдает от 100 тыс рублей, но дорогие покупки не делают его стильным.
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2. Яна Рудковская
Яна Рудковская в свои 46 лет стремится выглядеть, как молоденькая Барби. Она носит короткие платья и юбки, чтобы при любом удобном и неудобном случае демонстрировать ноги. Роста она, к слову, небольшого, но на всех фото намеренно создает впечатление, что и ноги, и сама Яна - очень длинные. Над Рудковской часто смеются за ее стремление к "лухари жизни". Тяжелый люкс и отрицание повседневной одежды загнали ее в рамки. Теперь даже в обычной жизни она вынуждена поддерживать образ богатой и успешной дамы, надевая все самое лучшее и дорогое, что часто не соответствует месту.
3. Лолита
Лолита и безумие - это уже неразделимые вещи. Особенно в одежде. С возрастом к ее причудам даже поклонники стали относиться с насмешкой. Лолита любит демонстрировать свое неидеальное тело, как бы говоря миру, что ей нечего стесняться, но мир точно не готов лицезреть формы 57-летней артистки. И в обычной жизни, когда Лолита не старается быть нарядной, какой-то колхозный шик все равно присутствует в ее образах.
4. Ева Польна
Бывшая солистка группы "Гости из будущего" долгое время пыталась похудеть. Она боролась с лишним весом, пока не осознала, что может жить в своем теле и любить себя такой, какая она есть. По словам Евы Польны, у нее отдельная квартира, оборудованная под одежду, также у певицы есть коллекция шляпок. Сейчас она выступает в роли ведущей-защитницы на шоу "Модный приговор" на Первом, раздавая советы подопечным программы. Но стоит ли к ним прислушиваться?
5. Татьяна Михалкова
Когда-то Татьяна Михалкова была не просто женой и тенью известного режиссера. Она начинала карьеру в качестве модели. После свадьбы и рождения детей посвятила себя семье и общественной деятельности. Она регулярно выходит в свет с Никитой Михалковым, который всегда одет со вкусом. Жаль, муж не дает жене советы, как выглядеть стильно, ведь Татьяну не раз признавали одной из самых безвкусно одетых отечественных звезд.
6. Анастасия Волочкова
Бывшая прима-балерина - обладательница фигуры перевернутый треугольник. Она всегда стремится подчеркнуть свои широкие плечи и продемонстрировать спину, обтянувшись узкими нарядами. Страсть к вещам в обтяжку, крошечным бикини и коротким платьям, кокетливо демонстрирующим нижнее белье - это и есть стиль Волочковой. Не обсуждал и не высмеивал ее только ленивый. Ее безвкусные образы регулярно мелькают в СМИ.
7. Надежда Кадышева
В жизни Надежда Кадышева выглядит гораздо приличнее, чем на шоу. Во время концертов она напоминает Бабку-Ежку, беснующуюся на сцене с вечно растрепанными волосами. Несмотря на душевные песни, ее образы далеки от эрзянской и русской культуры. Она словно сняла платья с кукол в магазине.
8. Мария Погребняк
Не только знаменитости старой гвардии не умеют одеваться! И молодое поколение дает маху. Например, 32-летняя жена футболиста - Мария Погребняк - считает себя фешн-дивой. Она предпочитает наряды известных брендов, но даже утонченные образы Мария превращает в дешевку. Яркие, кричащие, вычурные - так можно охарактеризовать наряды блогера.
9. Ольга Бузова
Королева драмы в России - это, несомненно, Ольга Бузова. Ее трансформация со времен участия в "Доме-2" заметна невооруженным взглядом: она отказалась от пергидрольных волос. Однако и сегодня ее образ кричит о желании девушки наконец найти принца и выйти замуж. Миниатюрные платья для принцесс, высокие ботфорты, немного плачущий взгляд - Бузова всячески старается соединить образ милой девочки и сексуальной кошки. Получается не очень!
10. Лера Кудрявцева
Кудрявцева запомнилась многим, как несменная ведущая МУЗ-ТВ начала 2000х. Тогда она была совсем юной, ей шли пышные платья фей, сочетаясь с внешним видом. Однако, даже став старше, Кудрявцева продолжила поддерживать тот образ молоденькой блондинки-зажигалки. Правда наряды уже совсем не вяжутся с ее внешностью. Хищный взгляд, немолодое лицо, тонны косметики и огромные ресницы - от миловидной и простой девочки не осталось и следа.
11. Наташа Королева
Еще одна стареющая звезда российский эстрады, которая хочет быть на волне хайпа. Она молодится, как может, пытаясь угнаться за модными тенденциями. Однако провинциальность из Королевой никуда не делась. Если не брать во внимание образы из безвкусного прошлого певицы, сегодня ее наряды тоже оставляют желать лучшего.
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