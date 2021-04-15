Наверное уже многие из вас заметили, что с приходом весны (да и иногда и зимой) в окнах россиян стал появляться яркий сиреневый свет. Какие слухи только в интернете не ходили! Была версия, что таким образом приманивают инопланетян, или это светятся притоны. Некоторые же уверяли, что так оборудуют наркопритоны. Как ни странно, но последние ближе всего к истине!
Как ни странно, но весной количество запросов про "розовые окна" на Яндексе взлетает. Именно весной люди, видя загадочный свет, начинают гуглить, чтобы найти ответ. Однако, в интернете не всё так однозначно.
На просторах можно найти кучу версий того, что же в тех квартирах происходит. Самая распространённая версия - наркопритон, где выращивают разные нелегальные растения. Как ни странно, но эта версия ближе всех к правде.
Розовые окна появляются из-за того, что именно весной многие дачники занимаются рассадой. Чтобы дать растениям дополнительный источник света и витаминов, они используют фитолампы. Именно от них исходит этот яркий свет. Секрет фитолампы в смешении двух видов света.
Красная часть работает в диапазоне 600-700 нанометров, она способствует развитию корневой системы и появлению соцветий с плодами. Синий спектр с диапазоном 400-500 нанометров стимулирует развитие зелёной массы растения. Таким образом садоводы получают настоящую оранжерею на окне. Фитолампы применяются к экзотическим растениям, а так же к рассаде.
Весной число "фиолетовых окошек" сильно увеличивается. Виной всему вездесущие дачники, которые уже с февраля запасаются семенами и разводят на окнах мини-огород. Особенно тяжело приходится жителям городов, где бывает мало солнца. Им приходится включать фитолампы на 5-10 часов, чтобы растения получили нужные витамины и дали хорошие плоды.
Чего уж греха таить, некоторые "недобросовестные садоводы" и правда используют фитолампы для выращивания запрещённых растений. Но, как правило, долго такие "садоводы" на свободе не гуляют.
Кстати, в США наоборот фитолампы используют чаще именно для этой цели. А уже наши смекалистые дачники придумали выращивать с их помощью помидорки да огурчики!
А вы встречали в домах вашего города розовые окошки?
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Так что бред про каннабис.
Первое (и самое очевидное): это конкретное ПАЛЕВО.
Второе: в определенный момент созревания, конопле нужна практически полная темнота на определенные промежутки времени. Выращивая на подоконнике этого добиться невозможно.
И растет все под ними, кстати довольно хорошо.
А большинству только бы попи..деть.
Одни "думают" про оргии, наверное потому что сами повернуты на этой теме.
Другие про марихуану, им видать дунуть хочется.
Хотя если задуматься, какой вменяемый гровер будет ставить горшок с марихуаной на окно для всеобщего обозрения, да еще и подсвечивать ярким фиолетовым светом???
Господа, думающие про мариванну - никто никогда ее открыто, да еще на окнах растить не будет. Ее с таким освещением либо будут ставить в кладовки/подвалы, либо в закрытые гроубоксы, для поддержания микроклимата. Не трахайте мозги дачникам и садоводам.
Раньше дешевые LED лампы с цветовой температурой >4100К и низким индексом цветопередачи (CRI<75) имели сильный провал в красном спектре, что искажает цвета и плохо для растений. Для компенсации этого стали делать «фито» лампы, с пиками в красном и фиолетовом.
Сегодня по вполне приемлемым ценам можно взять LED лампы с CRI 90+, которые лишены этого дефекта. Они прекрасно подходят для обычного освещения и для растений.