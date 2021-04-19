Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть

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Каждая женщина - это загадка. В данном мы постараемся ее разгадать. Короче говоря, данный пост получился довольно веселым и жизненным. В его героях вы легко сможете узнать себя, либо своих вторых половинок.
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