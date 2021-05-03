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Как отечественные знаменитости отметили Пасху

Как отечественные знаменитости отметили Пасху (17 фото)

Автор:
03 мая 2021 06:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   звезды и пасха   знаменитости   знаменитости и куличи   пасха   фото   шоу бизнес   
2070
17
Православные знаменитости отметили Пасху. Давайте посмотрим, с кем они провели этот день, какие куличи и яйца купили (или испекли), чтобы сделать фото в инстаграм и поздравить всех с праздником.
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Метки: звезды   звезды и пасха   знаменитости   знаменитости и куличи   пасха   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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20k
pssst 40 минут назад
Агутин - единственный адекватный. Остальные даже зайцев на кой-то хер притащили. Зайцы месяц назад были, ау.
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5k
кот базилий 6 минут назад
Кто тут и чем "знаменит"? Да насрать......
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61k
Доктор Джонс 7 минут назад
Лицемеры... Да половина из них не пасху. а Песах справляли...
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4k
Sanar 9 минут назад
Харламов не умеет жарить Асмус и шашлык.
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124k
Алексей 22 минуты назад
Из них же половина евреи. Какие им свечки, яйца, куличи?
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2k
Frank Borman 23 минуты назад
Надо бы зафигачить пост, как знаменитости помолились, как они покушали, как они покакали. Очень интересно и любопытно.
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1k
WithU 36 минут назад
И смех , и грех .
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18k
BiZ 39 минут назад
дольоебизм..
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175
pinbalist 50 минут назад
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8k
Иван Акимов 56 минут назад
Кирка в церкви? И боженька пыдора по темечку не хряпнул? Вот и доказательство! Бога нет!
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