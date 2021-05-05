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Разрыв шаблона: в Ростове городские улицы убирают цыгане

Разрыв шаблона: в Ростове городские улицы убирают цыгане (8 фото)

Автор:
05 мая 2021 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: благоустройство   жкх   загадка   ростов-на-дону   уборка улиц   цыгане   
1246
8
И это не шутка. Бригады дам в длинных юбках метут улицы, моют остановочные комплексы. Народ теряется в догадках: что бы это значило?
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Метки: благоустройство   жкх   загадка   ростов-на-дону   уборка улиц   цыгане   
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12k
Anthonyus 48 минут назад
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40k
Александр 13 секунд назад
может побочка от короновируса?
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7k
Majul 4 минуты назад
Все просто. Им так проще закладки прятать. Основной же бизнес их )
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4k
Димыч 13 минут назад
Это - какой-то новый замут у них.))))
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4k
tamin 15 минут назад
Походу лета не будет. Цыгане убираются. Это вообще откуда. В какой стране?
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27k
Fat Lynx 21 минуту назад
Та не! Не может быть!
Скорее всего, о чем-то договорились администрация города и администрация табора... Так-то все эти работы по уборке территорий и утилизации отходов - это довольно прибыльный бизнес... и прошу, не говорите про низкие ЗП дворников, это низшее звено пищевой цепи, основные деньги крутятся выше.
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91
vijilante 23 минуты назад
Объяснение только одно : рак на горе всё-таки свиснул.
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2k
Никита Полчаса назад
Мне не верится в общественно полезный труд цыган.Присоединяюсь к версии,что это "суточники "отбывающие админ наказание.Я за свои 53 года видел работающего цыгана,только в одноимённом сериале,и то его играл молдованин Михай Волонтир.
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5k
Vadim Полчаса назад
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398
Собака Полчаса назад
Не верь клятве наркомана, слезам шлюхи, улыбке прокурора и работающему цыгану!
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27k
winergy2012 36 минут назад
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27k
winergy2012 36 минут назад
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winergy2012 37 минут назад
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winergy2012 37 минут назад
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2k
дед Сергей 40 минут назад
Интересно почему до сих пор нет Томми ?
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965
Тритий 44 минуты назад
Белый негр.
Сладкий уксус.
Работающий циган.
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vijilante Тритий 24 минуты назад
Белые негры бывают - погугли.
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91
vijilante Иван 14 минут назад
Этот комент не мне,а Тритию.
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27k
winergy2012 46 минут назад
Нашли новый способ распространять наркоту?
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16k
Василий Пирогов 47 минут назад
Так проще закладки делать, че непонятного
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2k
Ям 50 минут назад
Пока все зырят как кармелиты работают, будулаи и их сопляки"чистят" карманы зевак.
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9k
uutb 53 минуты назад
Видать ФМС ромалов прижал! Вот и отрабатывают)
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