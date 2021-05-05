Разрыв шаблона: в Ростове городские улицы убирают цыгане

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И это не шутка. Бригады дам в длинных юбках метут улицы, моют остановочные комплексы. Народ теряется в догадках: что бы это значило?
В Ростове-на-Дону заметили совершенно уникальное природное явление: работающие на уборке территории цыгане, которых привычно видеть в роли гадалок, попрошаек, но никак не трудящегося люда. Жители других городов недоумевают: разве такое бывает?
На кадрах, снятых местными жителями, преимущественно женщины в длинных юбках, хотя есть и редкие мужчины - все они заняты уборкой общественных территорий. Дамы собирают мусор, отмывают от надписей остановочные комплексы. Часто им помогают дети.
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Есть и фото, на котором женщины моют с шампунем городскую набережную. В городском издании "Большой Ростов" поясняют, что несколько лет назад в городе как-то быстро исчезли дворники. Работа это низкооплачиваемая, тяжелая и спросом не пользовалась. Город стал утопать в мусоре и грязи. А потом внезапно на улицах с метлами и скребками появились цыганки. С тех пор зрелище убирающих улицы женщин стало для ростовчан привычным. При этом, зарплаты за эту работу так и остались прежними-небольшими. В связи с чем в соцсетях развернулась бурная дискуссия: в чем выгода работы за копейки, ведь цыгане всегда были предприимчивы?
Одна из версий - на улицах метут те, кто привлекался по административной статье и теперь вынужден заглаживать вину общественными работами на благо города.
Также высказывались предположения, что скорее всего проштрафился (и крупно) цыганский барон - вот и выгоняет работать своих соплеменников.
Также высказывались предположения, что скорее всего проштрафился (и крупно) цыганский барон - вот и выгоняет работать своих соплеменников.
Не верящие в идиллическое перевоспитание цыганской молодежи, высказали еще одну версию внезапной работоспособности ромал. Без криминального подтекста не обошлось.
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Скорее всего, о чем-то договорились администрация города и администрация табора... Так-то все эти работы по уборке территорий и утилизации отходов - это довольно прибыльный бизнес... и прошу, не говорите про низкие ЗП дворников, это низшее звено пищевой цепи, основные деньги крутятся выше.
Сладкий уксус.
Работающий циган.