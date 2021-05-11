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15 российских знаменитостей, которые оказались одногодками

15 российских знаменитостей, которые оказались одногодками (16 фото)

Автор:
11 мая 2021 10:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   одного возраста   одногодки   фото   шоу бизнес   
2756
16
Генетика и образ жизни влияют на внешний вид человека. Иногда люди одного возраста выглядят совершенно по-разному. Сегодня на примере отечественных звезд мы с вами узнаем, как хорошо и одновременно плохо можно выглядеть в одни и те же года.
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Метки: звезды   знаменитости   одного возраста   одногодки   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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12k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"Рэперы-одногодки со временем становятся все ближе друг к другу по возрасту."
=============
Перечитал несколько раз. Сильно задумался...
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33k
Олег 5 минут назад
половину из списка не знаю кто такие. Я счастлив!
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83k
Феофан 6 минут назад
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937
Connor_John 10 минут назад
Так значит, Зверев - не просто 3,2,... , а старый 3,2,...
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29k
Головасыр коричнештанник 19 минут назад
и?

госпади, пост ради поста или что?
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Комментарий к фото
Чей-то Годону три годика скинули.
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6k
B0n Полчаса назад
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15k
Пумба 40 минут назад
Всегда выглядел старше своих лет. В 14 выглядел на 16, в 25 - на 30. Сейчас незнакомые не дают меньше 60, а мне 47.
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66k
Холодненький 40 минут назад
Не пейте напитки больше 20% алкоголя и будет вам нормальный вид..
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207
Татьяна 51 минуту назад
У мужчин на первом месте генетика, у женщин усилия косметических хирургов. Ну и конечно, образ жизни играет свою роль.
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5k
Александр Иванов 56 минут назад
Мои-Зверев и Ефремов... Ни того, ни другого не перевариваю. Ближе Джонни Депп, Николас Кейдж, а Бред Питт и вовсе старше на полдня (а с учётом разницы во времени мы-полные ровесники).
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