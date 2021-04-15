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Загадочные фиолетовые окна в домах россиян: зачем люди включают этот яркий свет?

Загадочные фиолетовые окна в домах россиян: зачем люди включают этот яркий свет? (7 фото)

Автор:
15 апреля 2021 09:41
Сообщество : Жить в России
Метки: дома   загадка   интересное   окна   розовые окна   секрет   фото   
3123
7

Наверное уже многие из вас заметили, что с приходом весны (да и иногда и зимой) в окнах россиян стал появляться яркий сиреневый свет. Какие слухи только в интернете не ходили! Была версия, что таким образом приманивают инопланетян, или это светятся притоны. Некоторые же уверяли, что так оборудуют наркопритоны. Как ни странно, но последние ближе всего к истине!

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Метки: дома   загадка   интересное   окна   розовые окна   секрет   фото   
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36k
Вепс Час назад
Конечно встречали, у меня в коридоре три фитолампы висят и никакого каннабиса там нет. У супруги там стеллаж с орхидеями, ей нравится ими заниматься.
Так что бред про каннабис.
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10k
BWSHARK Минуту назад
Все, кто так думает - ни хрена не смыслят в выращивании канабобели.
Первое (и самое очевидное): это конкретное ПАЛЕВО.
Второе: в определенный момент созревания, конопле нужна практически полная темнота на определенные промежутки времени. Выращивая на подоконнике этого добиться невозможно.

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13k
Toxictofa 12 минут назад
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5k
Эх, Вася, Вася 14 минут назад
Где можно купить фитолампы?
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461
Шел мимо 14 минут назад
лампы самого высокого качества имеют другой видимый спектр, и стоят в разы дороже
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5k
Olga Raudis 19 минут назад
В принципе многим растениям идет на пользу дополнительная подстветка зимой, особенно если окна выходят на север или на восток. Хотя эффективность этих фитоламп преувеличена. Можно и обычными лампами досвечивать. Лично я никогда фитолампами не пользуюсь, чисто потому что мне этот розовый свет неприятен.
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1k
fraxinus 20 минут назад
РАССАДА ERROR... (на Марсе)
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13k
Toxictofa 21 минуту назад
У меня мать рассаду начала готовить с конца февраля, я ей тоже пару таких ламп купил.
И растет все под ними, кстати довольно хорошо.

А большинству только бы попи..деть.
Одни "думают" про оргии, наверное потому что сами повернуты на этой теме.

Другие про марихуану, им видать дунуть хочется.
Хотя если задуматься, какой вменяемый гровер будет ставить горшок с марихуаной на окно для всеобщего обозрения, да еще и подсвечивать ярким фиолетовым светом???

Господа, думающие про мариванну - никто никогда ее открыто, да еще на окнах растить не будет. Ее с таким освещением либо будут ставить в кладовки/подвалы, либо в закрытые гроубоксы, для поддержания микроклимата. Не трахайте мозги дачникам и садоводам.
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461
Шел мимо Toxictofa 11 минут назад
сразу видно - специалист
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7k
Акакий Полчаса назад
я думал там бордели)) спасибо за пост
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3k
newegg Полчаса назад
На самом деле «фито» лампы - один из вариантов современной наипаловки, когда делают деньги на покупательском незнании.
Раньше дешевые LED лампы с цветовой температурой >4100К и низким индексом цветопередачи (CRI<75) имели сильный провал в красном спектре, что искажает цвета и плохо для растений. Для компенсации этого стали делать «фито» лампы, с пиками в красном и фиолетовом.
Сегодня по вполне приемлемым ценам можно взять LED лампы с CRI 90+, которые лишены этого дефекта. Они прекрасно подходят для обычного освещения и для растений.
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2k
Саня newegg 23 минуты назад
спектральный анализ света и его влияние на фотосинтез СССР еще в 70-х годах изучали, читал книгу не помню какой институт, тогда лед еще небыло но уже тогда было ясно что при цветении красный спектр нужен, а при вегетации синий спектр, вообще настоящие светодиоды для выращивания с точным спектром стоят дорого, понятно что все эти китайские леды дают примерный спектр, но и они дают хороший результат
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2k
Саня newegg 21 минуту назад
сильный провал в красном спектре вообще не обязателен для зеленый не цветущих растений, почитай про леды на мкс, там всякую петрушку и шпинат растить красный спектр не нужен савсем, а для цветения как раз нужен, это естественно для растений
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−1
11k
Evil 55 минут назад
Фу, слабаки, лампочками балуются, вот как надо
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6k
Elena Ki Evil 36 минут назад
Надо было на крыше банку белил разлить. А когда снег сойдет везде - гуталином коричневым замазать.
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4k
x3matic 56 минут назад
Врете вы все.Это защита от излучения от 5G и всяких интернетов.Шапочки из фольги уже не помогают.А синий цвет помогает.
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54k
Андрей Час назад
У меня из окна в доме напротив есть несколько таких "таинственных" окон. И если в остальные ничего не видно, то в одном из этих окон, расположенном ниже моего на 4 этажа, виден прекрасный зимний сад, практически джунгли. Всевозможнейшие тропические растения, даже, кажется, пальмы. И вот эта подсветка работает на ограниченном пространстве, на стеллаже с рассадой (видимо).
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2k
Руслан Час назад
Это рассада, детка!
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449
imho Час назад
Это же каким дураком надо быть, что бы выращивать каннабис дома и еще об этом всем сигнализировать?
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3k
ron Час назад
А мне больше нравится версия про оргии))
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53k
pynh Час назад
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5k
Владимир pynh 51 минуту назад
так это бокс, а не подоконник
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18k
Андрей Иванов Час назад
Нихрена эти лампы не работают. Проще советскую синюю вкрутить.
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18k
Андрей Иванов Фельдъегерь Час назад
Не заметил улучшения.
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101k
HomMiss Автор поста Андрей Иванов 54 минуты назад
Может быть вы не правильно использовали или включали на маленький промежуток времени? У меня всё отлично! Помидоры с огурцами и дынями прям прут!
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6k
Фельдъегерь Андрей Иванов 50 минут назад
не заметили по сравнению с чем? с другой лампой? нужно сравнивать С лампой и БЕЗ, а если сравнивать с другой лампой, то улучшения будут заметны в пониженном расходе электроэнергии
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Андрей Иванов Фельдъегерь Полчаса назад
Именно БЕЗ. Рассада росла как обычно. Если и были улучшения, то незаметные для глаза
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18k
Андрей Иванов HomMiss Полчаса назад
Вообще не выключал
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