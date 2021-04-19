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Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть

Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть (15 фото)

Автор:
19 апреля 2021 15:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   женщины   загадка   отношения   прикол   смех   
4611
15
Каждая женщина - это загадка. В данном мы постараемся ее разгадать. Короче говоря, данный пост получился довольно веселым и жизненным. В его героях вы легко сможете узнать себя, либо своих вторых половинок.
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Метки: Юмор   девушки   женщины   загадка   отношения   прикол   смех   
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8  комментариев
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34k
jonnyD Час назад
А трусы просто приняли за маску , эпидемия , хуле ..
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16k
Злобный Члегр 10 минут назад
Комментарий к фото
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16k
Злобный Члегр 12 минут назад
Комментарий к фото
Я тоже.
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16k
Злобный Члегр 13 минут назад
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"До сих" - это Вы на коврик пописали?
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182
Дедуля 14 минут назад
Такого просто не может быть никогда. Она может трусы на попу не одеть,но перед выходом в зеркало глянет обязательно.
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16k
Злобный Члегр 16 минут назад
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А что такое, плять, "рестик", сука?
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55k
Парагвайский шпион 44 минуты назад
Трусы на голове. Да заметили ВСЕ, я так думаю. Просто не стали говорить, чтобы зрелище не испортить
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20k
hebpat Парагвайский шпион 20 минут назад
Женские трусы даже на жопе трудно заметить
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