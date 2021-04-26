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Скандальный актер Алексей Панин эмигрировал из РФ. В 2020 году он получил вид на жительство в Испании, с тех пор регулярно показывает свою европейскую жизнь в соцсетях.
В шоу на YouTube "Алена, блин!" (2021) Панин рассказал об алкоголизме, отношениях с дочерью, а также поведал, за сколько купил квартиру в Испании. Сначала он хотел приобрести дом, но денег не хватило, поэтому он поселился в скромном районе на побережье Средиземного моря. Купил недвижимость Панин недалеко от пляжа, в курортном городе Торревьеха, под Аликанте.
По словам Панина, квартира хорошая, но простая, "каменный мешок". Апартаменты небольшие, с современным ремонтом.
Квартира обошлась в 70 тысяч евро (примерно 6,2 миллиона рублей). С оформлением ему помогли русскоязычные риэлторы.
Внутренний дворик дома:
Заглянуть в квартиру удалось благодаря видео с канала Алексея на Ютуб. Там пока несколько роликов: в них он рассказывает о жизни в Испании, рекламирует агентов, которые помогли пробрести жилье и машину.
Вернемся к квартире: на полу (в том числе и в подъезде) светлая плитка, белые стены, кухня со встроенной мебелью, небольшая гостиная с диваном и телевизором.
Один день из жизни в Испании
Дочь Алексея - Анна - регулярно мелькает в инстаграме отца, обеспокоенные подписчики удивляются: учится девочка или все время проводит с отцом?
Кстати, у Панина есть апартаменты не только в Испании. После смерти матери ему досталась однушка в Москве (районе Коньково) и дом во Владимирской области.
Ремонт в московской однушке он делал по собственному дизайну: малогабаритную квартиру он планировал сдавать
Дочка с отцом, к слову, проводит время не только в Испании, она была частой гостьей и в московской квартиры
Неплохо устроился Панин?
А вот другие дома отечественных звезд!
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Новости партнёров
а квартиру купил наверно еще когда были гонорары с сериалов и театра
+ реклама вроде была у него
в общем молодец
500 ?
если квартира своя то более менее можно жить
не шикарно конечно но на еду хватит
Рядом - площадь с мельницей, место тусовки самых дешёвых проституток.
Из шаговой доступности - парк Лос Насьонес, прикольное место для детей с собственным биопитомником уток и кур и детским парком.
От моря пешком примерно 15 минут, но до хорошего пляжа (Асекьон или Лос Локос) полчаса.