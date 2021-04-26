В шоу на YouTube "Алена, блин!" (2021) Панин рассказал об алкоголизме, отношениях с дочерью, а также поведал, за сколько купил квартиру в Испании. Сначала он хотел приобрести дом, но денег не хватило, поэтому он поселился в скромном районе на побережье Средиземного моря. Купил недвижимость Панин недалеко от пляжа, в курортном городе Торревьеха, под Аликанте.