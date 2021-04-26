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Как живет скандальный актер Алексей Панин: недвижимость в Испании и Москве

Как живет скандальный актер Алексей Панин: недвижимость в Испании и Москве (15 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 12:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: алексей панин   звезды   знаменитости   отечественный звезды   панин   по домам   фото   шоу бизнес   
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Скандальный актер Алексей Панин эмигрировал из РФ. В 2020 году он получил вид на жительство в Испании, с тех пор регулярно показывает свою европейскую жизнь в соцсетях.

Источник:

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Метки: алексей панин   звезды   знаменитости   отечественный звезды   панин   по домам   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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8k
Nikita 44 минуты назад
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Виктор 5 минут назад
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Виктор 6 минут назад
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125
Andrey 6 минут назад
Пофиг на этого куесоса
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9k
Голос Вселенной 12 минут назад
Даже Панин с легкостью купил квартиру в Испании и, судя по картинке, сразу завел себе собаку... А чего добился ты? (то есть - я).....
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198
Сеня Быгэмотиг 17 минут назад
сдавая однушку в москве вполне можно нормально жить в испании
а квартиру купил наверно еще когда были гонорары с сериалов и театра
+ реклама вроде была у него
в общем молодец
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3k
Денис Колосов Сеня Быгэмотиг 14 минут назад
35тыс в месяц, нормально жить в Испании? Этого для жизни в Таиланде не хватит.. конечно если у него квартира не у Кремля)
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198
Сеня Быгэмотиг Денис Колосов 3 минуты назад
это в евро сколько?
500 ?
если квартира своя то более менее можно жить
не шикарно конечно но на еду хватит
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6k
Денис 20 минут назад
Дебил редкий..... Зашёл что бы только комментарий написать.
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36k
Андрей Полчаса назад
Чтобы ответить на вопрос: "Неплохо устроился Панин?" хороши бы в посте написать каков его ежемесячный доход, насколько он стабилен и из какох источников формируется. Без этой информации, а только по одним фото улыбающегося Панина судить трудно о том как он устроился.
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7k
Majul Полчаса назад
И кому интересно как живет это полоумное животное?
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15k
Maks Es 53 минуты назад
El Molino 6 - это комплекс дешёвых многоквартирных домов 1990-х годов постройки. Зассаный собаками райончик между промышленным полигоном и крематорием.
Рядом - площадь с мельницей, место тусовки самых дешёвых проституток.
Из шаговой доступности - парк Лос Насьонес, прикольное место для детей с собственным биопитомником уток и кур и детским парком.
От моря пешком примерно 15 минут, но до хорошего пляжа (Асекьон или Лос Локос) полчаса.
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11k
Анатолий Соколов Maks Es Полчаса назад
ну так денег, которые получаются от сдачи однушки в Москве на большее не хватает ...
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80k
Taras Kozalupko 56 минут назад
Да, не Элтон Джон, хотя такой же...
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