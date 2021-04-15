Чего уж греха таить, некоторые "недобросовестные садоводы" и правда используют фитолампы для выращивания запрещённых растений. Но, как правило, долго такие "садоводы" на свободе не гуляют.

Кстати, в США наоборот фитолампы используют чаще именно для этой цели. А уже наши смекалистые дачники придумали выращивать с их помощью помидорки да огурчики!