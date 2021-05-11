15 российских знаменитостей, которые оказались одногодками

Генетика и образ жизни влияют на внешний вид человека. Иногда люди одного возраста выглядят совершенно по-разному. Сегодня на примере отечественных звезд мы с вами узнаем, как хорошо и одновременно плохо можно выглядеть в одни и те же года.

Михаил Ефремов и Сергей Зверев, 57 лет 0 Сложно поверить, что Зверев и Ефремов одногодки. Несмотря на то, что Сергей прибегнул к пластике лица, на внешности Михаила еще хуже отразились его пагубные привычки и образ жизни.

Олеся Судзиловская и Олеся Железняк, 46 лет 0 Обе фотографии - свежие, взяты из инстаграмов актрис. Несмотря на наличие мейка и фильтров, Олеся явно уделает большее значение своей внешности.

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Ольга Кузьмина и Алана Мамаева, 33 года 0 Ольга Кузьмина мелькает в сериалах и рекламах на тв, все время обыгрывая образ вечной студентки. Она и в жизни выглядит довольно молодо. А вот жена футболиста Мамаева в свои 33 скорее похожа на тетю, увлекшуюся пластикой лица.

Марина Александрова и Светлана Ходченкова, 38 лет 0 Марина Александрова на протяжении всей актерской карьеры играла в фильмах и сериалах героинь, которые были младше ее реального возраста. Светлана Ходченкова же, напротив, в кино всегда выглядела строго, словно рано повзрослела. Обеим женщинам возраст к лицу.

Александр Розенбаум и Олег Газманов, 69 лет 0 Пока Розенбаум выглядит, как почти 70-летний дедушка, Газманов регулярно пользуется автозагаром, делает модные стрижки и окрашивания, следит за фигурой. Без манипуляций над лицом тоже не обошлось, но если поставить двух певцов рядом, то на фоне Александра Олег выглядит моложе лет на 10.

Равшана Куркова и Слава, 40 лет 0 Пожалуй, если поставить рядом с Равшаной Куриковой женщину любого возраста, она будет выглядеть младше. Есть подозрение, что она знает секрет вечной молодости. В то время как Слава даже в 20 и 30 лет выглядела рано повзрослевшей.

Александр Ревва и Марат Башаров, 46 лет 0 Юморист и певец Ревва поддерживает внешний вид, оставаясь привлекательным даже после 40 лет. Несмотря на то, что Башаров тоже мелькает на тв регулярно, за своей внешностью он следит менее тщательно, уступая звездному коллеге по всем фронтам.

Тина Канделаки и Анастасия Волочкова, 45 лет 0 Обе женщины следят за фигурами, не упускают возможности похвастаться своими телами. Канделаки при этом развивается, создала собственный бренд уходовых средств, регулярно выражает позицию в соцсетях, пока Волочкова хвастается шпагатами.

Лера Кудрявцева и Мария Аронова, 49 лет 0 Несмотря на один возраст, Лера и Мария выглядят совершенно по-разному. Кудрявцева недавно родила дочку.

Георгий Дронов и Стас Костюшкин, 50 лет 0 Оба артиста уже прошли свой пик славы. Георгий Дронов известен в качестве Воронина, а Стас Костюшкин как один из "Чай вдвоем". Несмотря на 50-летний возраст, Костюшкин может похвастаться атлетичным телом, а Дронов - только вторым подбородком.

Екатерина Андреева и Елена Малышева, 59 лет 0 Бессменные ведущие на Первом - обе на пороге 60-летнего юбилея. Однако возраст Малышевой не скрыли даже инъекции и пластика. Зато Екатерина Андреева продолжает источать женственность и молодость.

Татьяна Веденеева и Татьяна Кравченко, 67 лет 0 Стареют актрисы театра и кино по-разному. Обе Татьяны хотят оставаться красивыми в своем возрасте, Веденеева делает это с помощью хирургов, а Кравченко - естественным путем.

Баста и Гуф, 41 год 0 Рэперы-одногодки со временем становятся все ближе друг к другу по возрасту. Если раньше Гуф на фоне вечно опухшего и полного Басты выглядел более поджарым и свежим, то сейчас образ жизни артиста тоже дает о себе знать.

Данила Козловский и Noize MC, 36 лет 0 Кажется, мешки под глазами и усталый вид - это то, что объединяет всех людей на планете. Несмотря на то, что актеру и певцу еще немного за 30, след времени отразился и на их лицах.

Гарик Харламов и Потап, 40 лет 0 Артисты отметили 40-летние юбилеи в 2021 году. У Потапа уже виднеется седая борода, а Гарик стал чаще ходить в кепках, может, прикрывает редеющую со временем шевелюру?