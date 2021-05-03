Как отечественные знаменитости отметили Пасху

2070
17
Православные знаменитости отметили Пасху. Давайте посмотрим, с кем они провели этот день, какие куличи и яйца купили (или испекли), чтобы сделать фото в инстаграм и поздравить всех с праздником.
1. Рудковская за старое: опубликовала пасхальный лухари завтрак
×
2. Пугачевы-Галкины поздравили всех через деток
4. Киркоров побывал в церкви Троицы Живоначальной в Останкине. Но не только из-за Пасхи, не обошлось без съемок. Все ради выпуска "Паломница" на Ютуб
6. Регина Тодоренко призналась, что с появлением мужа и сына стала печь, и похвасталась своими пасками
9. Гарик тем временем написал стихотворение и поел шашлык
10. Певица Зара присоединилась к поздравлениям в инстаграме
11. Семья Натальи Водяновой отметила Пасху в Париже
15. Рэпер Alexander ST Stepanov с семьей
А как вы отметили Пасху?
Источник:
Ссылки по теме:
- Как живет скандальный актер Алексей Панин: недвижимость в Испании и Москве
- Мастера перевоплощения: зарубежные актёры в разных фильмах
- Супруги знаменитостей, которых никто не знает
- Самый дорогой развод в мире стоимостью $39 миллиардов: как живет бывшая жена Джеффа Безоса
- Как выглядят актеры боевика "Кровавый четверг" 1998 года: тогда и сейчас
28
Понравилось28
Новости партнёров